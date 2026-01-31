Ông Putin tiếp đặc phái viên an ninh Iran giữa căng thẳng Mỹ - Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani trong cuộc gặp không báo trước, diễn ra khi Washington gia tăng sức ép quân sự với Tehran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani tại Điện Kremlin ngày 30/1. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/1 đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani tại Điện Kremlin, trong một cuộc gặp cấp cao bất ngờ, không được thông báo trước, hãng RT đưa tin.

Ông Ali Larijani là cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và được bổ nhiệm vào cương vị hiện nay từ tháng 8 năm ngoái. Trước đó, ông từng tới Moscow vào mùa hè năm ngoái, ngay sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào những cơ sở hạt nhân của Iran.

Trong thông cáo ngắn, Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Cộng hòa Hồi giáo Iran đang thăm Nga, song không tiết lộ nội dung cụ thể của các cuộc thảo luận.

Phía Iran thời gian qua mô tả làn sóng bất ổn trong nước - khởi phát từ những bất bình kinh tế - là một cuộc nổi dậy do nước ngoài hậu thuẫn. Tehran cáo buộc các tác nhân bên ngoài đã vũ trang cho những kẻ gây rối nhằm kích động phản ứng mạnh tay từ chính quyền, qua đó tạo cớ cho sự can thiệp của Mỹ.

Đầu tháng này, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, trao đổi về tình hình bất ổn trong nước Iran và tái khẳng định mối quan hệ song phương chặt chẽ giữa Moscow và Tehran.

Trong giai đoạn cao điểm của các cuộc biểu tình, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã tiến rất gần tới quyết định ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công trừng phạt nhằm vào Iran. Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, ông Trump đã điều động một “hạm đội” hải quân tới Trung Đông nhằm gia tăng sức ép buộc Tehran chấp nhận các yêu cầu của Washington về một thỏa thuận hạt nhân mới.

Các kế hoạch quân sự của Mỹ vẫn đang được xúc tiến. Truyền thông dẫn nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho biết ông Trump đang cân nhắc nhiều phương án, từ không kích các lực lượng an ninh và cơ sở hạt nhân của Iran cho tới nhắm vào các quan chức cấp cao, với mục tiêu kích hoạt lại làn sóng biểu tình chống chính phủ tại quốc gia Trung Đông này.

Sau khi ông Trump cảnh báo một cuộc tấn công “khắc nghiệt hơn nhiều” so với các đòn không kích trước đây, Tehran tuyên bố sẽ “tự vệ và đáp trả theo cách chưa từng có tiền lệ”. Trong bối cảnh cả hai bên đều lên kế hoạch tập trận quân sự tại khu vực, những cảnh báo về nguy cơ khiêu khích và tính toán sai lầm đang ngày càng gia tăng.