Ca sĩ Nhật Bản bị chỉ trích vì mặc phản cảm

Nữ ca sĩ thần tượng Benjamin Phakti bị chỉ trích gay gắt sau khi đăng tải loạt clip đi du lịch với trang phục hở bạo và có một số hành động phản cảm nơi công cộng.

Theo truyền thông Nhật Bản, thành viên Benjamin Phakti của nhóm nhạc thần tượng Million Heaven Tokyo mới đây gây xôn xao khi đăng tải nhiều đoạn clip đi du lịch tại Kamakura, tỉnh Kanagawa.

Trong loạt clip, người đẹp gây sốc khi ăn mặc hở hang. Benjamin diện áo lót khoe vòng một trễ nải, choàng áo khoác ngoài hờ hững khi xuất hiện trên phố. Thời trang táo bạo của nữ ca sĩ thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Benjamin Phakti bị chỉ trích vì trang phục nhạy cảm.

Những đoạn clip trên nhanh chóng được lan truyền, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều. Bên cạnh những bình luận khen ngợi vẻ tự tin, quyến rũ của Benjamin Phakti, không ít luồng ý kiến cho rằng cô chiêu trò, mặc phản cảm chỉ để "câu view". Dân mạng còn chỉ trích người đẹp vì nhiều hành động bất ổn ngay giữa nơi công cộng.

Chính quyền thành phố Kamakura cũng lên tiếng sau vụ lùm xùm mặc đồ lót ra phố của Benjamin, khuyến nghị mọi người nên ăn mặc phù hợp, chú ý đến cảm nhận của các du khách khác cũng như cư dân địa phương.

Trước làn sóng dư luận, công ty quản lý của Benjamin mới đây lên tiếng bênh vực nghệ sĩ. Đơn vị này cho rằng tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay nhiều nơi khác, việc các nữ thần tượng trẻ chỉ mặc áo lót không còn xa lạ: "Chúng tôi cũng coi đó là một phần của thời trang”. Tuy nhiên, công ty thừa nhận hành động này có thể gây tranh cãi và mong khán giả không tiếp tục công kích nữ ca sĩ.

Theo trang livedoor, khi được hỏi, nhiều khách du lịch tại Kamakura cho biết mỗi người đều có quyền tự do chọn trang phục. Nhưng họ hy vọng khi đi du lịch, mỗi người nên cân nhắc đến môi trường xung quanh cũng như cảm nhận của các du khách khác.