Ông chủ Uniqlo lãi kỷ lục

Nhờ mức tăng trưởng mạnh của Uniqlo ở thị trường nội địa lẫn quốc tế, Fast Retailing đạt doanh thu hơn 3.900 tỷ yen trong năm tài chính 2026.

Tập đoàn bán lẻ thời trang Nhật Bản Fast Retailing vừa công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2026 với doanh thu và lợi nhuận hợp nhất đạt mức cao nhất từ trước đến nay, qua đó đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp tập đoàn thiết lập kỷ lục kinh doanh mới.

Dự báo doanh thu 2027 đạt gần 30 tỷ USD

Cụ thể, trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/8/2026, doanh thu hợp nhất của tập đoàn này đạt hơn 3.963 tỷ yen (khoảng 25 tỷ USD ), tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận kinh doanh đạt 718,4 tỷ yen (khoảng 4,5 tỷ USD ), tăng mạnh 30%.

Thu nhập tài chính ghi nhận lãi ròng 59,3 tỷ yen ( 375 triệu USD ), bao gồm 52,2 tỷ yen ( 330 triệu USD ) tiền lãi đầu tư và 7,1 tỷ yen ( 45 triệu USD ) lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái từ việc quy đổi tài sản bằng ngoại tệ. Mức lợi nhuận trước thuế thu nhập tăng 23%, đạt 802,5 tỷ yen ( 5 tỷ USD ), trong khi lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 25%, đạt 542,5 tỷ yen ( 3,4 tỷ USD ).

Fast Retailing dự kiến nâng cổ tức cuối năm lên 530 yen/cổ phiếu ( 3,4 USD /cổ phiếu). Như vậy cùng với mức cổ tức giữa năm là 320 yen/cổ phiếu ( 2 USD /cổ phiếu), tổng cổ tức năm chính 2026 dự kiến đạt 850 yen/cổ phiếu ( 5,3 USD /cổ phiếu), tăng 350 yen ( 2,2 USD /cổ phiếu) so với năm trước.

Kết quả tích cực trên đến từ sự tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận của thương hiệu Uniqlo tại tất cả khu vực so với cùng kỳ năm trước, chiến lược mở rộng mạng lưới cửa hàng chất lượng cao nhằm truyền tải hiệu quả các giá trị của LifeWear cũng như cách vận hành cửa hàng.

Trong năm tài chính 2027, tập đoàn dự báo doanh thu hợp nhất dự kiến tăng 12%, đạt 4.450 tỷ yen ( 28 tỷ USD ), lợi nhuận kinh doanh tăng 16%, đạt 830 tỷ yen ( 5,2 tỷ USD ), lợi nhuận trước thuế tăng 10%, đạt 880 tỷ yen ( 5,6 tỷ USD ) và lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 3%, đạt 560 tỷ yen ( 3,5 tỷ USD ).

Dựa trên dự báo này, tổng cổ tức cả năm 2027 dự kiến đạt 900 yen/cổ phiếu ( 5,7 USD ), bao gồm cổ tức giữa năm và cuối năm đều ở mức 450 yen/cổ phiếu ( 2,8 USD /cổ phiếu) mỗi đợt, tăng 50 yen ( 0,3 USD ) yen so với năm tài chính trước.

Bắc Mỹ thành thị trường quan trọng

Fast Retailing là tập đoàn bán lẻ thời trang hàng đầu Nhật Bản, thành lập năm 1963 và có trụ sở tại Tokyo. Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình kinh doanh khép kín, tự quản lý toàn bộ chuỗi giá trị từ thiết kế, sản xuất đến phân phối và bán lẻ.

Tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu như Uniqlo, GU, Theory và PLST, trong đó Uniqlo là thương hiệu chủ lực, đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận.

Tại thị trường nội địa, Uniqlo Nhật Bản cũng đạt kết quả kinh doanh cao kỷ lục trong năm tài chính 2026, với cả doanh thu đạt gần 1.085 tỷ yen ( 6,8 tỷ USD ), tăng 6%, trong khi lợi nhuận kinh doanh tăng 8%, đạt 196 tỷ yen ( 1,2 tỷ USD ).

