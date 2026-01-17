Ông Trump 'cảm ơn' Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ gửi lời cảm ơn Tehran vì “hủy” kế hoạch hành quyết hàng trăm tù nhân chính trị, động thái được cho là làm giảm nguy cơ Mỹ can thiệp quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn ngày 16/1. Ảnh: Reuters.

Sau nhiều ngày úp mở khả năng Mỹ có thể tấn công Iran nếu Tehran tiến hành các vụ hành quyết hàng loạt trong chiến dịch trấn áp biểu tình, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ lên tiếng cảm ơn chính quyền Iran vì đã không thực hiện các án tử hình mà ông cho là nhắm tới hàng trăm tù nhân chính trị, theo AP.

Phát biểu với báo giới hôm 16/1 (giờ địa phương) khi rời Nhà Trắng để tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, ông Trump cho biết: “Iran đã hủy hành quyết hơn 800 người. Tôi thực sự tôn trọng việc họ đã hủy bỏ điều đó”.

“Cảm ơn!”, ông Trump viết.

Những phát biểu trên được đưa ra sau nhiều ngày ông Trump liên tục cảnh báo Mỹ có thể sử dụng biện pháp quân sự nếu chính quyền Iran tiến hành các cuộc trấn áp trong bối cảnh làn sóng biểu tình lan rộng khắp nước này, dù hiện nay các cuộc xuống đường đã lắng xuống.

Theo các nhà hoạt động nhân quyền, số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục gia tăng. Tuy vậy, Tổng thống Mỹ dường như ám chỉ rằng khả năng Washington hành động quân sự đang giảm đi, sau khi Iran “lùi bước” trước các vụ hành quyết.

Dẫu vậy, đánh giá lạc quan của ông Trump không phản ánh đầy đủ bức tranh phức tạp tại Iran. Những tuyên bố mới nhất của ông được xem là dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng đang lùi xa khỏi các phát ngôn trước đó, vốn làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công quân sự cận kề nhằm vào Tehran.

Trước đây, ông Trump từng viết trên mạng xã hội, nhắn gửi tới người biểu tình Iran rằng: “Sự giúp đỡ đang trên đường tới”. Tuy nhiên, khi được hỏi hôm 16/1 liệu cam kết đó còn hiệu lực hay không, ông chỉ trả lời ngắn gọn: “Chúng ta hãy chờ xem”.

Được hỏi liệu các quan chức Arab và Israel có thuyết phục ông từ bỏ ý định tấn công Iran hay không, Tổng thống Mỹ phủ nhận: “Không ai thuyết phục tôi cả. Tôi tự thuyết phục chính mình”.

“Ngày hôm qua, họ đã lên lịch treo cổ hơn 800 người. Nhưng họ không treo cổ ai. Họ đã hủy các vụ hành quyết. Điều đó có tác động rất lớn”, ông Trump nói thêm, song không cho biết ông đã trao đổi với những ai phía Iran để xác nhận thông tin này.

Giới quan sát cho rằng chi tiết này đặc biệt quan trọng, bởi ngay cả khi ông Trump dành những lời lẽ tích cực cho Tehran, chiến dịch đàn áp khốc liệt dường như đã thành công trong việc dập tắt các cuộc biểu tình trên toàn quốc.