Ngô Hân Di khoe vóc dáng trong loạt ảnh về chuỗi hoạt động mùa hè. Điểm nhấn là khoảnh khắc con gái Ngô Tôn khoe cơ bắp săn chắc ở phòng gym.

Theo 163, Nei Nei (Ngô Hân Di) thu hút sự chú ý với bộ ảnh kỷ niệm mùa hè. Trước đây, Ngô Tôn từng khoe khoảnh khắc tập gym cùng con gái, song hình ảnh mới vẫn khiến nhiều người theo dõi bày tỏ sự bất ngờ.

Hơn 40 tấm ảnh đăng tải trong bài viết, Ngô Hân Di khoe chiều cao cùng vóc dáng ấn tượng ở tuổi trăng tròn. Hân Di có một mùa hè bận rộn với các hoạt động như du lịch nhiều quốc gia, đi chơi cùng bạn bè. Tờ Sinchew cho biết Ngô Hân Di vừa tham gia khóa huấn luyện thể thao tại IMG Academy, Mỹ.

Đáng chú ý vẫn là khoảnh khắc Ngô Hân Di khoe bắp tay trong phòng gym. Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen cho màn "lột xác".

“Quá mạnh mẽ rồi”, “Bắp tay đó, cô ấy có bố là huấn luyện viên riêng à”, “Đường cơ bắp thật đẹp”, “Khỏe khoắn và xinh đẹp", khán giả bình luận.

Ngô Hân Di gây chú ý với cơ bắp săn chắc. Ảnh: @neinei.1010.

Hồi tháng 4, Ngô Tôn đưa các thành viên trong gia đình đi du lịch, nghỉ dưỡng ở Melbourne, Australia. Gia đình nghệ sĩ tham quan trang trại trồng nho, cùng ngắm hoàng hôn trên bãi biển và chụp ảnh lưu niệm tại nhiều địa danh ở đây.

Từ nhỏ, Ngô Hân Di được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia hai show giải trí là Siêu nhân trở về và Bố ơi mình đi đâu thế? bản Trung. Tương tự, Max - em trai của Ngô Hân Di cũng từng cùng bố tham gia hai chương trình này.

Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng Ngô Tôn - Lâm Lệ Oánh dành nhiều thời gian chăm sóc, giáo dục con cái. Ngoài ra, Ngô Tôn còn tạo điều kiện để con gái theo học các môn nghệ thuật. Thời gian rảnh rỗi, gia đình anh thường xuyên đi du lịch ở nhiều quốc gia, cho hai con tăng cường trải nghiệm.

Ngô Tôn sinh năm 1979, là ca sĩ kiêm diễn viên. Thời trẻ, anh phát triển sự nghiệp tại Đài Loan. Nam nghệ sĩ là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Phi Luân Hải. Khi chuyển sang nghiệp diễn, anh cũng trở thành nam diễn viên được yêu thích bậc nhất khi "cơn bão" phim thần tượng Đài Loan càn quét khắp châu Á với những bộ phim như Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Công chúa nhà tôi, Lửa bóng rổ và Nàng Juliet phương Đông.