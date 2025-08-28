Nữ ca sĩ cạo trọc đầu gây lo lắng

Kim Tử Hàm khiến nhiều người lo lắng với hình ảnh cạo trọc đầu. Chia sẻ với giới truyền thông, gia đình cho biết tinh thần nữ ca sĩ vẫn ổn và việc cắt tóc để thử phong cách mới.

Theo Sinchew, Kim Tử Hàm khiến khán giả ngỡ ngàng khi đăng tải ảnh selfie cạo trọc đầu. Đáng nói, nhiều người bày tỏ sự lo ngại về tình trạng sức khỏe tinh thần của nữ ca sĩ. Cụ thể, cô tạo dáng với ngoại hình gầy gò, ánh mắt buồn bã, đồng thời xóa tất cả nội dung đã đăng trên trang cá nhân.

“10 ngày trước tôi đã cạo đầu, tóc sẽ mọc lại rất nhanh nên mọi người yên tâm. Tôi mới mua một bộ tóc giả, thử qua thấy hiệu quả cũng không tệ, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi”, Kim Tử Hàm viết trong phần chú thích.

Động thái này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Một số người khen ngợi kiểu tóc mới hợp khuôn mặt, số khác cho rằng cô thay đổi diện mạo cho khởi đầu mới.

“Ánh mắt trống rỗng quá, đã xảy ra chuyện gì vậy”, “Cảm thấy cô ấy chịu áp lực rất lớn”, “Cô ấy trông không vui”, một vài bình luận lo lắng cho nữ ca sĩ.

Kim Tử Hàm gây xôn xao khi bất ngờ cạo trọc đầu. Ảnh: Xiaohongsu.

Khi các cơ quan truyền thông liên hệ, gia đình Kim Tử Hàm cho biết: “Cô ấy đổi kiểu tóc vì để tóc dài thì bị rụng nhiều, nên muốn thử kiểu tóc ngắn". Ngoài ra, gia đình đính chính cô không hề mắc bệnh, cuộc sống vẫn ổn định.

Hồi tháng 4, Kim Tử Hàm bất ngờ thông báo giải nghệ ở tuổi 26: “Tôi sẽ trở lại với cuộc sống riêng và mong mọi người hiểu cho quyết định này”. Sau đó, Nhạc Hoa - công ty quản lý nữ ca sĩ xác nhận thông tin trên và gửi lời chúc cô thành công trên con đường sắp tới.

Kim Tử Hàm sinh ra tại Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc, từng gây chú ý khi tham gia Thanh xuân có bạn mùa 2 năm 2020 - chương trình tìm kiếm nhóm nhạc nữ. Dù không ra mắt thành công, cô tiếp tục con đường nghệ thuật và gia nhập nhóm nhạc NAME vào 18/11/2023. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô không thuận lợi như mong muốn.