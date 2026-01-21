Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp đề xuất NATO tập trận tại Greenland

  • Thứ tư, 21/1/2026 16:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trước tham vọng Greenland của Tổng thống Trump, Pháp kêu gọi NATO tập trận tại khu vực này, khẳng định châu Âu sẽ không khuất phục trước đe dọa thuế quan.

Pháp đã đề nghị NATO tổ chức một cuộc tập trận tại Greenland và khẳng định sẵn sàng đóng góp lực lượng cho hoạt động này, Văn phòng Tổng thống Emmanuel Macron cho biết hôm 21/1.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại Davos (Thụy Sĩ) để dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Tại đây, ông Trump được cho là sẽ tiếp tục đẩy mạnh tham vọng “thâu tóm” Greenland, bất chấp sự phản đối từ châu Âu - dấu hiệu cho thấy rạn nứt xuyên Đại Tây Dương nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

Tong thong phap anh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo kính râm kiểu phi công khi phát biểu tại WEF ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 20/1. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Davos hôm 20/1, Tổng thống Macron nhấn mạnh châu Âu sẽ không khuất phục trước những hành vi bắt nạt hay bị đe dọa. Ông chỉ trích gay gắt lời đe dọa áp thuế cao của ông Trump nếu châu Âu không chấp thuận để Mỹ kiểm soát Greenland.

Các lãnh đạo NATO đã cảnh báo rằng chiến lược Greenland của ông Trump có thể làm đảo lộn nền tảng của liên minh. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng từng liên hệ vấn đề Greenland với sự bất mãn cá nhân khi không được trao giải Nobel Hòa bình.

Tại WEF 2026, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thu hút sự chú ý khi xuất hiện với cặp kính râm phi công tròng xanh phản quang. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội, song dường như không đơn thuần là một lựa chọn thời trang mang tính cá nhân.

Vài ngày trước chuyến đi Thụy Sĩ, trong bài phát biểu đầu năm trước các thành viên lực lượng vũ trang tại căn cứ không quân Istres, miền nam nước Pháp, mắt phải của ông Macron xuất hiện tình trạng đỏ và sưng rõ rệt.

Nhà lãnh đạo Pháp đã lên tiếng xin lỗi vì xuất hiện với “diện mạo kém thẩm mỹ”, đồng thời trấn an rằng đây là vấn đề sức khỏe “hoàn toàn vô hại”. Ông còn hài hước đề nghị mọi người coi đó là “mắt hổ”, biểu trưng cho tinh thần quyết tâm.

Tổng thống Macron thách thức Tổng thống Trump

Phát biểu tại Davos, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích gay gắt các đe dọa thuế quan và tham vọng Greenland của Mỹ, cảnh báo thế giới đang trượt sang trật tự không còn luật lệ.

9 giờ trước

Tổng thống Trump từ chối lời mời của Tổng thống Pháp

Tổng thống Trump cho biết ông có quan hệ tốt với các nhà lãnh đạo Pháp và Anh, song sẽ không tham dự cuộc họp của Nhóm G7 do Tổng thống Pháp đề xuất tại Paris tuần này.

12 giờ trước

Ông Trump làm lộ tin nhắn 'nhạy cảm' với Tổng thống Pháp

Giữa lúc Châu Âu nỗ lực tìm kiếm phản ứng chung, việc Tổng thống Donald Trump làm rò rỉ tin nhắn hòa hoãn của người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron trên mạng xã hội đã tạo nên một "cú sốc" ngoại giao.

25:1518 hôm qua

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • NATO

    NATO

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Ong Trump doi dau ca the gioi tai Davos? hinh anh

Ông Trump đối đầu cả thế giới tại Davos?

2 giờ trước 16:08 21/1/2026

0

Những tuyên bố cứng rắn của ông Trump về thuế quan và Greenland ngay trước WEF 2026 khiến các đồng minh châu Âu phản ứng dữ dội, đặt hội nghị vào tâm điểm tranh luận về vai trò lãnh đạo của Mỹ.

Pho Wall o at ban thao sau loi de doa cua TT Trump hinh anh

Phố Wall ồ ạt bán tháo sau lời đe dọa của TT Trump

4 giờ trước 14:31 21/1/2026

0

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall vừa kết thúc phiên giao dịch với mức giảm theo ngày mạnh nhất trong 3 tháng vì lo ngại việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế với châu Âu.

