Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Nữ diễn viên quá trẻ ở tuổi 45

  • Thứ ba, 24/2/2026 23:05 (GMT+7)
  • 59 phút trước

"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun được khen ngày càng trẻ, quyến rũ với vóc dáng đẹp ở tuổi 45.

Jeon Ji Hyun anh 1

Theo OSEN, Jeon Ji Hyun gây chú ý khi xuất hiện trong bộ ảnh Xuân/Hè 2026 của thương hiệu thời trang thể thao. Trong loạt ảnh được công bố, bà mẹ hai con biến hóa trong những set thời trang năng động cho tới outfit ôm sát, tôn đường cong quyến rũ
Jeon Ji Hyun anh 2Jeon Ji Hyun anh 3

Ở một bức ảnh, nữ diễn viên diện bralette xanh kết hợp quần legging, tôn lên vòng eo thon gọn cùng cơ bụng săn chắc. Trong tấm hình khác, mỹ nhân sinh năm 1981 mặc croptop trắng phối cùng biker shorts khỏe khắn.

Jeon Ji Hyun anh 4

Loạt ảnh mới của Jeon Ji Hyun nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ ngỡ ngàng khi diễn viên vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung dù đã bước sang tuổi 45.
Jeon Ji Hyun anh 5

Gần đây, trên một chương trình tạp kỹ, Jeon Ji Hyun chia sẻ về bí quyết giữ gìn vóc dáng. Người đẹp cho biết thường thức dậy lúc 6h để tập luyện và duy trì thói quen tập thể dục khi bụng đói. Ngoài ra, cô cũng rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Jeon Ji Hyun anh 6

Jeon Ji Hyun sinh năm 1981, gây sốt từ My Sassy Girl, Il Mare, Vì sao đưa anh tới. Mỹ nhân xứ Hàn từng hợp tác với Lý Băng Băng, Ngô Quân Mai trong Snow Flower and the Secret Fan. Cô được coi là một trong những ngôi sao xứ kim chi nổi tiếng nhất tại Trung Quốc.Trong 25 năm sự nghiệp, các phim Jeon Ji Hyun tham gia như The Thieves, Assassination đều được phát hành và đón nhận nồng nhiệt tại thị trường tỷ dân.

Jeon Ji Hyun anh 7Jeon Ji Hyun anh 8

Song hồi cuối năm ngoái, sự nghiệp của người đẹp lao đao khi cô vướng phải loạt tranh cãi liên quan tới bộ phim Tempest, bị khán giả Trung Quốc tẩy chay. Hàng loạt thương hiệu gỡ quảng cáo, xóa bỏ mọi thông tin, hình ảnh liên quan đến nữ diễn viên. Tuy nhiên, sau đó công ty quản lý của cô lên tiếng phủ nhận.

Jeon Ji Hyun anh 9

Ngoài công việc diễn xuất, Jeon Ji Hyun còn trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm. Cô kết hôn với Choi Joon Hyuk, CEO của Alpha Asset Management, vào năm 2012 và có hai con trai. Người đẹp giữ cuộc sống rất kín tiếng, gần như nói không với mạng xã hội.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Những nốt nhạc tỉnh thức ghi lại những khám phá của tác giả Tricia Tunstall, và những nỗ lực làm sáng tỏ khả năng gần như kỳ diệu của El Sistema để truyền cảm hứng cho mọi người. Shout! The Beatles: Hơi thở thời đại của thế kỷ 20 viết về ban nhạc The Beatles từ những ngày đầu mơ mộng, đến đỉnh cao của vinh quang; giai đoạn thoái trào với nhiều thông tin, sự kiện thú vị.

Wham! - George & tôi: Hồi kí, Nhạc cổ điển: Những mảnh ghép sắc màu, Beethoven - Bản nhạc đam mê là những cuốn sách dành cho độc giả yêu âm nhạc tìm hiểu về những nhóm nhạc nổi tiếng thế giới cũng như có thêm góc nhìn mới mẻ, gần gũi về nền âm nhạc cổ điển.

Chiếc quần jeans của Quỳnh Kool gây tranh luận

Phản ứng trái chiều về trang phục của Quỳnh Kool trong phim "Bước chân vào đời" làm lu mờ diễn xuất của cô.

2 giờ trước

Robert Carradine qua đời

Thông tin nam diễn viên qua đời ở tuổi 71 khiến đồng nghiệp, người hâm mộ xót xa. Trước đó, ông được khán giả biết đến qua "Lizzie McGuire".

3 giờ trước

49 pháp sư, thầy bói Hàn Quốc so tài gây xôn xao

“Battle of Fates” gây sốt với nội dung xoay quanh cuộc so tài kịch tính giữa những nhà tâm linh, huyền học hàng đầu xứ kim chi để tìm ra chủ nhân giải thưởng 100 triệu won.

5 giờ trước

Tống Khang

Ảnh: Andar, Instagram

Jeon Ji Hyun mợ chảnh Gianna jun

    Đọc tiếp

    Ca si Chancellor bi bat hinh anh

    Ca sĩ Chancellor bị bắt

    4 giờ trước 20:30 24/2/2026

    0

    Chancellor đã bị bắt giữ tại Nhật Bản với cáo buộc tàng trữ ma túy. Trước đó, anh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ có tiếng tại Nhật Bản.

    Lyly thay doi hinh anh

    Lyly thay đổi

    4 giờ trước 20:05 24/2/2026

    0

    “Thỏ ơi” gây sốt phòng vé Tết 2026. Lyly cũng được chú ý khi hóa thân nữ chính trong phim.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý