Nữ diễn viên quá trẻ ở tuổi 45

Theo OSEN, Jeon Ji Hyun gây chú ý khi xuất hiện trong bộ ảnh Xuân/Hè 2026 của thương hiệu thời trang thể thao. Trong loạt ảnh được công bố, bà mẹ hai con biến hóa trong những set thời trang năng động cho tới outfit ôm sát, tôn đường cong quyến rũ

Ở một bức ảnh, nữ diễn viên diện bralette xanh kết hợp quần legging, tôn lên vòng eo thon gọn cùng cơ bụng săn chắc. Trong tấm hình khác, mỹ nhân sinh năm 1981 mặc croptop trắng phối cùng biker shorts khỏe khắn.

Loạt ảnh mới của Jeon Ji Hyun nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ ngỡ ngàng khi diễn viên vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung dù đã bước sang tuổi 45.

Gần đây, trên một chương trình tạp kỹ, Jeon Ji Hyun chia sẻ về bí quyết giữ gìn vóc dáng. Người đẹp cho biết thường thức dậy lúc 6h để tập luyện và duy trì thói quen tập thể dục khi bụng đói. Ngoài ra, cô cũng rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Jeon Ji Hyun sinh năm 1981, gây sốt từ My Sassy Girl, Il Mare, Vì sao đưa anh tới. Mỹ nhân xứ Hàn từng hợp tác với Lý Băng Băng, Ngô Quân Mai trong Snow Flower and the Secret Fan. Cô được coi là một trong những ngôi sao xứ kim chi nổi tiếng nhất tại Trung Quốc.Trong 25 năm sự nghiệp, các phim Jeon Ji Hyun tham gia như The Thieves, Assassination đều được phát hành và đón nhận nồng nhiệt tại thị trường tỷ dân.

Song hồi cuối năm ngoái, sự nghiệp của người đẹp lao đao khi cô vướng phải loạt tranh cãi liên quan tới bộ phim Tempest, bị khán giả Trung Quốc tẩy chay. Hàng loạt thương hiệu gỡ quảng cáo, xóa bỏ mọi thông tin, hình ảnh liên quan đến nữ diễn viên. Tuy nhiên, sau đó công ty quản lý của cô lên tiếng phủ nhận.

Ngoài công việc diễn xuất, Jeon Ji Hyun còn trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm. Cô kết hôn với Choi Joon Hyuk, CEO của Alpha Asset Management, vào năm 2012 và có hai con trai. Người đẹp giữ cuộc sống rất kín tiếng, gần như nói không với mạng xã hội.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Những nốt nhạc tỉnh thức ghi lại những khám phá của tác giả Tricia Tunstall, và những nỗ lực làm sáng tỏ khả năng gần như kỳ diệu của El Sistema để truyền cảm hứng cho mọi người. Shout! The Beatles: Hơi thở thời đại của thế kỷ 20 viết về ban nhạc The Beatles từ những ngày đầu mơ mộng, đến đỉnh cao của vinh quang; giai đoạn thoái trào với nhiều thông tin, sự kiện thú vị.

Wham! - George & tôi: Hồi kí, Nhạc cổ điển: Những mảnh ghép sắc màu, Beethoven - Bản nhạc đam mê là những cuốn sách dành cho độc giả yêu âm nhạc tìm hiểu về những nhóm nhạc nổi tiếng thế giới cũng như có thêm góc nhìn mới mẻ, gần gũi về nền âm nhạc cổ điển.