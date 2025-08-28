Brooklyn Beckham mỉa mai cha mẹ?

Theo Mirror, mới đây, Brooklyn Beckham trở lại London để quay video nấu ăn cùng đầu bếp Michel Roux Jr tại nhà hàng Wigmore, để quảng bá cho thương hiệu sốt do anh sáng lập. Tại đây, con trai cả của David và Victoria Beckham đã có động thái gây chú ý.
Trong clip, Brooklyn Beckham nói rằng món ăn đang thực hiện là “lý do duy nhất” khiến anh quay lại Anh. Phát ngôn này nhanh chóng được xem là động thái mỉa mai gia đình, trong bối cảnh Brooklyn căng thẳng với bố mẹ và các thành viên trong nhà Beckham nhiều tháng qua.
Hình ảnh Brooklyn trong video nấu ăn. Ảnh: @brooklyn.
Hồi đầu năm, anh cũng không tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham ở Anh. Trước đó, vợ chồng Beckham còn bị gạt khỏi buổi lễ làm mới lời thề hôn nhân của Brooklyn và Nicola Peltz. Dù đôi trẻ đăng nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội, sự vắng mặt hoàn toàn của gia đình Beckham càng khẳng định tin đồn rạn nứt giữa các thành viên là chính xác.
Một người thân tiết lộ: “Đây là giọt nước tràn ly với David và Victoria. Nhìn thấy ông Nelson giữ vai trò trung tâm trong buổi lễ là điều rất đau lòng đối với David. Không một ai trong gia đình Beckham được thông tin về buổi lễ hay được mời. Ông bà của Brooklyn cũng rất suy sụp vì cậu luôn thân thiết với họ".
Từ khi kết hôn với nữ diễn viên Nicola Peltz năm 2022, Brooklyn tập trung xây dựng hình ảnh đầu bếp trẻ và phát triển thương hiệu sốt. Anh và vợ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện ở Mỹ, nhưng hiếm khi tham gia các hoạt động gia đình của nhà Beckham tại Anh.
Truyền thông quốc tế nhiều lần đưa tin về mối quan hệ căng thẳng giữa Nicola Peltz và gia đình chồng. Từ lễ cưới, hai bên được cho là đã xảy ra tranh cãi về khâu tổ chức, trong khi Brooklyn chọn cách đứng về phía vợ.
