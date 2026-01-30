Iran âm thầm chuẩn bị khi hạm đội Mỹ tiến gần

Giới chức Iran phát tín hiệu sẵn sàng bảo vệ đất nước khi Mỹ tiếp tục gây sức ép quân sự. Nhiều nỗ lực ngoại giao đang diễn ra ở khu vực để ngăn chặn một cuộc xung đột mới.

Người dân đi qua quảng trường ở thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei thông báo, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ có các cuộc trao đổi cấp cao tại Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 30/1. Ông Baghaei cho biết thêm rằng Tehran mong muốn “không ngừng tăng cường quan hệ với các nước láng giềng trên cơ sở lợi ích chung”.

Những cuộc trao đổi cấp cao đang diễn ra dồn dập, khi nhiều lãnh đạo khu vực hy vọng có thể thuyết phục Mỹ không tiến hành tấn công Iran và hai bên có thể tìm được một hình thức thỏa hiệp nào đó.

Tuy nhiên, “một hạm đội” của Mỹ, như cách gọi của Tổng thống Donald Trump, vẫn đang tiếp tục triển khai gần vùng biển Iran, đi đầu là tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Tại Iran, các lãnh đạo chính trị, quân sự và tư pháp cấp cao liên tục phát đi những thông điệp cứng rắn, cho thấy trọng tâm của Tehran là phòng thủ chứ không phải đàm phán.

“Ưu tiên hiện nay của Tehran không phải là đàm phán với Mỹ, mà là đạt mức sẵn sàng 200% để bảo vệ đất nước”, ông Kazem Gharibabadi, thành viên cấp cao của nhóm đàm phán Iran, được truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ngày 28/1.

Ông Gharibabadi cho biết, gần đây hai bên đã trao đổi thông điệp thông qua các kênh trung gian. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ngay cả khi điều kiện đàm phán phù hợp, Iran vẫn sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng phòng vệ tối đa, nhắc lại bài học nước này bị Israel và Mỹ tấn công vào tháng 6 năm ngoái, đúng thời điểm chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới.

Vũ khí, lương thực và hầm trú ẩn

Trong những ngày gần đây, Iran liên tục nhấn mạnh sức mạnh quân sự, nối tiếp hàng loạt cuộc tập trận.

Ngày 29/1, quân đội Iran thông báo 1.000 máy bay không người lái “chiến lược” mới đã được đưa vào biên chế. Số này bao gồm các UAV cảm tử một chiều, các loại UAV chiến đấu, trinh sát và tác chiến mạng, có khả năng tấn công mục tiêu cố định hoặc di động trên bộ, trên không và trên biển.

“Tương xứng với những mối đe dọa mà chúng tôi đang đối mặt, chương trình hoạt động của quân đội bao gồm duy trì và nâng cao các lợi thế chiến lược để có thể tác chiến nhanh và đáp trả quyết đoán trước mọi hành động xâm lược”, Tư lệnh lục quân Amir Hamati cho biết trong một tuyên bố ngắn.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng nhấn mạnh khả năng chịu đựng các đòn tấn công, phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm vào Israel và tài sản của Mỹ trong khu vực nếu cần thiết.

Người dân Iran đang theo dõi sát sao những phát biểu thay đổi chóng mặt của nhà lãnh đạo Mỹ, khi vừa đe dọa vừa bày tỏ sẵn sàng đối thoại.

Những người ủng hộ chính quyền Iran vẫn kiên định quan điểm, trong khi Washington cho rằng Iran đang ở thời điểm yếu nhất kể từ khi đội ngũ lãnh đạo hiện nay lên nắm quyền gần nửa thế kỷ trước.

“Nước Mỹ chẳng thể làm được gì. Ngay cả khi, cầu trời đừng xảy ra, họ phóng một loại tên lửa nào đó về phía chúng tôi, Iran sẽ đáp trả quyết liệt và san phẳng các căn cứ của họ”, một phụ nữ trẻ nói với Al Jazeera tại Tehran.

Tuy vậy, nhiều người dân Iran lo sợ nguy cơ xảy ra cuộc xung đột thứ hai chỉ trong vòng 1 năm.

“Tôi nghĩ một cuộc chiến khác sẽ vô cùng khủng khiếp cho cả hai nước (Iran và Israel), và nhiều người dân đất nước chúng tôi sẽ thiệt mạng”, một nữ sinh viên tại Tehran chia sẻ.

Giới chức Iran đang nỗ lực chuẩn bị, phòng trường hợp chiến tranh xảy ra.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã trao quyền cho thống đốc các tỉnh biên giới, cho phép họ nhập khẩu hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là lương thực.

Ngày 29/1, Thị trưởng Tehran Alireza Zakani cho biết chính quyền thành phố sẽ coi việc xây dựng “các bãi đỗ xe ngầm kiêm hầm trú ẩn” là nhiệm vụ ưu tiên. Tuy nhiên, ông Zakani thừa nhận dự án này cần vài năm để hoàn thành.