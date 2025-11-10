Nữ phụ phim Việt bị công kích dữ dội

Đóng vai Nga trong phim "Cách em một milimet", Ngọc Trâm bị khán giả tràn vào trang cá nhân và để lại nhiều ý kiến tiêu cực.

Sau những tập gần đây của Cách em một milimet, vai Nga (Ngọc Trâm đóng) bị chỉ trích dữ dội. Nhiều khán giả thậm chí tràn vào trang cá nhân của Ngọc Trâm và để lại những bình luận tiêu cực.

Trong Cách em một milimet, Nga là thực tập sinh ở viện nghiên cứu của Nghiêm (Chí Nhân). Một buổi tối, sau khi uống rượu say, Nghiêm thấy Nga ở phòng thí nghiệm một mình nên đã nảy sinh ý định đồi bại. Khi Nga suýt bị Nghiêm cưỡng bức, Đức (Trọng Lân) xuất hiện và bảo vệ bạn gái. Đức thậm chí đánh Nghiêm khiến người này nhập viện.

Vai diễn Nga khiến Ngọc Trâm bị công kích. Ảnh: FBNV.

Đáng nói, thay vì kiện Nghiêm và bảo vệ Đức, Nga sau đó lại có hành động khiến khán giả tranh luận. Cụ thể, Nga đến gặp Ngân (Huyền Lizzie) khẳng định Nghiêm không hề có ý định xấu với cô. Mọi việc xảy ra là do Đức nóng vội, hấp tấp.

Ngân sau đó nhấn mạnh với Nga rằng những lời cô nói có thể khiến Đức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Nga vẫn đứng ra bảo vệ Nghiêm thay vì bạn trai.

Nga thậm chí có ý trách móc Đức và cho rằng hành động của bạn trai ngây thơ, có thể đẩy anh vào tù, mẹ anh khổ sở còn Nga trượt thực tập tốt nghiệp. Nga lo sợ Nghiêm dùng quyền lực của bản thân để “đổi trắng thay đen”.

Tính cách của nhân vật Nga khiến khán giả tranh cãi. Nhiều người xem bức xúc trước cách hành xử của nhân vật này và tràn vào trang cá nhân của diễn viên để lại những bình luận tiêu cực.

“Nhìn mặt mà bực”, “Người yêu như thế này mà không bỏ nhanh thì mang họa vào người”, “Luồn cúi nhưng lại bán đứng cả người yêu, người đã sẵn sàng không đắn đo giúp đỡ mình. Không ai được chọn hoàn cảnh sinh ra nhưng em có quyền lựa chọn cách sống mà”... khán giả bình luận.

Trước đó, nhân vật Nga cũng từng vấp tranh luận về trang phục. Ở phân cảnh gặp Nghiêm ở phòng thí nghiệm, nhiều ý kiến cho rằng nữ sinh viên mặc trang phục gợi cảm, không phù hợp.

Bộ phim Cách em 1 milimet với nội dung chính xoay quanh nhóm bạn ở Làng Mây rất được chú ý và yêu thích thời gian qua. Phim được khen ngợi với nội dung thú vị, diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên trẻ, gợi cho khán giả nhớ về thời thơ ấu hồn nhiên, trong trẻo với tình bạn trong sáng, ấm áp.

Từ tập 12, phim chuyển sang phần 2 khi các nhân vật đã trưởng thành. Lúc này, dàn dàn diễn viên mới thay thế gồm Hà Việt Dũng (vào vai Viễn), Huyền Lizzie (Ngân), Quỳnh Châu (Tú), Dũng Hớn (Chiến), Trọng Lân (Đức), Huỳnh Anh (Bách), Hoàng Long (Biên), Kiều My (Thư)…