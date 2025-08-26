'Cô gái đẹp nhất thế giới' bức xúc

Thylane Blondeau phủ nhận tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho biết đã mệt mỏi vì bị bàn tán từ khi mới 10 tuổi.

Theo Daily Mail, người mẫu Pháp Thylane Blondeau, từng được mệnh danh là "cô gái đẹp nhất thế giới", mới đây lên tiếng phủ nhận tin đồn can thiệp thẩm mỹ sau khi liên tục đối mặt với những bình luận về ngoại hình.

Trên trang Instagram, người mẫu 24 tuổi bày tỏ sự mệt mỏi trước những tin đồn vô căn cứ. Cô cũng cho biết bản thân đã thường xuyên phải nghe những lời bàn tán này từ năm 10 tuổi.

Thylane Blondeau là gương mặt đẹp nhất thế giới theo bình chọn từ chuyên trang TC Candler vào năm 2018. Ảnh: WireImage.

“Tôi chưa bao giờ động đến bất cứ thứ gì trên gương mặt. Nếu so sánh ảnh từ khi nhỏ đến giờ, mọi thứ không hề thay đổi. Việc tôi trang điểm hay dùng chì kẻ môi không có nghĩa là đã can thiệp thẩm mỹ”, Thylane Blondeau viết.

Thylane là con gái cựu cầu thủ Patrick Blondeau và MC Veronika Loubry. Cô nổi tiếng từ ba tuổi khi được Jean Paul Gaultier phát hiện và nhanh chóng bước vào làng mẫu. Năm 2007, bức ảnh bìa Vogue Enfants giúp cô trở thành hiện tượng toàn cầu.

Ngoài vai trò người mẫu, Thylane còn phát triển thương hiệu thời trang riêng mang tên Heaven May từ năm 2018 và gần đây ra mắt nhãn hiệu chăm sóc sắc đẹp Enalyht. Cô cũng tham gia một số dự án điện ảnh như Belle & Sebastian: The Adventure Continues (2015) và The Loneliest Boy in the World (2022).

Năm 2021, cô tiết lộ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật để điều trị biến chứng từ u nang buồng trứng, sau khi khối u vỡ vào năm 2020. Việc chia sẻ trải nghiệm này, theo cô, nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh ảnh hưởng đến nhiều phụ nữ trên thế giới.

Mặc dù luôn bị gắn với danh xưng “cô gái đẹp nhất thế giới”, Thylane khẳng định bản thân chỉ muốn được nhìn nhận như một người mẫu và một cá nhân bình thường. Cô khẳng định không chạy theo tiêu chuẩn “gầy” của làng mẫu, thay vào đó tập trung duy trì sức khỏe và sự tự tin.

Hiện tại, với gần 7 triệu người theo dõi trên Instagram, Thylane đang duy trì vị thế vững chắc trong giới thời trang quốc tế.