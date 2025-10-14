Huyền Lizzie lên tiếng khi khán giả đòi bỏ xem phim

Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) đảm nhận vai Ngân trong phần 2 của "Cách em 1 milimet". Khán giả đang tranh cãi vì tình yêu của tuyến nhân vật chính bị thay đổi.

Bộ phim Cách em 1 milimet với nội dung chính xoay quanh nhóm bạn ở Làng Mây rất được chú ý và yêu thích thời gian qua. Phim được khen ngợi với nội dung thú vị, diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên trẻ, gợi cho khán giả nhớ về thời thơ ấu hồn nhiên, trong trẻo với tình bạn trong sáng, ấm áp.

Tuy nhiên, kể từ khi bước sang phần 2 và thay đổi toàn bộ dàn diễn viên, phim vấp phải tranh luận. Thậm chí, không ít khán giả đòi bỏ phim. Lý do là sang phần 2, cặp đôi Ngân (Phan Minh Huyền đảm nhận) và Viễn (Hà Việt Dũng) không còn bên nhau. Ngân thậm chí kết hôn với người khác và có con.

Trong khi đó, ở phần 1, chuyện tình yêu hồn nhiên, trong sáng của Ngân (Trang Mây diễn) và Viễn (Sơn Tùng) rất được yêu thích.

Trước những tranh cãi của khán giả, Phan Minh Huyền chia sẻ: “Sau khi phim bước vào phần 2, tôi cũng đọc nhiều thông tin khán giả đòi bỏ phim vì không hiểu sao cặp đôi Ngân, Viễn lại chia lìa như vậy. Nhiều người dường như không muốn chấp nhận sự thật ấy. Đó là yếu tố khiến tôi tin khán giả sẽ chờ đợi những câu chuyện, tình tiết liên quan đến vai diễn mà tôi đảm nhận”.

Phan Minh Huyền đảm nhận vai Ngân trong phần 2. Ảnh: FBNV.

Theo Phan Minh Huyền, phần 2 chỉ đang ở những tập đầu, chưa nhiều diễn biến. Do đó, nữ diễn viên hy vọng công chúng tiếp tục theo dõi phim để hiểu hơn câu chuyện của các nhân vật trong phim.

Phan Minh Huyền tiết lộ, cô nhận lời tham gia Cách em 1 milimet với lý do đặc biệt là lần đầu tiên trên màn ảnh được làm mẹ. Trong cuộc sống đời thường, Phan Minh Huyền thường chia sẻ cuộc sống của cô và con trai 10 tuổi. Do đó, việc được làm mẹ trong Cách em 1 milimet đã thỏa khát khao của Phan Minh Huyền trong sự nghiệp diễn viên.

Ngoài ra, vai Ngân có những tình tiết gây bất ngờ, diễn biến tâm lý tình cảm, tình yêu phong phú, đòi hỏi yếu tố nội tâm sâu sắc để khắc họa nhân vật. Điều đó càng kích thích Phan Minh Huyền.

“Ở phần 1, khi còn trẻ, cặp đôi Ngân - Viễn quá hấp dẫn, tươi mới với mối tình đầu rất dễ thương. Điều đó khiến khán giả tò mò tại sao đến phần 2 Ngân lại lấy một người khác. Ban đầu, khán giả có thể hụt hẫng vì điều đó, xong sẽ băn khoăn vì sao họ không đến được với nhau. Sẽ có rất nhiều câu hỏi mà khán giả muốn đặt ra cho nhân vật Ngân và tôi giống người thám hiểm, muốn được cùng khán giả trải qua những hồi hộp ấy, giải đáp những câu trả lời cho nhân vật”, Phan Minh Huyền nói thêm.

Cô tâm sự: “Thật ra độ tuổi của Ngân rất phù hợp với những thứ của tôi bây giờ ở ngoài đời. Do đó, tôi diễn Ngân như đem bản thân lên màn ảnh, từ thần thái đến khí chất. Thế nên tôi rất thích vai diễn này vì nó lột tả được hết những gì của tôi ở ngoài đời hiện tại”.