Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Em gái Bianca gây bàn tán

  • Thứ tư, 12/11/2025 12:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Angelina Censori được cho là nối gót chị gái Bianca khi theo đuổi phong cách xuyên thấu sexy.

Theo Page Six, Angelina Censori gây xôn xao khi đăng tải video mới trên mạng xã hội, khoe trang phục táo bạo. Người đẹp diện chiếc váy xuyên thấu của nhà mốt Mirror Palais, trị giá 995 USD, vừa hát nhép theo bản remix ca khúc Wild Thoughts. "Mặc lại nó lần nữa", cô chú thích cho bức ảnh. Trước đó, Angelina từng chia sẻ hình ảnh mặc chiếc váy này trong tiệc mừng sinh nhật tuổi 21 hôm 27/4.

Thiết kế xuyên thấu, chỉ có những chi tiết ren che vùng nhạy cảm giúp người mẫu 21 tuổi tôn đường cong. Angelina để kiểu tóc bob uốn nhẹ ở đuôi, tạo dáng quyến rũ trước ống kính.

Angelina Censori anh 1Angelina Censori anh 2

Angelina được cho là đang nối gót chị gái khi theo đuổi phong cách gợi cảm. Ảnh: IGNV.

Lần xuất hiện này của Angelina thu hút quan tâm. Bên cạnh những lời khen ngợi sắc vóc, không ít ý kiến lo ngại cô đang "noi gương" chị gái Bianca, khi theo đuổi phong cách gợi cảm, khoe da thịt quá đà.

Cách đây không lâu, Bianca bị bắt gặp khi đang dạo phố với trang phục nhức mắt. Cô diện bodysuit màu xanh lam nhưng không diện nội y. Người đẹp hoàn thiện tổng thể trang phục với quần giữ ấm, tất và giày cao gót màu bạc đồng điệu.

Bộ trang phục xuyên thấu của Bianca Censori tiếp tục trở thành chủ đề bán tán. Sau thời gian tiết chế hơn về trang phục, vợ Kanye West được cho là "chứng nào tật nấy" khi lại khoác lên mình những bộ đồ hở.

Kể từ khi kết hôn, Kanye West và Bianca Censori luôn là nhân vật gây tranh cãi, vấp phản ứng dữ dội từ công chúng vì trang phục phản cảm và hành động không phù hợp tại nơi làm việc.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

Mỹ nam 'Trốn chạy tử thần': 'Tôi sốc'

Lee Pace tâm sự cảm thấy sốc và hoàn toàn bị nhân vật của mình hấp dẫn ngay từ lần đầu tiên nghe kể. Tài tử cho rằng "The Running Man" 2025 sẽ là một phiên bản rất khác biệt.

09:03 6/11/2025

Tiếc cho Quách Ngọc Ngoan

“Trái tim què quặt” giàu tính thẩm mỹ, kịch bản cũng đầy ý tưởng. Chỉ là dự án đánh dấu màn tái xuất của Quách Ngọc Ngoan có lối kể khá kén người xem, nên thành tích làng nhàng.

8 giờ trước

Bất ngờ về 'Quái thú vô hình'

"Predator: Badlands" là một thử nghiệm khá mới mẻ của vũ trụ phim về quái thú vô hình. Tác phẩm ghi điểm với tính giải trí cao, cùng câu chuyện có chiều sâu và giàu thông điệp.

09:00 10/11/2025

Tử Khiêu

Angelina Censori Bianca Censori mặc hở đầm xuyên thấu Bianca mặc phản cảm

    Đọc tiếp

    Nu ca si mua nha 9,3 trieu USD o tuoi 21 hinh anh

    Nữ ca sĩ mua nhà 9,3 triệu USD ở tuổi 21

    26 phút trước 13:56 12/11/2025

    0

    Jang Won Young vừa tậu biệt thự trị giá 13,7 tỷ won (khoảng 9,3 triệu USD) ở tuổi 21. Cô hiện là một trong số gương mặt tiêu biểu của thế hệ thần tượng trẻ Hàn Quốc.

    Dong thai gay chu y cua Diep Lam Anh hinh anh

    Động thái gây chú ý của Diệp Lâm Anh

    3 giờ trước 10:59 12/11/2025

    0

    Hai bài đăng mới nhất của Diệp Lâm Anh đang gây bàn tán trên mạng xã hội, song nữ ca sĩ chưa lên tiếng giải thích rõ sự việc.

    BTV Hoai Anh canh bao trang gia mao hinh anh

    BTV Hoài Anh cảnh báo trang giả mạo

    4 giờ trước 10:09 12/11/2025

    0

    BTV Hoài Anh đăng bài cảnh báo khán giả về việc nhiều tài khoản giả mạo cô nhằm mục đích lừa đảo. Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng vì bị lợi dụng hình ảnh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý