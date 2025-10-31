'Ông lớn' ngành may một thời ở TP.HCM nay sống nhờ sân pickleball

Garmex Sài Gòn từng là công ty may lớn tại TP.HCM nhưng những năm gần đây "trắng" đơn hàng, buộc phải sống nhờ việc cho thuê sân pickleball.

Garmex Sài Gòn đã lỗ 6 quý liên tiếp và vẫn "trắng" đơn hàng. Ảnh: GMC.

Báo cáo tài chính quý III/2025 của CTCP Garmex Sài Gòn (GMC) ghi nhận doanh thu hơn 452 triệu đồng, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng nói, phần lớn nguồn thu không đến từ hoạt động may mặc - từng là thế mạnh của doanh nghiệp. Báo cáo cho thấy doanh thu phát sinh chủ yếu từ CTCP Vinaprint, đối tác thuê mặt bằng làm sân pickleball, chiếm khoảng 63,5%.

Doanh thu từ bán dược phẩm, thuốc và dụng cụ y tế đóng góp gần 18%, còn dịch vụ khác chiếm hơn 17%.

Ngược lại, bán hàng hóa và thành phẩm - mảng cốt lõi trước đây - chỉ mang về 5,4 triệu đồng, tương đương hơn 1% tổng doanh thu.

Như vậy trung bình trong quý III, mỗi ngày Garmex Sài Gòn ghi nhận doanh thu chưa tới 5 triệu đồng. Trong đó, có hơn 3 triệu đồng đến từ cho thuê sân pickleball.

Sau khi trừ giá vốn, doanh nghiệp có lãi gộp hơn 390 triệu đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ. GMC cũng hưởng thêm hơn 1 tỷ đồng doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi và chênh lệch tỷ giá, với khoản tiền gửi ngân hàng gần 72 tỷ đồng .

Tuy nhiên, công ty phải trích lập hơn 907 triệu đồng chi phí tài chính để dự phòng các khoản đầu tư. GMC hiện rót vốn vào Vietcombank(VCB), VietABank (VAB) và Công ty Đầu tư phát triển Gia Định (GDI).

Dù không phát sinh chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn lên tới hơn 7 tỷ đồng , giảm 27% so với cùng kỳ nhưng cao gấp 15,5 lần doanh thu.

Dù "trắng" đơn hàng may, GMC vẫn phải duy trì một số nhân sự kho và bộ phận gián tiếp để phục vụ công tác quản lý, kéo theo chi phí lương, khấu hao, thuê đất, môi trường và dịch vụ bảo vệ. Do đó, doanh thu không đủ bù chi phí khiến công ty tiếp tục lỗ.

Trong quý III, Garmex Sài Gòn lỗ gần 6,5 tỷ đồng , cải thiện hơn 25% so với năm ngoái song vẫn là quý lỗ thứ 6 liên tiếp. Lỗ lũy kế đến cuối tháng 9 gần 125 tỷ đồng .

Garmex Sài Gòn tiếp tục chìm trong thua lỗ Kết quả kinh doanh hàng năm của Garmex Sài Gòn. Nguồn: BCTC DN Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 9T/2025 LNST

46 44 -84 -52 -30 -18.5

Garmex Sài Gòn thành lập năm 1976, từng là doanh nghiệp lớn trong ngành dệt may TP.HCM với doanh thu mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng. Công ty có 5 nhà máy với hơn 70 dây chuyền sản xuất trên tổng diện tích trên 10 ha.

Garmex Sài Gòn cũng là một trong những công ty dệt may đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE vào năm 2006.

Tuy nhiên, cuối năm 2022, đối tác lớn của Garmex Sài Gòn là CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Bình Thạnh - Gillimex (HoSE: GIL) bị Amazon Robotics LLC đột ngột cắt sản lượng, dù đã đầu tư vào cơ sở vật chất và hàng tồn kho... Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến Gilimex mà còn tạo áp lực lớn lên Garmex Sài Gòn, trực tiếp khiến công ty dệt may này suy yếu.

Thêm vào đó, đại dịch Covid-19 khiến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất trở nên nghiêm trọng hơn. Từ năm 2023, Garmex đã phải ngừng sản xuất may mặc, tập trung thanh lý tài sản và tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường châu Âu, châu Mỹ. Tuy nhiên, những nỗ lực này đến nay vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi.