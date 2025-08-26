Ca sĩ Nhật Bản bị chỉ trích vì mặc phản cảm

Theo truyền thông Nhật Bản, thành viên Benjamin Phakti của nhóm nhạc thần tượng Million Heaven Tokyo mới đây gây xôn xao khi đăng tải nhiều đoạn clip đi du lịch tại Kamakura, tỉnh Kanagawa.
Trong loạt clip, người đẹp gây sốc khi ăn mặc hở hang. Benjamin diện áo lót khoe vòng một trễ nải, choàng áo khoác ngoài hờ hững khi xuất hiện trên phố. Thời trang táo bạo của nữ ca sĩ thu hút sự chú ý của người dân địa phương.
|
Benjamin Phakti bị chỉ trích vì trang phục nhạy cảm.
Những đoạn clip trên nhanh chóng được lan truyền, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều. Bên cạnh những bình luận khen ngợi vẻ tự tin, quyến rũ của Benjamin Phakti, không ít luồng ý kiến cho rằng cô chiêu trò, mặc phản cảm chỉ để "câu view". Dân mạng còn chỉ trích người đẹp vì nhiều hành động bất ổn ngay giữa nơi công cộng.
Chính quyền thành phố Kamakura cũng lên tiếng sau vụ lùm xùm mặc đồ lót ra phố của Benjamin, khuyến nghị mọi người nên ăn mặc phù hợp, chú ý đến cảm nhận của các du khách khác cũng như cư dân địa phương.
Trước làn sóng dư luận, công ty quản lý của Benjamin mới đây lên tiếng bênh vực nghệ sĩ. Đơn vị này cho rằng tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay nhiều nơi khác, việc các nữ thần tượng trẻ chỉ mặc áo lót không còn xa lạ: "Chúng tôi cũng coi đó là một phần của thời trang”. Tuy nhiên, công ty thừa nhận hành động này có thể gây tranh cãi và mong khán giả không tiếp tục công kích nữ ca sĩ.
Theo trang livedoor, khi được hỏi, nhiều khách du lịch tại Kamakura cho biết mỗi người đều có quyền tự do chọn trang phục. Nhưng họ hy vọng khi đi du lịch, mỗi người nên cân nhắc đến môi trường xung quanh cũng như cảm nhận của các du khách khác.
Sự lôi cuốn của thanh âm
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.