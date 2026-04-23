'Ông lớn' dệt may một thời ở TP.HCM lỗ 15 quý liên tiếp

Từng đạt doanh thu nghìn tỷ, Garmex Sài Gòn nay chỉ ghi nhận hơn 400 triệu đồng trong quý I và tiếp tục thua lỗ do thiếu đơn hàng.

Garmex Sài Gòn vẫn chưa tìm được lối ra sau 15 quý liên tiếp thua lỗ. Ảnh: GMC.

Báo cáo tài chính quý I cho thấy CTCP Garmex Sài Gòn (UPCoM: GMC) chỉ đạt doanh thu khoảng 420 triệu đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng vẫn ở mức rất thấp. Doanh thu hiện tại gần như không còn ý nghĩa đối với một doanh nghiệp từng ghi nhận hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn cao điểm.

Trong khi đó, chi phí vận hành vẫn hiện hữu khiến công ty tiếp tục lỗ sau thuế khoảng 5,7 tỷ đồng , nối dài chuỗi 15 quý thua lỗ kể từ quý III/2022. So với cùng kỳ năm trước, mức lỗ đã thu hẹp phần nào, song sự cải thiện này chủ yếu đến từ việc tiết giảm chi phí, thay vì sự phục hồi của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, ban lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận nguyên nhân chính khiến công ty tiếp tục thua lỗ là do chưa thể khôi phục hoạt động sản xuất may mặc. Không còn đơn hàng xuất khẩu, doanh thu của Garmex hiện chỉ đến từ một số hoạt động hợp tác kinh doanh và nguồn thu phụ trợ với quy mô rất hạn chế.

Trong lúc này, doanh nghiệp vẫn phải duy trì bộ máy tối thiểu để đảm bảo vận hành, từ chi phí nhân sự, quản lý cho đến khấu hao tài sản và chi phí liên quan đến nhà xưởng. Khi nguồn thu không đủ bù đắp các khoản chi cố định, việc tiếp tục ghi nhận lỗ gần như là điều khó tránh khỏi.

Trong bối cảnh chưa thể tìm lại đơn hàng lớn, Garmex cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới nhằm từng bước khôi phục sản xuất, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp tận dụng tài sản sẵn có.

Doanh nghiệp định hướng khai thác nhà xưởng, mặt bằng thông qua hợp tác kinh doanh hoặc cho thuê, đồng thời xem xét thanh lý các tài sản không còn sử dụng để bổ sung nguồn lực tài chính. Một số lĩnh vực mới ngoài dệt may cũng được nghiên cứu nhằm tạo thêm dòng tiền trong giai đoạn khó khăn.

Dù vậy, các giải pháp này hiện chủ yếu mang tính duy trì hoạt động và giảm áp lực tài chính, trong khi động lực tăng trưởng mới vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Garmex từng là một trong những doanh nghiệp dệt may lớn tại TP.HCM, với doanh thu mỗi năm lên tới hàng nghìn tỷ đồng và mạng lưới khách hàng quốc tế ổn định. Tuy nhiên, cú sốc mất đơn hàng lớn đã khiến hoạt động sản xuất của công ty gần như dừng lại.

Theo kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục ghi nhận năm thứ 5 liên tiếp thua lỗ trong năm 2026, với doanh thu chỉ ở mức vài tỷ đồng. Điều này cho thấy quá trình phục hồi của Garmex vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh ngành dệt may chịu áp lực cạnh tranh và biến động đơn hàng.