Ông già Noel phiên bản 'Ngao Bái' gây sốt tại Trung Quốc

  • Thứ bảy, 20/12/2025 18:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hình ảnh "võ tướng triều Thanh" hóa thân ông già Noel, xuất hiện trên xe tuần lộc tại một cổ trấn ở Trung Quốc thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

'Võ tướng' Trung Quốc hóa ông già Noel gây cười Hình ảnh "Võ tướng nổi tiếng thời Thanh" ngồi trên xe tuần lộc, vẫy tay chào du khách thu hút sự quan tâm của người dùng mạng Trung Quốc.

Một video lan truyền gần đây trên mạng xã hội Trung Quốc ghi lại cảnh nhân viên một khu du lịch tại Trạm Giang (tỉnh Quảng Đông) hóa trang thành Ngao Bái - võ tướng nổi tiếng thời Thanh - ngồi trên xe tuần lộc và vẫy tay chào du khách. Tại đây, không khí Giáng sinh ngập tràn với các biểu tượng quen thuộc như tuyết nhân tạo, mũ đỏ và hộp quà.

Trong trang phục quan phục triều Thanh (1644-1912), nhân vật đội mũ đỏ hình chiếc ô, để râu trắng dày và lông mày bạc. Nhân vật ngồi trên xe trượt tuyết do hai chú tuần lộc gỗ kéo, "bay" trên không trung, vẫy tay chào du khách bên dưới.

"Tôi tưởng mình nhìn nhầm. Trung Quốc cũng có ông già Noel, trông thật buồn cười", một du khách quay lại video chia sẻ.

Ong gia Noel, Trung Quoc anh 1

Nhân viên khu du lịch hóa thân "võ tướng triều Thanh", ngồi trên xe trượt tuyết kéo bởi hai con tuần lộc bằng gỗ. Ảnh: ifeng.

Trên tờ Jimu News, đại diện khu du lịch cho biết đây là một tiết mục biểu diễn phục vụ khách tham quan. Tạo hình lấy cảm hứng từ bộ phim hài Hong Kong Royal Tramp.

"Đây là phiên bản Quảng Đông, có thêm nét đặc trưng riêng. Nhân vật Ngao Bái trông khá giống Santa Claus nên chúng tôi muốn mang lại niềm vui cho du khách", vị này nói.

Ngoài chiếc mũ đỏ và bộ râu trắng, Ngao Bái và Santa Claus còn được nhìn nhận như hình tượng "ông già siêu quyền lực". Theo truyền thuyết, Santa Claus có khả năng chu du khắp thế giới chỉ trong một đêm để phát quà cho những đứa trẻ ngoan.

Ong gia Noel, Trung Quoc anh 2

Trong lịch sử Trung Quốc, Ngao Bái được coi là biểu tượng của quyền lực, chỉ đứng sau hoàng đế. Ảnh: Tài liệu/SCMP.

Trong lịch sử Trung Quốc, Ngao Bái từng được xem là biểu tượng quyền lực, chỉ đứng sau hoàng đế. Sinh ra trong gia đình có truyền thống võ tướng, ông là chiến binh thiện chiến, nổi tiếng với tài cưỡi ngựa và bắn cung. Ngao Bái chỉ huy nhiều chiến dịch thắng lợi, góp phần củng cố triều Thanh, được phong danh hiệu "Đệ nhất dũng sĩ".

Một cư dân mạng nhận xét tên Ngao Bái phát âm gần giống "all buy" (tạm dịch: mua hết), trùng hợp với không khí mua sắm cao điểm mùa Giáng sinh.

Trên một nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc, bộ trang phục quan phục và mũ của Ngao Bái đang được bán với giá 150 nhân dân tệ (khoảng 20 USD) như một "bộ đồ Giáng sinh", đã tiêu thụ hơn 1.000 bộ.

Ong gia Noel, Trung Quoc anh 3

Giống như ông già Noel, Ngao Bái cũng đội mũ đỏ và có râu trắng, ngồi trên xe tuần lộc. Ảnh: ifeng.

Cư dân mạng còn sử dụng công nghệ AI để phối lại ca khúc Jingle Bells, lồng ghép câu chuyện của Ngao Bái vào lời bài hát. Nhân vật này đang nổi lên như một biểu tượng văn hóa đại chúng mới tại Trung Quốc, với các video liên quan vượt mốc một tỷ lượt xem trên Douyin.

"Một số nhân vật lịch sử đang được hồi sinh bằng sự sáng tạo hiện đại. Ngao Báikhiến Giáng sinh trở nên gần gũi và đáng yêu hơn với người Trung Quốc", một người dùng mạng bình luận.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ xu hướng này. Một số ý kiến cảnh báo việc "cute hóa" nhân vật lịch sử có thể khiến công chúng hiểu sai về lịch sử.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Hóa thành 'ông già Noel', Haaland tiện thể chọc ngoáy CĐV MU

Tiền đạo Erling Haaland mang đến khoảnh khắc Giáng sinh thú vị khi hóa thân thành ông già Noel, bí mật gõ cửa các gia đình có trẻ nhỏ để tặng quà.

09:53 17/12/2025

Ông già Noel lớn nhất thế giới, cao bằng tòa nhà 7 tầng

Công trình đồ sộ nằm ở Bồ Đào Nha đã được Guinness công nhận là bức tượng Ông già Noel lớn nhất thế giới.

09:30 12/12/2025

Ông già Noel đến từ đâu?

Câu chuyện về Ông già Noel bắt nguồn từ thế kỷ thứ 3 vào thời Thánh Nicholas, người được tôn vinh với lòng hào phóng và yêu thương những người kém may mắn.

10:32 7/12/2025

Đan Châu

