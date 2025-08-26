Ảnh nóng bỏng của Song Ji Hyo

Nữ diễn viên gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh gợi cảm quảng bá cho thương hiệu đồ lót mới của cô.

Theo trang Allkpop, Song Ji Hyo vừa gây chú ý khi đăng tải bài viết trên mạng xã hội thông báo ra mắt sản phẩm đồ lót mới, kèm theo loạt ảnh quảng bá. Trong ảnh, nữ diễn viên xuất hiện gợi cảm khi mặc áo bralette xám, phối cùng quần short đồng màu.

Người đẹp tạo nhiều dáng sexy như lấy tay vén áo, hay nằm thư giãn trên ghế sofa. Ở tấm ảnh khác, mỹ nhân sinh năm 1981 mặc đồ ngủ, tạo dáng nằm trên giường với cuốn sách đặt hờ hững che mặt.

Bài đăng của Song Ji Hyo nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ ngỡ ngàng trước sắc vóc tuổi 44 của nữ diễn viên. Nhiều người khen ngợi Song Ji Hyo trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực, gương mặt hầu như không để lộ dấu hiệu tuổi tác. Ngoài ra, thân hình gợi cảm của mỹ nhân cũng là chủ đề được dân mạng bàn luận sôi nổi.

Song Ji Hyo khoe body gợi cảm ở tuổi 44. Ảnh: IGNV.

Theo nguồn tin, Song Ji Hyo hiện tại đang kinh doanh thương hiệu đồ lót riêng khá thành công. Nỗ lực của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả người hâm mộ lẫn giới mộ điệu.

Đầu năm nay, trong chương trình Running Man của đài SBS, Song Ji Hyo từng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn khi khởi nghiệp: “Tôi bắt đầu kinh doanh, nhưng lo lắng thì nhiều. Có ngày chỉ bán được một, hai đơn hàng". Dù vậy, cô cho biết vẫn kiên định theo đuổi giấc mơ kinh doanh của mình.

Song Ji Hyo sinh năm 1981, được biết đến qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình Hàn. Sau đó, nữ diễn viên nổi tiếng khắp châu Á nhờ góp mặt trong chương trình Running Man. Cô được gọi là "át chủ bài" nhờ sự thông minh, mưu trí và tính cách mạnh mẽ, thường xuyên chiến thắng các thử thách của chương trình.