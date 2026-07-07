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Thể thao

Ông Park Hang-seo từ chức Phó chủ tịch KFA

  • Thứ ba, 7/7/2026 15:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Park Hang-seo quyết định rời cương vị Phó chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) sau khi tuyển Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng World Cup 2026.

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HLV Park Hang-seo từ chức Phó chủ tịch KFA. Ảnh: Park Hang-seo.

Theo Newsis, HLV Park Hang-seo chủ động nộp đơn từ chức. Động thái này xuất phát từ việc tuyển Hàn Quốc bị loại ngay vòng bảng World Cup 2026. Trước đó, HLV Hong Myung-bo cũng nói lời chia tay đội tuyển trong bối cảnh làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ quê nhà tăng cao.

Ông Park Hang Seo được bổ nhiệm vào ghế Phó chủ tịch KFA hồi đầu năm 2025, với kỳ vọng góp phần hỗ trợ đội tuyển quốc gia và tham gia hoạch định chiến lược phát triển dài hạn. Ở World Cup 2026, ông giữ vai trò trưởng đoàn, trực tiếp đồng hành cùng đội tuyển tới Bắc Mỹ tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, việc Hàn Quốc dừng bước ngay vòng bảng đã tạo áp lực lớn lên toàn bộ hệ thống điều hành. Ngay sau khi đội nhà bị loại, ông Park là một trong những người đầu tiên xuất hiện trước truyền thông. Thay mặt KFA, ông cúi đầu xin lỗi người hâm mộ và nhận trách nhiệm.

“Tôi chân thành xin lỗi vì đội tuyển không đạt được thành tích như mong đợi. Các cầu thủ và ban huấn luyện đã nỗ lực hết mình, nhưng kết quả cuối cùng không xứng đáng với sự ủng hộ của người dân”, ông chia sẻ.

Sau khi rời KFA, chiến lược gia sinh năm 1957 sẽ chuyển sang công việc mới tại Kanchanaburi FC (Thái Lan), nơi ông đảm nhận vai trò HLV trưởng. Mục tiêu của nhà cầm quân người Hàn Quốc là giúp đội bóng này giành quyền thăng hạng Thai League 1 ngay mùa giải tới.

Theo kế hoạch, Thai League 2 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 8. Điều đó đồng nghĩa HLV Park chỉ có chưa đầy một tháng để làm quen môi trường mới, hoàn thiện lực lượng và xây dựng lối chơi cho đội bóng. Đây sẽ là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để ông bắt đầu lại sau những biến động tại quê nhà.

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  • Park Hang-seo

    Park Hang-seo

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