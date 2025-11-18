Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tranh cãi về Ronaldo

Bộ phận người hâm mộ tin rằng tuyển Bồ Đào Nha trông mạnh mẽ hơn khi Cristiano Ronaldo bị treo giò.

Ronaldo gây ra tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Ronaldo không ra sân ở trận đấu gặp Armenia hôm 16/11 tại vòng loại World Cup 2026 do án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trong trận thua Ireland. Dù thiếu đi siêu sao 40 tuổi, đội bóng của HLV Roberto Martínez vẫn trình diễn lối chơi áp đảo và ghi đến 9 bàn vào lưới đối thủ.

Bruno Fernandes là người nổi bật nhất với cú hat-trick. Theo nhiều cổ động viên, tiền vệ của MU mới là “ngôi sao số một” trong đội hình hiện tại của Bồ Đào Nha. “Chắc chắn đây không còn là đội của Ronaldo nữa, mà là đội của Bruno Fernandes”, một người viết trên X.

Người khác thẳng thắn: “Người hâm mộ Ronaldo ghét sự thật này, Bồ Đào Nha chơi tốt hơn khi không có anh ấy”. Có ý kiến thậm chí cho rằng Ronaldo “có thể đang kéo lùi tập thể hiện tại”.

Bên cạnh Bruno Fernandes, Joao Neves cũng đóng góp một cú hat-trick trong trận này, trong đó có bàn sút phạt tuyệt đẹp. Những pha lập công ấy cho thấy chiều sâu lực lượng của Bồ Đào Nha và tiềm năng của lớp cầu thủ trẻ, bất chấp sự vắng mặt của Ronaldo.

Ronaldo sẽ bước sang tuổi 41 vào thời điểm World Cup 2026 khai mạc vào tháng 6 năm sau. Chân sút của Al Nassr từng khẳng định đây sẽ là “cơ hội cuối cùng” để chinh phục danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Khoảnh khắc Ronaldo chọc tức cầu thủ Ireland Hành động trêu chọc cầu thủ Nathan Collins (Ireland) của Cristiano Ronaldo khiến anh bị chỉ trích trong thất bại 0-2 của Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 14/11.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

