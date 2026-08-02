Nữ võ sĩ giành huy chương dù không thắng trận nào

Nữ võ sĩ 20 tuổi Tarona Taafaki đi vào lịch sử khi mang về tấm huy chương đầu tiên cho Tuvalu tại Commonwealth Games 2026 dù không giành chiến thắng ở bất kỳ trận nào.

Tarona Taafaki (ngoài cùng bên phải) trên bục nhận huy chương. Ảnh: Reuters.

Tarona Taafaki trở thành nhân vật đặc biệt của Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung (Commonwealth Games) 2026 tại Glasgow khi giành HCĐ hạng cân 75 kg nữ trong hoàn cảnh hiếm có.

Do nội dung này chỉ có năm vận động viên tham dự, cô được đặc cách vào thẳng bán kết và chỉ thi đấu đúng một trận.

Ở bán kết, Taafaki để thua võ sĩ Ấn Độ Lovlina Borgohain. Tuy nhiên, môn quyền Anh tại Commonwealth Games không tổ chức trận tranh HCĐ, nên cả hai võ sĩ thua ở bán kết đều được trao huy chương đồng. Nhờ đó, Tuvalu lần đầu tiên trong lịch sử có huy chương tại đấu trường này.

Quốc đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương với khoảng 11.000 dân coi thành tích của Taafaki là cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt. Gia đình cô đều theo đuổi quyền Anh, trong đó cha cô là HLV trưởng đội tuyển quốc gia, còn anh trai Pasoni cũng tham dự giải nhưng bị loại sau trận đầu tiên.

Điều khiến câu chuyện của Taafaki gây chú ý hơn cả là điều kiện tập luyện. Tại Tuvalu, các võ sĩ thường tập ngay trên đường băng sân bay vì đây là khu vực bằng phẳng và ổn định nhất trên đảo. Mỗi khi máy bay hạ cánh hoặc cất cánh, tất cả phải rời khỏi đường băng rồi quay lại tập ngay sau đó.

Tarona Taafaki cùng Pasoni Taafaki dẫn đoàn diễu hành của Tuvalu tại lễ khai mạc Commonwealth Games 2026. Ảnh: Reuters.

Hiện Taafaki và các anh em sinh sống tại New Zealand để được tiếp cận cơ sở vật chất tốt hơn. Dù vậy, cô vẫn coi việc đại diện cho Tuvalu là niềm tự hào lớn nhất.

“Đây là một quốc gia rất nhỏ, nhưng chúng tôi có cơ hội xuất hiện trên sân khấu thế giới. Tôi muốn truyền cảm hứng cho cộng đồng Tuvalu và chứng minh rằng chúng tôi có thể cạnh tranh với những võ sĩ hàng đầu”, Taafaki chia sẻ trước giải.

Cha cô, ông Badi Taafaki, cho rằng tấm huy chương này không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn giúp thế giới biết đến Tuvalu và những thách thức mà quốc đảo này đang đối mặt vì biến đổi khí hậu. Theo các chuyên gia, một nửa thủ đô Funafuti có nguy cơ bị ngập vào năm 2050 do mực nước biển dâng cao.

Thực tế, Taafaki không phải trường hợp đầu tiên giành huy chương Commonwealth Games mà không thắng trận nào. Năm 2018, võ sĩ Australia Taylah Robertson cũng nhận HCĐ sau khi được vào thẳng bán kết và thua trong trận duy nhất của mình.

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