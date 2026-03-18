Siêu trạm sạc - VinFast và các hãng trên thế giới đang làm gì?

Những siêu trạm sạc từ V-Green phục vụ các mẫu xe điện VinFast sẽ khác biệt ra sao với trạm thông thường?

Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green đã công bố kế hoạch xây dựng siêu trạm sạc cho các mẫu xe VinFast trong năm nay. Đây chính là hệ thống "supercharging" thường được các hãng xe quốc tế quảng cáo như một bước nhảy vọt về công nghệ trong thời gian qua.

Vậy nếu so với hệ thống trạm hiện tại, "supercharging" có gì khác biệt? Và nếu so với các siêu trạm sạc từ quốc tế, hệ thống của V-Green khác biệt thế nào?

Siêu trạm sạc V-Green khác gì trạm sạc thường?

Siêu trạm sạc (supercharging) là hệ thống trạm sạc pin dành cho ôtô điện có công suất lớn, giúp rút ngắn tối đa thời gian nạp năng lượng so với các loại sạc thông thường.

Những trụ sạc "supercharging" cho dòng điện đi qua lớn hơn, từ đó đẩy tốc độ sạc lên mức tối đa.

Những siêu trụ sạc của V-Green dự kiến có công suất đến 150 kW mỗi súng. Ảnh: VinFast.

Với siêu trạm sạc được V-Green xây dựng, mức công suất dự kiến lên đến 150 kW. So với trạm DC hiện tại cũng của V-Green (20-120 kW), các siêu trạm sạc sẽ đáp ứng nhu cầu sạc nhanh hơn.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, mỗi trạm sạc được trang bị 100 súng, dự kiến thời gian sạc mỗi xe chỉ khoảng 15 phút. Điểm đặc biệt hạ tầng trạm sạc này là nguồn điện được chuyển hóa từ nguồn năng lượng sạch từ điện gió và điện mặt trời, được lưu trữ trong hệ thống pin lưu trữ năng lượng do chính VinFast nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Ngoài VinFast, còn hãng nào có siêu trạm sạc?

Trước đó, Tesla là thương hiệu ôtô đầu tiên xây dựng các siêu trạm sạc. Từ năm 2012, Tesla đã triển khai mạng lưới Supercharging tại Mỹ. Ban đầu, các trạm này được lắp đặt gần trụ sở Tesla nhằm thử nghiệm, phục vụ những chủ xe Model S.

Trong giai đoạn 2012-2019, những trạm siêu nhanh này có công suất 90 kW, sau đó nâng lên thành 150 kW. Từ năm 2019, nhiều trụ sạc mới được xây dựng với mức công suất tăng lên thành 250 kW, giúp người dùng rút ngắn thời gian sạc xuống chỉ 5 phút cho mức pin đủ để di chuyển 120 km.

Từ năm 2023, Tesla đã bắt đầu thay đổi thiết kế trụ sạc, kéo dài dây sạc và đảm bảo chuẩn hóa cổng sạc, phục vụ nhiều hãng xe khác nhau ngoài Tesla.

Những trạm sạc siêu nhanh của Tesla có thể sạc cho xe điện từ nhiều hãng khác nhau. Ảnh: Tesla.

Tại Trung Quốc, cuộc đua xây dựng các siêu trạm sạc cũng đang trở nên nóng hơn với sự tham gia của nhiều thương hiệu.

Nổi tiếng nhất là BYD. Ông trùm xe điện Trung Quốc vừa công bố kế hoạch xây dựng mạng lưới sạc Flash Charging, phục vụ các mẫu xe lắp pin Blade 2.0. BYD dự kiến mở rộng số lượng trạm sạc lên thành 20.000 tại Trung Quốc ngay trong năm nay, với mức công suất sạc lên đến 1.500 kW.

NIO cũng là một trong những thương hiệu tiên phong tại đất nước tỷ dân trong việc xây dựng siêu trạm sạc. Các hệ thống Power Charger 4.0 của NIO cung cấp mức công suất sạc cao nhất đến 640 kW mỗi súng. Hiện, mạng lưới sạc của NIO có khoảng 25.000 súng sạc tại Trung Quốc.

Zeekr - hãng xe con của tập đoàn Geely, sắp đến Việt Nam - cũng sở hữu hạ tầng siêu trạm sạc tại quê nhà mang tên V3 Supercharger. Các trạm V3 có thể cung cấp công suất sạc lên đến 800 kW mỗi súng. Gần đây, thương hiệu này cũng giới thiệu trụ sạc mang công suất cực đại 1.200 kW.

Siêu trạm sạc với công suất 1.500 kW của BYD tại Trung Quốc. Ảnh: S.T/Weibo.

Thời điểm ra mắt, Zeekr từng thử nghiệm trụ sạc với mẫu SUV 001, giúp chiếc xe nạp đầy 10-80% pin trong chưa đầy 12 phút.

Có thể thấy kế hoạch xây dựng siêu trạm sạc của V-Green trong năm nay là một bước đi mang tính bản lề, giúp xóa bỏ rào cản lớn nhất của người dùng khi chuyển dịch sang xe điện - thời gian chờ đợi. Khi mạng lưới "supercharging" được phủ rộng, xe điện sẽ không còn là phương tiện di chuyển nội đô thuần túy mà thực sự trở thành lựa chọn tối ưu cho những hành trình xuyên Việt đầy tiện nghi.