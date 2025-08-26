Ảnh nóng bỏng của Song Ji Hyo

Theo trang Allkpop, Song Ji Hyo vừa gây chú ý khi đăng tải bài viết trên mạng xã hội thông báo ra mắt sản phẩm đồ lót mới, kèm theo loạt ảnh quảng bá. Trong ảnh, nữ diễn viên xuất hiện gợi cảm khi mặc áo bralette xám, phối cùng quần short đồng màu.
Người đẹp tạo nhiều dáng sexy như lấy tay vén áo, hay nằm thư giãn trên ghế sofa. Ở tấm ảnh khác, mỹ nhân sinh năm 1981 mặc đồ ngủ, tạo dáng nằm trên giường với cuốn sách đặt hờ hững che mặt.
Bài đăng của Song Ji Hyo nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ ngỡ ngàng trước sắc vóc tuổi 44 của nữ diễn viên. Nhiều người khen ngợi Song Ji Hyo trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực, gương mặt hầu như không để lộ dấu hiệu tuổi tác. Ngoài ra, thân hình gợi cảm của mỹ nhân cũng là chủ đề được dân mạng bàn luận sôi nổi.
Song Ji Hyo khoe body gợi cảm ở tuổi 44. Ảnh: IGNV.
Theo nguồn tin, Song Ji Hyo hiện tại đang kinh doanh thương hiệu đồ lót riêng khá thành công. Nỗ lực của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả người hâm mộ lẫn giới mộ điệu.
Đầu năm nay, trong chương trình Running Man của đài SBS, Song Ji Hyo từng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn khi khởi nghiệp: “Tôi bắt đầu kinh doanh, nhưng lo lắng thì nhiều. Có ngày chỉ bán được một, hai đơn hàng". Dù vậy, cô cho biết vẫn kiên định theo đuổi giấc mơ kinh doanh của mình.
Song Ji Hyo sinh năm 1981, được biết đến qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình Hàn. Sau đó, nữ diễn viên nổi tiếng khắp châu Á nhờ góp mặt trong chương trình Running Man. Cô được gọi là "át chủ bài" nhờ sự thông minh, mưu trí và tính cách mạnh mẽ, thường xuyên chiến thắng các thử thách của chương trình.
Sự lôi cuốn của thanh âm
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.