'Ông lớn' dệt may một thời ở TP.HCM dự kiến lỗ 5 năm liên tiếp

Garmex Sài Gòn chỉ đặt kế hoạch doanh thu năm nay hơn 2 tỷ, đồng thời dự kiến lỗ trước thuế 26,3 tỷ đồng khi thị trường và đơn hàng còn nhiều bất định.

Garmex Sài Gòn chưa tìm được lối ra sau 4 năm thua lỗ liên tục. Ảnh: GMC.

Công ty CP Garmex Sài Gòn (UPCoM: GMC) vừa công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 để trình cổ đông kế hoạch kinh doanh sau 4 năm thua lỗ liên tiếp trước đó.

Cụ thể, trong năm nay, "ông lớn" ngành may mặc một thời ở TP.HCM dự kiến chỉ đạt doanh thu hơn 2 tỷ đồng , và tiếp tục lỗ trước thuế 26,3 tỷ đồng . Công ty cũng cho biết sẽ không thực hiện chia cổ tức trong năm nay.

Đánh giá về triển vọng năm 2026, doanh nghiệp cho rằng ngành dệt may vẫn đối mặt nhiều bất định liên quan đến chính sách thương mại toàn cầu và các rủi ro địa chính trị, dù sản lượng của ngành được dự báo vẫn duy trì xu hướng tăng.

Theo ban lãnh đạo Garmex Sài Gòn, may mặc vẫn được xác định là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tìm kiếm đơn hàng mới vẫn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các yêu cầu về xanh hóa và tiêu chuẩn môi trường trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang thay đổi nhanh, trong khi quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp vẫn chưa theo kịp.

Trong bối cảnh ngành nghề truyền thống chưa phục hồi, công ty cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực mới theo xu thế nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Một số giải pháp được doanh nghiệp dự kiến triển khai gồm kinh doanh nhà thuốc tại địa chỉ 213 Hồng Bàng (TP.HCM), thanh lý các tài sản không còn nhu cầu sử dụng và hợp tác với các đối tác để khai thác hiệu quả các mặt bằng sẵn có.

Báo cáo của Ban kiểm soát cho biết do doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất trong thời gian dài, để tránh máy móc và thiết bị bị hư hỏng, ban lãnh đạo đã tiến hành nhiều đợt chào bán các tài sản không cần sử dụng từ giữa năm 2023. Riêng trong năm 2025, danh mục tài sản được đưa ra chào bán có tổng giá trị hơn 54 tỷ đồng .

Tuy nhiên, mức độ quan tâm của thị trường đối với các thiết bị ngành dệt may này vẫn khá thấp. Trong năm 2025, thu nhập từ thanh lý và nhượng bán tài sản chỉ đạt hơn 2,3 tỷ đồng .

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đang hướng tới đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở Phú Mỹ thông qua Công ty CP Phú Mỹ. Ban lãnh đạo kỳ vọng dự án sớm triển khai bán hàng để thu hồi vốn đầu tư.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, doanh thu thuần của Garmex Sài Gòn chỉ đạt khoảng 1,8 tỷ đồng , giảm so với năm trước. Công ty đồng thời ghi nhận lỗ ròng gần 24 tỷ đồng , đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp thua lỗ.

Riêng trong quý IV/2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp chỉ đạt khoảng 486 triệu đồng, và lỗ hơn 3 tỷ đồng .

Quy mô hoạt động của Garmex Sài Gòn đã thu hẹp đáng kể so với giai đoạn trước. Thời kỳ cao điểm, doanh nghiệp từng ghi nhận doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng /năm và lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất may mặc của công ty gần như dừng lại từ năm 2023 do không còn đơn hàng.

GARMEX SÀI GÒN ĐÃ THUA LỖ 4 NĂM LIÊN TIẾP Kết quả kinh doanh của Garmex Saigon lao dốc từ năm 2022 Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu Tỷ đồng 2039 1748 1475 1065 292 8.3 2.1 1.8 LNST Tỷ đồng 120 104 46.4 43.6 -84.7 -60 -30 -24

Trước đó, doanh nghiệp này phụ thuộc lớn vào chuỗi đơn hàng liên quan đến Gilimex, đối tác gia công lớn của ngành dệt may. Sau khi chuỗi đơn hàng này gián đoạn, hoạt động sản xuất của công ty bị ảnh hưởng mạnh.

Trong bối cảnh thiếu đơn hàng, doanh nghiệp phải tìm kiếm các nguồn thu khác để duy trì hoạt động. Một trong những nguồn thu hiện nay đến từ việc cho thuê mặt bằng làm sân pickleball, với doanh thu khoảng 3 triệu đồng mỗi ngày.

Bên cạnh đó, công ty cũng tìm kiếm thêm các mô hình hợp tác kinh doanh mới như khai thác mặt bằng thương mại hoặc dịch vụ ăn uống nhằm tạo dòng tiền.

Dù vậy, doanh thu hiện tại vẫn ở mức rất thấp so với quy mô chi phí vận hành. Theo báo cáo tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn lên tới hơn 30 tỷ đồng trong năm, cao gấp nhiều lần doanh thu.

Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận lỗ lũy kế gần 128 tỷ đồng , trong khi vốn chủ sở hữu còn hơn 340 tỷ đồng .