OECD nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế giữa kỳ 9/2025, nhờ nhiều nền kinh tế phục hồi bền bỉ hơn dự kiến.

OECD vừa công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới. Ảnh: Reuters.

OECD hiện dự báo tăng trưởng toàn cầu ở mức 3,2% trong năm nay, so với mức 2,9% được đưa ra hồi tháng 6. Dự báo tăng trưởng cho năm 2026 vẫn giữ ở mức 2,9%. Các mức tăng này thấp hơn con số 3,3% ghi nhận trong năm 2024.

Kỳ vọng tăng trưởng cho Mỹ cũng được điều chỉnh lên 1,8% cho năm 2025, so với 1,6% trong dự báo tháng 6. Tuy nhiên, con số này vẫn giảm mạnh so với mức tăng 2,8% của năm 2024. OECD dự báo Mỹ sẽ tăng 1,5% vào năm 2026.

"Tăng trưởng toàn cầu đã kiên cường hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2025, đặc biệt ở nhiều nền kinh tế mới nổi", OECD nêu trong báo cáo mới.

"Sản xuất công nghiệp và thương mại được hỗ trợ bởi việc trao đổi và thương mại trước đợt áp mức thuế cao hơn. Đầu tư mạnh cho lĩnh vực AI đã thúc đẩy tăng trưởng ở Mỹ, và chính sách tài khóa tại Trung Quốc đã bù đắp phần nào sức ép từ rủi ro thương mại và điểm yếu của thị trường bất động sản", báo cáo ghi nhận.

Theo CNBC, Alvaro Pereira - chuyên gia kinh tế trưởng của OECD - cho biết các diễn biến ở một số thị trường mới nổi như Brazil, Indonesia và Ấn Độ cũng góp phần nâng đỡ tăng trưởng toàn cầu.

"Đối với hầu hết dự báo của OECD, mức thay đổi dự báo cho các nước G20 không thay đổi nhiều", ông nói.

Vị này đồng thời dự báo đà tăng trưởng sẽ chậm lại trong nửa cuối năm, sau giai đoạn đầu năm hưởng lợi nhờ hoạt động xuất nhập khẩu được tăng tốc trước thời điểm Mỹ áp thuế quan đối ứng.

OECD cảnh báo "triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn đang gặp các rủi ro đáng kể", khi lĩnh vực đầu tư và thương mại tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi sự bất ổn của chính sách và mức thuế quan leo thang.

Các mức thuế áp rộng đối với hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ có hiệu lực vào tháng 8, sau nhiều tháng thay đổi chính sách từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhiều quốc gia và khu vực hiện phải đối mặt với mức thuế lên tới 50% cho hàng xuất khẩu sang Mỹ, trong khi một số nước vẫn đang cố gắng thương lượng khung thương mại mới.

"Sức ảnh hưởng của việc tăng thuế quan vẫn chưa rõ rệt, nhiều thay đổi đang được áp dần theo thời gian và các doanh nghiệp ban đầu hấp thụ một phần tăng chi phí qua biên lợi nhuận, nhưng tác động đang ngày càng hiện hữu trong lựa chọn chi tiêu, thị trường lao động và giá tiêu dùng", OECD nhận xét.

Cơ quan này ghi nhận dấu hiệu suy yếu trên thị trường lao động ở một số nước, với tỷ lệ thất nghiệp tăng và số việc làm giảm, trong khi quá trình giảm tốc lạm phát có dấu hiệu chững lại.

Theo ông Pereira, "cú sốc thuế quan đang gia tăng áp lực lạm phát ở nhiều nước" và dự báo sẽ "tạo thêm chi phí cho doanh nghiệp không chỉ ở Mỹ mà còn tại các vùng khác".

OECD hiện dự báo lạm phát trung bình ở các nước G20 là 3,4% trong 2025, thấp hơn chút so với con số 3,6% được đưa ra hồi tháng 6. Đối với Mỹ, dự báo lạm phát đã được hạ xuống còn 2,7% cho năm 2025, so với 3,2% trước đó.

Về triển vọng, báo cáo nêu hai rủi ro chính gồm khả năng tiếp tục tăng thuế quan và nguy cơ lạm phát quay trở lại, cùng với mối lo về áp lực tài khóa và khả năng định giá lại trên thị trường tài chính.

OECD cũng cảnh báo rằng giá trị và biến động mạnh của tài sản tiền mã hóa gia tăng rủi ro cho ổn định tài chính do mối liên kết ngày càng lớn với hệ thống tài chính truyền thống.

Ở chiều tích cực, tổ chức cho rằng triển vọng tăng trưởng có thể được cải thiện bằng cách giảm rào cản thương mại hay đẩy nhanh quá trình ứng dụng AI.