Đại gia may mặc TP.HCM một thời giờ 'sống nhờ' cho thuê sân pickleball

Từng đạt doanh thu hàng nghìn tỷ, Garmex Sài Gòn nay rơi vào cảnh thua lỗ kéo dài khi không còn đơn hàng may mặc, nguồn thu chủ yếu đến từ cho thuê mặt bằng làm sân pickleball.

Mỗi ngày Garmex Sài Gòn thu về 3 triệu đồng từ cho thuê sân pickleball. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, CTCP Garmex Sài Gòn (UPCoM: GMC) chỉ ghi nhận chưa đầy nửa tỷ đồng doanh thu thuần, giảm tới 70% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh thu gần như “biến mất” nhưng chi phí vẫn đều đặn phát sinh khiến doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 3 tỷ đồng trong quý cuối năm ngoái. Dù khoản lỗ này đã thu hẹp đáng kể so với mức lỗ gần 22 tỷ đồng cùng kỳ, đây vẫn là quý thua lỗ thứ 7 liên tiếp của Garmex Sài Gòn.

Lý giải kết quả kinh doanh ảm đạm, công ty cho biết trong quý IV/2025 tiếp tục không có đơn hàng may mặc. Doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh và mảng dược phẩm ở mức không đáng kể. Trong khi đó, Garmex vẫn phải duy trì một bộ phận nhân sự kho và lao động gián tiếp phục vụ công tác quản lý, kéo theo các chi phí cố định như tiền lương, khấu hao tài sản, thuê đất, chi phí môi trường và dịch vụ bảo vệ.

Lũy kế cả năm 2025, “ông lớn” ngành may mặc TP.HCM một thời chỉ thu về vỏn vẹn 1,8 tỷ đồng . Đáng chú ý, thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy hơn 61% nguồn thu của Garmex đến từ CTCP VinaPrint.

Hồi đầu năm 2025, Garmex quyết định đem một phần diện tích đất do công ty quản lý (tối thiểu 1.000 m2 và tối đa 3.000 m2, bàn giao theo nhu cầu thực tế) để hợp tác kinh doanh với VinaPrint trong lĩnh vực giáo dục thể thao, bao gồm sân bóng pickleball và các bộ môn thể thao khác.

Tính ra, trong cả năm qua, mỗi ngày Garmex chỉ thu về hơn 3 triệu đồng từ hoạt động cho thuê mặt bằng làm sân pickleball, con số quá nhỏ để san sẻ gánh nặng chi phí vận hành.

Kết thúc năm 2025, Garmex Sài Gòn ghi nhận khoản lỗ gần 24 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên hơn 127 tỷ đồng .

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 352 tỷ đồng , giảm hơn 6% so với đầu năm. Nợ phải trả giảm không đáng kể, còn gần 10 tỷ đồng . Đáng lưu ý, công ty không phát sinh vay nợ tài chính.

GARMEX SÀI GÒN CHƯA HẾT KHÓ KHĂN KQKD hàng năm của Garmex Sài Gòn; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 1475 1065 292 8 2 2 Lợi nhuận sau thuế

46 44 -85 -52 -30 -24

Garmex Sài Gòn thành lập năm 1976, từng là doanh nghiệp lớn trong ngành dệt may TP.HCM với doanh thu mỗi năm hàng nghìn tỷ đồng. Công ty có 5 nhà máy với hơn 70 dây chuyền sản xuất trên tổng diện tích trên 10 ha. Thời kỳ “hoàng kim”, doanh thu của Garmex từng vượt 2.000 tỷ đồng .

Garmex Sài Gòn cũng là một trong những công ty dệt may đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE vào năm 2006.

Tuy nhiên, cuối năm 2022, đối tác lớn của Garmex Sài Gòn là CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất khẩu Bình Thạnh - Gillimex (HoSE: GIL) bị Amazon Robotics LLC đột ngột cắt sản lượng, dù đã đầu tư vào cơ sở vật chất và hàng tồn kho... Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến Gilimex mà còn tạo áp lực lớn lên Garmex Sài Gòn, trực tiếp khiến công ty dệt may này suy yếu.

Thêm vào đó, đại dịch Covid-19 khiến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất trở nên nghiêm trọng hơn. Từ năm 2023, Garmex đã phải ngừng sản xuất may mặc, tập trung thanh lý tài sản và tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường châu Âu, châu Mỹ. Tuy nhiên, những nỗ lực này đến nay vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi.

Năm 2022, doanh thu của Garmex Sài Gòn giảm 80% còn 292 tỷ đồng và báo lỗ từ đó đến nay.

Trong văn bản giải trình, công ty cho biết đang nghiên cứu đầu tư vào các ngành nghề mới phù hợp xu thế nhằm tạo dư địa phát triển trong trung và dài hạn.

Để ứng phó với tình hình khó khăn, công ty cho biết đang tập trung triển khai một số giải pháp gồm tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động; thực hiện thanh lý các tài sản không còn sử dụng; theo dõi và thúc đẩy các đối tác thực hiện nghĩa vụ giao hàng theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục theo dõi và đôn đốc CTCP Phú Mỹ hoàn thành Dự án nhà ở Phú Mỹ để bán sản phẩm, qua đó thu hồi phần vốn đã đầu tư. Đồng thời, doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh nhà thuốc tại địa chỉ 213 Hồng Bàng và tăng cường khai thác các mặt bằng hiện hữu nhằm tạo thêm nguồn thu.