Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump châm biếm 'kính râm Davos' của Tổng thống Pháp

  • Thứ năm, 22/1/2026 07:37 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump chế giễu chiếc kính râm của ông Emmanuel Macron tại Davos, đồng thời chỉ trích châu Âu và tái khẳng định mong muốn kiểm soát đảo Greenland chiến lược.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos ngày 21/1. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/1 đã công khai chế giễu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên quan đến cặp kính râm phi công mà ông Macron đeo trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos một ngày trước đó, theo Reuters.

Phát biểu trước các lãnh đạo và giới tinh hoa toàn cầu tại khu nghỉ dưỡng trên dãy Alps của Thụy Sĩ, ông Trump nói: “Tôi đã xem ông ấy hôm qua, với cặp kính râm rất đẹp. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?”.

Văn phòng Tổng thống Pháp sau đó cho biết việc ông Macron đeo kính râm tối màu, phản quang dù phát biểu trong không gian kín là nhằm bảo vệ mắt do gặp vấn đề xuất huyết nhẹ ở mắt.

Bài phát biểu của ông Macron nhanh chóng trở thành đề tài chế ảnh lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Một số người tỏ ra thích thú, ví von ông Macron với phong cách “Top Gun” khi chỉ trích Tổng thống Trump về vấn đề Greenland; số khác lại lên tiếng chê bai.

ong Trump anh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo kính râm kiểu phi công khi phát biểu tại WEF ở Davos, (Thụy Sĩ), ngày 20/1. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu hôm 20/1, Tổng thống Pháp gọi các đe dọa áp thuế mới của Washington, bao gồm cả thuế đối với rượu vang và champagne Pháp, là “hoàn toàn không thể chấp nhận”, cho rằng đây là cách Mỹ gây sức ép nhằm làm suy yếu lập trường của châu Âu và buộc khu vực này chấp thuận việc Mỹ mua Greenland.

Ông Macron đồng thời khẳng định Pháp sẽ không khuất phục trước “những kẻ bắt nạt”.

Sang ngày 21/1, Tổng thống Trump tiếp tục có những chỉ trích gay gắt nhằm vào châu Âu và các nhà lãnh đạo khu vực. Dù loại trừ khả năng sử dụng vũ lực trong nỗ lực kiểm soát Greenland, ông Trump vẫn nhấn mạnh mong muốn sở hữu hòn đảo chiến lược này.

Trước đó, các lãnh đạo NATO đã cảnh báo rằng chiến lược Greenland của ông Trump có thể làm rung chuyển liên minh. Trong khi đó, lãnh đạo Đan Mạch và chính quyền Greenland - vùng lãnh thổ có khoảng 57.000 dân - cho biết sẵn sàng thảo luận nhiều phương án nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại hòn đảo có vị trí chiến lược ở Bắc Cực.

Ông Trump tuyên bố sẽ không dùng vũ lực để chiếm Greenland

Tối 21/1 (giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có bài phát biểu với vai trò diễn giả chính tại phiên họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.

11 giờ trước

Tổng thống Macron thách thức Tổng thống Trump

Phát biểu tại Davos, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích gay gắt các đe dọa thuế quan và tham vọng Greenland của Mỹ, cảnh báo thế giới đang trượt sang trật tự không còn luật lệ.

23 giờ trước

Pháp đề xuất NATO tập trận tại Greenland

Trước tham vọng Greenland của Tổng thống Trump, Pháp kêu gọi NATO tập trận tại khu vực này, khẳng định châu Âu sẽ không khuất phục trước đe dọa thuế quan.

16 giờ trước

Thành công, tiền bạc, phụ nữ đẹp, tuyên bố khiêu khích tạo nên Trump

Trong cuốn Nghệ thuật trở thành người nổi tiếng, tác giả Rainer Zitelmann đã đưa ra 4 cấu phần quan trọng nhất đã và đang góp phần tạo nên thương hiệu Donald Trump.

Tác phẩm này phác họa chân dung 12 cá nhân khác nhau, từ Albert Einstein, tác giả Thuyết tương đối được trao giải Nobel, đến Kim Kardashian nổi tiếng nhờ vòng 3 tròn trịa gợi cảm. Giữa họ có một điểm chung: Họ đều là bậc thầy tiếp thị bản thân và hiểu rất rõ cách thu hút sự chú ý của công chúng, biến bản thân thành những nhãn hiệu đặc trưng.

Phương Linh

ông Trump Donald Trump Mỹ Pháp Emmanuel Macron Tổng thống Pháp kính râm ông Macron Davos WEF Greenland

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Ong Trump he lo nguoi ke nhiem Chu tich Fed hinh anh

Ông Trump hé lộ người kế nhiệm Chủ tịch Fed

4 phút trước 08:05 22/1/2026

0

Tổng thống Donald Trump tiết lộ danh sách kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell đang thu hẹp còn một người, song từ chối công bố danh tính, giữa lúc căng thẳng leo thang về tính độc lập của Fed.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý