Nữ thần tượng khoe nội y táo bạo

NingNing (aespa) gây chú ý khi đăng loạt ảnh diện nội y lên Instagram, khoe vóc dáng săn chắc và phong cách táo bạo.

Theo Chosun, mới đây, NingNing (aespa) thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh gợi cảm lên tài khoản Instagram cá nhân với hơn 10 triệu lượt theo dõi. Cụ thể, nữ idol ghi lại những khoảnh khắc đời thường, trong đó có một số tấm hình cô diện nội y, khoe vóc dáng săn chắc và vẻ ngoài tự tin.

“Không biết nữa”, NingNing chú thích. Nhiều ý kiến tỏ ra bất ngờ trước phong cách gợi cảm của nữ thần tượng, trong khi một bộ phận người hâm mộ cho rằng đây là cách cô thể hiện hình ảnh trưởng thành và cá tính hơn.

Bên cạnh đó, hình ảnh của NingNing được chú ý bởi trước đó, cô từng có khoảnh khắc xuất hiện gây sốt hồi tháng 10. Khi ấy, nữ ca sĩ diện trang phục mỏng, ôm sát nhưng hoàn toàn không để lộ viền áo ngực, khiến nhiều người tò mò về thương hiệu nội y mà cô sử dụng. Nhiều fan cho rằng bức ảnh mới có lẽ chính là câu trả lời của NingNing.

Hình ảnh mới nhất của NingNing. Ảnh: @imnotningning.

NingNing sinh năm 2002, là ca sĩ người Trung Quốc, đảm nhiệm vị trí hát chính của nhóm nhạc aespa trực thuộc SM Entertainment. Trước khi ra mắt, cô từng tham gia nhiều chương trình ca hát tại Trung Quốc và được đánh giá cao về giọng hát nội lực, giàu cảm xúc. Ngoại hình nổi bật cùng thần thái tự tin giúp NingNing nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất của thế hệ thần tượng Kpop mới.

Không chỉ hoạt động âm nhạc, NingNing còn ghi dấu trong lĩnh vực thời trang.

Aespa ra mắt vào tháng 11/2020 với bốn thành viên: Karina, Giselle, Winter và NingNing. Nhóm nổi bật với concept kết hợp giữa thế giới thực và ảo, đại diện cho làn sóng Kpop thế hệ 4. Với các sản phẩm như Black Mamba, Savage và album Armageddon, aespa khẳng định vị thế nhóm nữ hàng đầu, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu thông qua các tour diễn.