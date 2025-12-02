Ông Phạm Nhật Vượng giàu thứ 2 Đông Nam Á, bỏ xa các tỷ phú Thái Lan

Tại Đông Nam Á, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện chỉ đứng sau tỷ phú Prajogo Pangestu (Indonesia) - nhà sáng lập Tập đoàn Barito Pacific.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup hiện xếp thứ 92 trong danh sách tỷ phú giàu nhất hành tinh. Ảnh: VIC.

Theo dữ liệu thời gian thực được Forbes cập nhật ngày 2/12, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, đã tăng vọt lên mức 24,7 tỷ USD , tức tăng thêm 1,2 tỷ USD trong 24 giờ qua. Với mức tăng mạnh này, ông Vượng tạm đứng ở vị trí 92 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Tính riêng phiên giao dịch hôm nay, ông Vượng cũng lọt top 5 tỷ phú gia tăng khối tài sản nhiều nhất thế giới, cùng với CEO Nvidia Jensen Huang (+ 2,5 tỷ USD ); ông chủ Zara Amancio Ortega (+ 2,2 tỷ USD ); CEO công ty trò chơi NetEase William Ding (+ 2 tỷ USD ); Chủ tịch kiêm CEO công ty pin xe điện Contemporary Amperex Technology (CATL) Robin Zeng (+ 1 tỷ USD ).

Đáng chú ý, với việc sở hữu khối tài sản ròng gần 25 tỷ USD kể trên, Chủ tịch Vingroup đã trở thành người giàu thứ 2 khu vực Đông Nam Á, vượt mọi tỷ phú Thái Lan và chỉ xếp sau tỷ phú Prajogo Pangestu đến từ Indonesia.

Ông Prajogo Pangestu là người sáng lập và Chủ tịch của Tập đoàn Barito Pacific, một tập đoàn đa ngành hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hóa dầu, năng lượng, khai thác than và năng lượng tái tạo . Vị tỷ phú Indonesia hiện sở hữu khối tài sản 42 tỷ USD và xếp thứ 41 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Đáng chú ý, nếu xét ở quy mô trong nước, khối tài sản của riêng cá nhân ông Vượng hiện cũng lớn hơn bất kỳ doanh nghiệp niêm yết nào.

Khối tài sản của vị tỷ phú được thúc đẩy bởi đà tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu VIC. Đóng cửa phiên giao dịch 2/12, VIC tạm dừng ở mốc 275.500 đồng/cổ phiếu, tăng gấp gần 7 lần đầu năm.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC diễn ra trong bối cảnh Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Vingroup. Trước đó, các cổ đông tập đoàn này đã thông qua phương án phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VIC sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Kế hoạch phát hành dự kiến thực hiện ngay trong quý IV, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định dựa trên điều kiện thị trường.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của tập đoàn sẽ tăng gấp đôi, vượt 77.000 tỷ đồng , qua đó giúp Vingroup vượt Hòa Phát để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh VIC, mức độ biến động của các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup cũng góp phần tác động đến giá trị tài sản của ông Vượng.

Gần đây, hệ sinh thái của Vingroup liên tục mở rộng. Trong tháng 10, ông Vượng cùng gia đình thành lập nhiều công ty trong các lĩnh vực khác nhau như VinMetal (thép), Vin New Horizon (dưỡng lão), V-Film (giải trí). Đầu tháng này, ông cũng thành lập và góp 71% vào VinSpace - công ty có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông, vận tải hàng hóa hàng không.

Theo báo cáo tài chính gần nhất, Vingroup có tổng tài sản hơn 1,08 triệu tỷ đồng vào cuối quý III, tăng 30% so với đầu năm. Tập đoàn giữ vững vị trí doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.