Em gái Bianca gây bàn tán

Angelina Censori được cho là nối gót chị gái Bianca khi theo đuổi phong cách xuyên thấu sexy.

Theo Page Six, Angelina Censori gây xôn xao khi đăng tải video mới trên mạng xã hội, khoe trang phục táo bạo. Người đẹp diện chiếc váy xuyên thấu của nhà mốt Mirror Palais, trị giá 995 USD , vừa hát nhép theo bản remix ca khúc Wild Thoughts. "Mặc lại nó lần nữa", cô chú thích cho bức ảnh. Trước đó, Angelina từng chia sẻ hình ảnh mặc chiếc váy này trong tiệc mừng sinh nhật tuổi 21 hôm 27/4.

Thiết kế xuyên thấu, chỉ có những chi tiết ren che vùng nhạy cảm giúp người mẫu 21 tuổi tôn đường cong. Angelina để kiểu tóc bob uốn nhẹ ở đuôi, tạo dáng quyến rũ trước ống kính.

Angelina được cho là đang nối gót chị gái khi theo đuổi phong cách gợi cảm. Ảnh: IGNV.

Lần xuất hiện này của Angelina thu hút quan tâm. Bên cạnh những lời khen ngợi sắc vóc, không ít ý kiến lo ngại cô đang "noi gương" chị gái Bianca, khi theo đuổi phong cách gợi cảm, khoe da thịt quá đà.

Cách đây không lâu, Bianca bị bắt gặp khi đang dạo phố với trang phục nhức mắt. Cô diện bodysuit màu xanh lam nhưng không diện nội y. Người đẹp hoàn thiện tổng thể trang phục với quần giữ ấm, tất và giày cao gót màu bạc đồng điệu.

Bộ trang phục xuyên thấu của Bianca Censori tiếp tục trở thành chủ đề bán tán. Sau thời gian tiết chế hơn về trang phục, vợ Kanye West được cho là "chứng nào tật nấy" khi lại khoác lên mình những bộ đồ hở.

Kể từ khi kết hôn, Kanye West và Bianca Censori luôn là nhân vật gây tranh cãi, vấp phản ứng dữ dội từ công chúng vì trang phục phản cảm và hành động không phù hợp tại nơi làm việc.