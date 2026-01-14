Ông chủ Uniqlo đạt cột mốc chưa từng có

Vốn hóa của Fast Retailing - ông chủ thương hiệu Uniqlo - đã vượt mốc 20.000 tỷ yen (khoảng 126 tỷ USD) sau phiên giao dịch gần nhất, đánh dấu cột mốc chưa từng có đối với nhà bán lẻ Nhật Bản.

Một cửa hàng Uniqlo tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Nikkei Asia cho biết trong phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu Fast Retailing - công ty mẹ của hãng thời trang Uniqlo - có thời điểm tăng tới 5%, chạm mức cao kỷ lục 65.950 yen/cổ phiếu, đánh dấu phiên tăng vượt đỉnh thứ 2 liên tiếp. Đà tăng càng nổi bật hơn trong bối cảnh Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo nghỉ giao dịch vào thứ Hai do kỳ nghỉ lễ quốc gia.

Đà tăng kể trên giúp ông chủ thương hiệu Uniqlo lần đầu tiên chạm mốc vốn hóa 20.000 tỷ yen (khoảng 126 tỷ USD ), đánh dấu cột mốc chưa từng có đối với một nhà bán lẻ Nhật Bản.

Với mức vốn hóa mới, Fast Retailing hiện đứng thứ 7 trên thị trường Prime của Tokyo Stock Exchange, xếp sau các tập đoàn tài chính - công nghiệp lớn của Nhật Bản như Sumitomo Mitsui Financial Group.

Xét trên phạm vi toàn cầu, doanh nghiệp dẫn đầu ngành thời trang nhanh vẫn là Inditex, công ty sở hữu thương hiệu Zara, với vốn hóa khoảng 178 tỷ euro (khoảng 207 tỷ USD ).

Động lực chính thúc đẩy cổ phiếu Fast Retailing đến từ tăng trưởng mạnh mẽ tại các thị trường nước ngoài. Lợi nhuận ròng quý III (giai đoạn tháng 9-11/2025) vừa công bố của hãng đã ghi nhận mức cao kỷ lục năm thứ 3 liên tiếp, đồng thời tập đoàn cũng nâng dự báo lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc vào tháng 8/2026.

Thương hiệu Uniqlo đang ngày càng gia tăng độ nhận diện tại châu Âu và Mỹ nhờ hệ thống cửa hàng chủ lực cùng chiến lược mở rộng bài bản.

Doanh thu tại Bắc Mỹ của hãng đã tăng 30% so với cùng kỳ, trong khi thị trường châu Âu tăng tới 34% trong giai đoạn tháng 9-11 năm ngoái. Ngay cả thị trường Trung Quốc đại lục - vốn chịu nhiều sức ép tiêu dùng - cũng ghi nhận mức tăng trưởng 7%.

Song song với mở rộng thị trường, Fast Retailing đang đẩy mạnh chiến lược cải tạo toàn diện hệ thống cửa hàng. Giám đốc Tài chính Takeshi Okazaki cho biết các cửa hàng được nâng cấp đang mang lại hiệu quả rõ rệt, với doanh thu trung bình tăng khoảng 1,5 lần.

Theo ông Sho Kawano - Trưởng bộ phận nghiên cứu đầu tư tại Goldman Sachs Nhật Bản - thành công của Uniqlo tại thị trường quốc tế đang vượt xa kỳ vọng.

“Sự kết hợp giữa chất lượng và tính năng sản phẩm, năng lực xây dựng thương hiệu và dư địa mở rộng thị trường đã tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của Uniqlo” - ông nhận định.

Ở chiều ngược lại, Fast Retailing vẫn đối mặt với một số rủi ro tại thị trường trong nước. Khuyến nghị của chính phủ Trung Quốc về việc hạn chế du lịch tới Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao đang làm dấy lên lo ngại về doanh thu bán hàng miễn thuế.

Theo UBS Securities, nếu doanh thu miễn thuế từ khách Trung Quốc giảm 50%, lợi nhuận hoạt động của Fast Retailing có thể bị ảnh hưởng khoảng 1%.

Tuy nhiên, ông Hikaru Sugawara - nhà phân tích tại IwaiCosmo Securities - cho rằng lượng khách du lịch từ các thị trường khác ngoài Trung Quốc đủ khả năng bù đắp phần sụt giảm này, đặc biệt trong bối cảnh Uniqlo đang ngày càng trở thành thương hiệu toàn cầu.