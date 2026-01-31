Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Putin tiếp đặc phái viên an ninh Iran giữa căng thẳng Mỹ - Iran

  • Thứ bảy, 31/1/2026 10:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani trong cuộc gặp không báo trước, diễn ra khi Washington gia tăng sức ép quân sự với Tehran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani tại Điện Kremlin ngày 30/1. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/1 đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani tại Điện Kremlin, trong một cuộc gặp cấp cao bất ngờ, không được thông báo trước, hãng RT đưa tin.

Ông Ali Larijani là cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và được bổ nhiệm vào cương vị hiện nay từ tháng 8 năm ngoái. Trước đó, ông từng tới Moscow vào mùa hè năm ngoái, ngay sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào những cơ sở hạt nhân của Iran.

Trong thông cáo ngắn, Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Cộng hòa Hồi giáo Iran đang thăm Nga, song không tiết lộ nội dung cụ thể của các cuộc thảo luận.

Phía Iran thời gian qua mô tả làn sóng bất ổn trong nước - khởi phát từ những bất bình kinh tế - là một cuộc nổi dậy do nước ngoài hậu thuẫn. Tehran cáo buộc các tác nhân bên ngoài đã vũ trang cho những kẻ gây rối nhằm kích động phản ứng mạnh tay từ chính quyền, qua đó tạo cớ cho sự can thiệp của Mỹ.

Đầu tháng này, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, trao đổi về tình hình bất ổn trong nước Iran và tái khẳng định mối quan hệ song phương chặt chẽ giữa Moscow và Tehran.

Trong giai đoạn cao điểm của các cuộc biểu tình, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã tiến rất gần tới quyết định ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công trừng phạt nhằm vào Iran. Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, ông Trump đã điều động một “hạm đội” hải quân tới Trung Đông nhằm gia tăng sức ép buộc Tehran chấp nhận các yêu cầu của Washington về một thỏa thuận hạt nhân mới.

Các kế hoạch quân sự của Mỹ vẫn đang được xúc tiến. Truyền thông dẫn nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho biết ông Trump đang cân nhắc nhiều phương án, từ không kích các lực lượng an ninh và cơ sở hạt nhân của Iran cho tới nhắm vào các quan chức cấp cao, với mục tiêu kích hoạt lại làn sóng biểu tình chống chính phủ tại quốc gia Trung Đông này.

Sau khi ông Trump cảnh báo một cuộc tấn công “khắc nghiệt hơn nhiều” so với các đòn không kích trước đây, Tehran tuyên bố sẽ “tự vệ và đáp trả theo cách chưa từng có tiền lệ”. Trong bối cảnh cả hai bên đều lên kế hoạch tập trận quân sự tại khu vực, những cảnh báo về nguy cơ khiêu khích và tính toán sai lầm đang ngày càng gia tăng.

Mỹ - Israel dàn trận, thêm tàu chiến áp sát cửa ngõ Iran

Một tàu khu trục Mỹ bất ngờ cập cảng Eilat ở miền Nam Israel trong lúc Washington tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông và phát đi cảnh báo cứng rắn nhằm vào Iran.

2 giờ trước

Ông Trump đổi thế trận, căng thẳng với Iran lên nấc thang mới

Washington đẩy mức đối đầu với Tehran lên nấc thang mới khi Tổng thống Donald Trump cân nhắc các kịch bản quân sự sâu và rủi ro hơn hẳn vài tuần trước, giữa lúc sức ép đang dồn dập.

22 giờ trước

Iran âm thầm chuẩn bị khi hạm đội Mỹ tiến gần

Giới chức Iran phát tín hiệu sẵn sàng bảo vệ đất nước khi Mỹ tiếp tục gây sức ép quân sự. Nhiều nỗ lực ngoại giao đang diễn ra ở khu vực để ngăn chặn một cuộc xung đột mới.

16 giờ trước

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

Iran Donald Trump Vladimir Putin Mỹ Nga Trung Đông Iran Nga Putin Donald Trump Ali Larijani

  • Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

    Website

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Nhung yeu to gay ra cu soc gia vang va bac hinh anh

Những yếu tố gây ra cú sốc giá vàng và bạc

1 giờ trước 10:25 31/1/2026

0

Giá vàng vừa trải qua cú sụt giảm mạnh nhất trong 4 thập kỷ, trong khi bạc ghi nhận mức lao dốc theo ngày lớn nhất lịch sử, đánh dấu sự đảo chiều đột ngột của đợt tăng giá từng đẩy kim loại quý lên các mức cao kỷ lục.

Cuba cao buoc ong Trump 'bop nghet' nen kinh te hinh anh

Cuba cáo buộc ông Trump 'bóp nghẹt' nền kinh tế

3 giờ trước 08:53 31/1/2026

0

Havana lên án sắc lệnh mới của ông Trump cho phép áp thuế với các nước bán dầu cho Cuba, coi đây là hành động mang động cơ chính trị và đe dọa trực tiếp kinh tế quốc gia.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý