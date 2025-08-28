Con gái siêu mẫu Heidi Klum mặc táo bạo

Heidi Klum và con gái Leni Klum tự tin khoe dáng gợi cảm trong trang phục corset kết hợp nội y trên thảm đỏ LHP Venice.

Theo Page Six, Heidi Klum và Leni Klum nổi bật khi sải bước trên thảm đỏ LHP Venice. Hai mẹ con nhà Klum cùng diện váy corset hợp tác cùng thương hiệu nội y Intimissimi.

Khoe vóc dáng quyến rũ trước ống kính, cựu thiên thần Victoria’s Secret xuất hiện với chiếc váy lụa màu hồng phấn, thiết kế thân corset mỏng trễ vai, phần chân váy xếp bất đối xứng. Trong khi đó, con gái của siêu mẫu mang đến sự tương phản trong chiếc váy đen tuyền, khoét hai bên hông, phần chân váy đơn giản hơn.

Nhằm tạo tổng thể hài hòa, Heidi kết hợp vòng cổ kim cương Lorraine Schwartz kèm chiếc ví cùng tông váy. Với Leni, cô nàng chọn chiếc vòng cổ ngọc lục bảo đính kim cương lấp lánh.

Trên trang cá nhân có 12,5 triệu người theo dõi, Heidi Klum đăng tải loạt ảnh và video thể hiện sự thích thú với chiếc váy: "Mọi người có muốn biết làm thế nào chúng tôi đến được liên hoan phim mà không ngại ngùng không. Đây là cách chúng tôi làm điều đó".

Heidi và Leni thu hút sự chú ý trên thảm đỏ LHP Venice ngày đầu tiên. Ảnh: WireImage/Reuters.

Trước đó, Heidi và Leni đã tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo cho Intimissimi - một thương hiệu nội y của Italy. Hồi tháng 4, cả hai gây tranh cãi khi thực hiện bộ ảnh nội y khiến siêu mẫu phải tắt bình luận trên mạng xã hội.

Tới tháng 7, Heidi Klum lên tiếng trong cuộc phỏng vấn với People: "Nhiều người nghĩ rằng, tôi không biết là mẹ và con gái có thể làm điều này cùng nhau. Nhưng chúng tôi có thể làm điều đó. Tôi tự hào về con gái mình và con bé cũng thấy ổn”.

Tiếp tục trong cuộc trò chuyện với tạp chí Glamour, Leni Klum đáp trả chỉ trích từ công chúng: “Dù bạn làm gì, luôn có những người không thích điều bạn làm. Đó là điều mà bạn không thể kiểm soát. Vì thế, không nên tập trung vào khía cạnh tiêu cực của sự việc”.

Leni Klum (sinh năm 2004) đam mê thời trang từ năm 11 tuổi nhưng phải đến 5 năm sau mới được cho phép tham gia các chiến dịch chụp ảnh, catwalk. Cô thường xuyên gây chú ý khi xuất hiện bên mẹ.