Riêng ở thị trường quốc tế, Uniqlo International ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục nhờ mức tăng trưởng mạnh mẽ về cả doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu tăng 26% so với năm trước, đạt 2.411 tỷ yen ( 15,2 tỷ USD ), trong khi lợi nhuận kinh doanh tăng 44%, đạt gần 440 tỷ yen ( 2,8 tỷ USD ). Biên lợi nhuận kinh doanh cũng được cải thiện, với tất cả các khu vực thuộc mảng kinh doanh này đều ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số về cả doanh thu và lợi nhuận.

Đáng chú ý, các cửa hàng tại thị trường Trung Quốc ghi nhận doanh thu đạt 724 tỷ yen ( 4,6 tỷ USD ), tăng 11% so với năm trước, trong khi lợi nhuận kinh doanh đạt 112 tỷ yen ( 709 triệu USD ), tăng 25%.

Trong năm tài chính 2026, thị trường Trung Quốc đại lục đánh dấu những tiến triển ổn định trong quá trình tái cấu trúc vận hành, đồng thời xuất hiện những tín hiệu tích cực cho thấy đà tăng trưởng trở lại. Tính theo nội tệ, doanh thu cả năm tại thị trường này tăng khoảng 3%, trong khi lợi nhuận kinh doanh tăng khoảng 18% so với năm trước.

Hai thị trường Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc) cũng ghi nhận tăng trưởng về cả doanh thu và lợi nhuận trong năm tài chính 2026.

Trong khi đó, Uniqlo tại thị trường Bắc Mỹ đạt doanh thu gần 365 tỷ yen ( 2,3 tỷ USD ), tăng 35% so với năm trước và lợi nhuận kinh doanh đạt gần 68 tỷ yen ( 430 triệu USD ), tăng 53%. Tại thị trường châu Âu, Uniqlo cũng đạt doanh thu 512,6 tỷ yen, tăng 39%; lợi nhuận kinh doanh đạt 91,7 tỷ yen, tăng 69%.

Các khu vực bao gồm Hàn Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ và Australia ghi nhận tổng doanh thu đạt khoảng 809 tỷ yen ( 5,1 tỷ USD ), tăng 31% so với năm trước, trong khi lợi nhuận kinh doanh đạt 168,3 tỷ yen ( 1 tỷ USD ), tăng 44%.

Như vậy, lần đầu tiên tổng doanh thu của 2 khu vực Bắc Mỹ và châu Âu vượt Trung Quốc, đồng thời vượt doanh thu của khu vực Hàn Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ và Australia. Kết quả này cho thấy Uniqlo tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu đã phát triển trở thành những trụ cột quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng chung của tập đoàn.

Bên cạnh Uniqlo, các thương hiệu khác của tập đoàn đều ghi cải thiện về mặt lợi nhuận.

GU, một thương hiệu thời trang khác của Fast Retailing, cũng ghi nhận doanh thu chạm mức 336,7 tỷ yen ( 2,1 tỷ USD ), tăng 2% so với năm trước; lợi nhuận kinh doanh tăng 11%, đạt 31,5 tỷ yen ( 199,4 triệu USD ).

Trong năm tài chính 2026, các thương hiệu quốc tế khác ghi nhận mức giảm doanh thu nhưng tăng trưởng về lợi nhuận, với doanh thu giảm 2% xuống còn 128,5 tỷ yen ( 811 triệu USD ), trong khi lợi nhuận kinh doanh tăng 7%, lên 2,8 tỷ yen ( 17,7 triệu USD ).

Thương hiệu Theory trải qua giai đoạn chuyển đổi khi quá trình tái cấu trúc hoạt động trên toàn cầu tiếp tục được triển khai. Theo đó, doanh thu cả năm giảm, trong khi lợi nhuận tính theo đồng nội tệ duy trì tương đối ổn định.

Ở chiều ngược lại, thương hiệu PLST tăng trưởng về cả doanh thu và lợi nhuận trong năm tài chính 2026, nhờ doanh số tích cực từ các sản phẩm dành cho nam giới, cùng với sự đóng góp của kênh thương mại điện tử (TMĐT).