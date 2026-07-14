Ông chủ Uniqlo báo lãi lớn

Nhờ tăng trưởng mạnh của Uniqlo, đặc biệt tại các thị trường quốc tế, Fast Retailing đạt doanh thu hơn 3.000 tỷ yen sau 9 tháng, qua đó nâng dự báo lợi nhuận cả năm tài chính 2026.

Một cửa hàng flagship của Uniqlo ở Nhật Bản. Ảnh: Lan Anh.

Tập đoàn bán lẻ thời trang Nhật Bản Fast Retailing vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm tài chính 2026 (từ ngày 1/9/2025 đến 31/5/2026), với doanh thu hợp nhất đạt 3.065 tỷ yen ( 18,9 tỷ USD ), tăng 17% so với cùng kỳ năm tài chính trước.

Trong kỳ, tập đoàn còn ghi nhận 44 tỷ yen thu nhập tài chính thuần, gồm 38 tỷ yen thu nhập lãi thuần và 6 tỷ yen lãi chênh lệch tỷ giá từ các tài sản nắm giữ bằng ngoại tệ.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế đạt 658 tỷ yen (tương đương hơn 4 tỷ USD ), trong khi lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 426 tỷ yen ( 2,6 tỷ USD ), đều tăng gần 26% so với cùng kỳ.

Kết quả trên chủ yếu đến từ đà tăng trưởng của thương hiệu Uniqlo, đặc biệt tại các thị trường quốc tế, cùng với việc mở rộng mạng lưới cửa hàng và doanh số tích cực của các dòng sản phẩm chủ lực.

Fast Retailing là tập đoàn bán lẻ thời trang hàng đầu Nhật Bản, thành lập năm 1963 và có trụ sở tại Tokyo. Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình kinh doanh khép kín, tự quản lý toàn bộ chuỗi giá trị từ thiết kế, sản xuất đến phân phối và bán lẻ.

Tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu như Uniqlo, GU, Theory và PLST, trong đó Uniqlo là thương hiệu chủ lực, đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận.

Tại thị trường nội địa, Uniqlo Nhật Bản đạt doanh thu 868 tỷ yen trong 9 tháng đầu năm tài chính 2026, tăng 8,3% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận kinh doanh đạt 173 tỷ yen, tăng 15%. Riêng giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5/2026, cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng hai chữ số.

Ở nước ngoài, Uniqlo International ghi nhận doanh thu 1.834 tỷ yen, tăng 26%, còn lợi nhuận kinh doanh đạt 345 tỷ yen, tăng hơn 45% so với cùng kỳ.

Nếu tính theo đồng nội tệ, thị trường Trung Quốc đại lục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số nhờ các chiến dịch tiếp thị hiệu quả và nhu cầu đối với các sản phẩm mùa hè gia tăng trong tháng 5.

Tại Bắc Mỹ và châu Âu, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng hai chữ số, được hỗ trợ bởi việc mở rộng mạng lưới cửa hàng và hiệu quả kinh doanh của các cửa hàng mới.

Ngoài ra, các thị trường tại Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ, Australia cũng ghi nhận kết quả khả quan.

Đối với thương hiệu GU, doanh thu đạt 266 tỷ yen, tăng 3,7%, còn lợi nhuận kinh doanh đạt 32 tỷ yen, tăng 28%. Đà tăng trưởng của thương hiệu này được hỗ trợ bởi các hoạt động truyền thông cho nhóm sản phẩm chủ lực và các mặt hàng đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của khách hàng.

Trong khi đó, nhóm các thương hiệu quốc tế khác của tập đoàn ghi nhận doanh thu 96,3 tỷ yen, giảm 4,2%, còn lợi nhuận kinh doanh giảm 33,4%, xuống 1,9 tỷ yen.

Tuy nhiên, nếu tính riêng trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5/2026, Theory vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng tính theo đồng nội tệ dù doanh thu giảm, còn PLST đạt tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận nhờ kết quả tích cực của dòng thời trang nam và việc mở rộng kênh thương mại điện tử.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh khả quan, tập đoàn đã nâng dự báo cho cả năm tài chính 2026. Theo đó, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 3.970 tỷ yen, tăng 16,7% so với năm tài chính trước; lợi nhuận kinh doanh đạt 710 tỷ yen, tăng 29%; lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 500 tỷ yen, tăng 15,5%.

So với dự báo công bố hồi tháng 4, Fast Retailing đã nâng mục tiêu doanh thu thêm 70 tỷ yen, lợi nhuận kinh doanh thêm 20 tỷ yen, lợi nhuận trước thuế thêm 30 tỷ yen và lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ thêm 20 tỷ yen.