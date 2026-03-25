Nữ MC Serie A gây chú ý

Hôm 23/3, nữ MC của đài DAZN thu hút mọi ánh nhìn tại sân Olimpico khi vừa tác nghiệp vừa phô diễn kỹ năng với trái bóng.

Giusy Meloni là MC bóng đá nổi tiếng quyến rũ của đài DAZN.

Không chỉ là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, Giusy Meloni tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ với màn xuất hiện ấn tượng bên đường biên tại sân Olimpico.

Nữ MC 26 tuổi có mặt để dẫn sóng trận AS Roma thắng Lecce 1-0 thuộc vòng 30 Serie A, nhưng chính cô lại trở thành tâm điểm chú ý. Trên trang cá nhân, Giusy đăng tải đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc thực hiện những pha tâng bóng ngay sát đường biên.

Trong bộ váy khoét cổ cùng đôi giày cao gót đen, nữ MC cho thấy sự tự tin và khả năng kiểm soát bóng. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt phản hồi từ người hâm mộ. Phần lớn bình luận đều dành lời khen cho ngoại hình lẫn thần thái của Giusy. Nhiều người gọi cô là "hiện thân của sự hoàn hảo" hay "một trong những phóng viên cuốn hút nhất hiện tại".

Sức hút của Giusy không chỉ đến từ vẻ ngoài, mà còn ở phong cách làm việc năng động và gần gũi với bóng đá. Giusy vốn là cổ động viên của AC Milan và thường xuyên xuất hiện tại các sân vận động lớn trên khắp Italy để đưa tin Serie A.

Việc cô kết hợp giữa công việc truyền hình và những khoảnh khắc tương tác trực tiếp với trái bóng giúp hình ảnh trở nên sống động hơn, thay vì chỉ dừng ở vai trò dẫn chương trình.

