Pháp đề xuất NATO tập trận tại Greenland

Trước tham vọng Greenland của Tổng thống Trump, Pháp kêu gọi NATO tập trận tại khu vực này, khẳng định châu Âu sẽ không khuất phục trước đe dọa thuế quan.

Pháp đã đề nghị NATO tổ chức một cuộc tập trận tại Greenland và khẳng định sẵn sàng đóng góp lực lượng cho hoạt động này, Văn phòng Tổng thống Emmanuel Macron cho biết hôm 21/1.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại Davos (Thụy Sĩ) để dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Tại đây, ông Trump được cho là sẽ tiếp tục đẩy mạnh tham vọng “thâu tóm” Greenland, bất chấp sự phản đối từ châu Âu - dấu hiệu cho thấy rạn nứt xuyên Đại Tây Dương nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo kính râm kiểu phi công khi phát biểu tại WEF ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 20/1. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Davos hôm 20/1, Tổng thống Macron nhấn mạnh châu Âu sẽ không khuất phục trước những hành vi bắt nạt hay bị đe dọa. Ông chỉ trích gay gắt lời đe dọa áp thuế cao của ông Trump nếu châu Âu không chấp thuận để Mỹ kiểm soát Greenland.

Các lãnh đạo NATO đã cảnh báo rằng chiến lược Greenland của ông Trump có thể làm đảo lộn nền tảng của liên minh. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng từng liên hệ vấn đề Greenland với sự bất mãn cá nhân khi không được trao giải Nobel Hòa bình.

Tại WEF 2026, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thu hút sự chú ý khi xuất hiện với cặp kính râm phi công tròng xanh phản quang. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội, song dường như không đơn thuần là một lựa chọn thời trang mang tính cá nhân.

Vài ngày trước chuyến đi Thụy Sĩ, trong bài phát biểu đầu năm trước các thành viên lực lượng vũ trang tại căn cứ không quân Istres, miền nam nước Pháp, mắt phải của ông Macron xuất hiện tình trạng đỏ và sưng rõ rệt.

Nhà lãnh đạo Pháp đã lên tiếng xin lỗi vì xuất hiện với “diện mạo kém thẩm mỹ”, đồng thời trấn an rằng đây là vấn đề sức khỏe “hoàn toàn vô hại”. Ông còn hài hước đề nghị mọi người coi đó là “mắt hổ”, biểu trưng cho tinh thần quyết tâm.