Một 'ông lớn' dệt may muốn làm trạm sạc xe điện

TNG dự kiến trình cổ đông bổ sung 19 ngành nghề mới, trong đó có trạm sạc xe điện, sản xuất điện năng lượng tái tạo và bất động sản.

TNG muốn làm trạm sạc xe điện. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vừa công bố, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG dự kiến trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng tại đại hội tổ chức ngày 19/4.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo dự kiến trình bổ sung 19 ngành nghề kinh doanh mới, gồm hoạt động của các trạm sạc cho xe điện, sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo, các hoạt động khác liên quan đến bất động sản và công nghệ thông tin.

Động thái này nối tiếp bước đi "lấn sân" sang năng lượng từ năm 2025, khi TNG lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 998 kWp tại chi nhánh Việt Thái (Thái Nguyên). Hệ thống giúp đáp ứng khoảng 50% nhu cầu điện của chi nhánh, đồng thời giảm phát thải khoảng 800 tấn CO2 mỗi năm và giúp hạ nhiệt độ nhà xưởng 5-8 độ C.

TNG hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dệt may, với trụ sở tại Thái Nguyên. Tiền thân của công ty là Xí nghiệp May Bắc Thái, được thành lập từ năm 1979.

Doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc cho thị trường xuất khẩu và nội địa, duy trì lợi nhuận trên 100 tỷ đồng mỗi năm từ 2017, trong đó hai năm gần nhất đều vượt mốc 300 tỷ đồng . Tính đến cuối năm 2025, công ty có 1 trụ sở chính và 18 chi nhánh.

Riêng năm 2025, TNG ghi nhận doanh thu gần 8.700 tỷ đồng , vượt kế hoạch và tiếp tục tăng trưởng so với năm trước, đồng thời, lợi nhuận sau thuế cũng tăng gần 25%, đạt 393 tỷ đồng .

Trên nền tảng đó, HĐQT dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với mục tiêu doanh thu 9.500 tỷ đồng , tăng 26%, và lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng , tăng 15% so với năm 2025 - đều là mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo định hướng, TNG sẽ tiếp tục mở rộng hạ tầng các nhà máy may xuất khẩu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ lấp đầy Khu công nghiệp Sơn Cẩm 1. Song song đó, doanh nghiệp dự kiến đầu tư thêm các dây chuyền tự động hóa nhằm giảm phụ thuộc lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.