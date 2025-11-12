Nữ ca sĩ mua nhà 9,3 triệu USD ở tuổi 21

Jang Won Young vừa tậu biệt thự trị giá 13,7 tỷ won (khoảng 9,3 triệu USD) ở tuổi 21. Cô hiện là một trong số gương mặt tiêu biểu của thế hệ thần tượng trẻ Hàn Quốc.

Theo tờ News1, Jang Won Young đã mua một căn biệt thự cao cấp trong khu UN Village, tại Hannam-dong. Theo hồ sơ đăng ký bất động sản của tòa án công bố ngày 12/11, thành viên nhóm nhạc nữ IVE đã mua một căn hộ rộng 244 m2, thuộc tòa Lucid House ở Hannam-dong, quận Yongsan, Seoul, với giá 13,7 tỷ won. Giao dịch xảy ra vào tháng 3 năm nay và nữ ca sĩ hoàn tất đăng ký quyền sở hữu vào tháng trước.

Jang Won Young mua biệt thự 13,7 tỷ won ở tuổi 21. Ảnh: Chosun.

Theo nguồn tin, xét đến việc không có bất kỳ khoản thế chấp nào được ghi nhận, nhiều khả năng Jang Won Young đã thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Người bán căn biệt thự được cho là Lee Ji Yong - cựu giám đốc điều hành Daelim Trading.

Lucid House là dãy biệt thự cao cấp trong khu UN Village ở Hannam-dong. Từ vị trí này có thể nhìn ra sông Hàn và núi Nam San. Khu nhà được trang bị hệ thống an ninh 24/7 và thang máy riêng cho từng căn, đảm bảo sự riêng tư tối đa. Đây cũng từng là nơi ở của nữ diễn viên Kim Tae Hee trước khi kết hôn với ca sĩ kiêm diễn viên Bi Rain.

Jang Won Young sinh năm 2004, là là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ thần tượng trẻ Hàn Quốc, đồng thời được mệnh danh là “nàng thơ quảng cáo”.

Cô nổi tiếng từ chương trình Produce 48, sau đó thành công giành vị trí số 1 và trở thành thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE. Sau khi IZ*ONE tan rã, Won Young ra mắt trong nhóm nhạc IVE. Gần đây, nhóm IVE cũng bận rộn với các hoạt động quảng bá cho mini album thứ tư mang tên IVE SECRET.