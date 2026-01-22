Ông Trump châm biếm 'kính râm Davos' của Tổng thống Pháp

Tổng thống Mỹ Donald Trump chế giễu chiếc kính râm của ông Emmanuel Macron tại Davos, đồng thời chỉ trích châu Âu và tái khẳng định mong muốn kiểm soát đảo Greenland chiến lược.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos ngày 21/1. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/1 đã công khai chế giễu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên quan đến cặp kính râm phi công mà ông Macron đeo trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos một ngày trước đó, theo Reuters.

Phát biểu trước các lãnh đạo và giới tinh hoa toàn cầu tại khu nghỉ dưỡng trên dãy Alps của Thụy Sĩ, ông Trump nói: “Tôi đã xem ông ấy hôm qua, với cặp kính râm rất đẹp. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?”.

Văn phòng Tổng thống Pháp sau đó cho biết việc ông Macron đeo kính râm tối màu, phản quang dù phát biểu trong không gian kín là nhằm bảo vệ mắt do gặp vấn đề xuất huyết nhẹ ở mắt.

Bài phát biểu của ông Macron nhanh chóng trở thành đề tài chế ảnh lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Một số người tỏ ra thích thú, ví von ông Macron với phong cách “Top Gun” khi chỉ trích Tổng thống Trump về vấn đề Greenland; số khác lại lên tiếng chê bai.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo kính râm kiểu phi công khi phát biểu tại WEF ở Davos, (Thụy Sĩ), ngày 20/1. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu hôm 20/1, Tổng thống Pháp gọi các đe dọa áp thuế mới của Washington, bao gồm cả thuế đối với rượu vang và champagne Pháp, là “hoàn toàn không thể chấp nhận”, cho rằng đây là cách Mỹ gây sức ép nhằm làm suy yếu lập trường của châu Âu và buộc khu vực này chấp thuận việc Mỹ mua Greenland.

Ông Macron đồng thời khẳng định Pháp sẽ không khuất phục trước “những kẻ bắt nạt”.

Sang ngày 21/1, Tổng thống Trump tiếp tục có những chỉ trích gay gắt nhằm vào châu Âu và các nhà lãnh đạo khu vực. Dù loại trừ khả năng sử dụng vũ lực trong nỗ lực kiểm soát Greenland, ông Trump vẫn nhấn mạnh mong muốn sở hữu hòn đảo chiến lược này.

Trước đó, các lãnh đạo NATO đã cảnh báo rằng chiến lược Greenland của ông Trump có thể làm rung chuyển liên minh. Trong khi đó, lãnh đạo Đan Mạch và chính quyền Greenland - vùng lãnh thổ có khoảng 57.000 dân - cho biết sẵn sàng thảo luận nhiều phương án nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại hòn đảo có vị trí chiến lược ở Bắc Cực.