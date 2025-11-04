Novaland có thể hoàn nhập hơn 4.300 tỷ đồng từ dự án Lakeview City

Sau khi TP.HCM thẩm định lại giá đất Lakeview City, Novaland kỳ vọng được hoàn nhập hơn 4.300 tỷ đồng dự phòng và tháo gỡ thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân.

Dự án Lakeview City đã đi vào sử dụng thời gian dài, nhưng người dân chưa được cấp sổ hồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đại diện Novaland cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã trình thẩm định giá đất để xác định lại giá đất của dự án 30,1 ha Nam Rạch Chiếc (tên thương mại Lakeview City). Vào ngày 24/10 vừa qua, Hội đồng Thẩm định giá đất đã họp xem xét phương án này.

Theo phương án mới, phần diện tích đất hoán đổi tương ứng với chi phí đầu tư tại khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh (đã được kiểm toán, thẩm định) sẽ được xác định giá đất theo thời điểm hoàn tất thu hồi, bồi thường khu đất Bình Khánh, tức năm 2008.

Với phần diện tích chưa nộp tiền sử dụng đất, thời điểm xác định giá là khi có quyết định giao đất khu 30,1 ha Nam Rạch Chiếc vào năm 2017.

"Theo đó, tổng số tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp của dự án Lakeview City là gần 5.176 tỷ đồng dựa trên thông báo của cơ quan thuế ngày 8/1/2021 sẽ được xác định lại. Đây cũng là cơ sở để Novaland tiến tới cấp sổ cho cư dân dự án trong thời gian sớm nhất", đại diện Novaland nhấn mạnh.

Đặc biệt, khoản trích lập dự phòng 4.369 tỷ đồng cho dự án Lakeview City trên báo cáo tài chính soát xét năm 2024 - theo quan điểm riêng của đơn vị kiểm toán - sẽ được điều chỉnh và hoàn nhập khi đủ điều kiện.

Theo Novaland, đây là yếu tố quan trọng giúp tập đoàn củng cố dòng tiền, hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với các bên liên quan.

Doanh nghiệp khẳng định việc gỡ vướng tài chính tại Lakeview City không chỉ củng cố nguồn lực hoạt động mà còn giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án và đảm bảo quyền lợi của khách hàng, đối tác.

Lakeview City là một trong những dự án đầu tiên tại TP.HCM được tháo gỡ theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 170/2024/QH15.

Ngoài dự án này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cũng đã trình thẩm định giá đất để xác định lại giá của dự án 1.330 căn hộ tại phường Bình Khánh (tên thương mại New City).

Với dự án 39-39B Bến Vân Đồn (The Tresor), Sở đã tham mưu đề nghị TAND TP.HCM sớm đưa vụ án ra xét xử nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Dự án Lakeview City tại khu đất 30,1 ha đã đi vào sử dụng, nhưng người dân vẫn chưa được cấp sổ hồng vì chưa xác định xong số tiền sử dụng đất phải đóng.

Trước đó, Cục Thuế TP.HCM từng thông báo Novaland phải nộp tổng cộng gần 5.176 tỷ đồng tiền thuê đất và tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, Novaland cho biết dự án Lakeview City được hoán đổi với khu đất 30,2 ha tại phường Bình Khánh (tên thương mại The Water Bay) và công ty đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng vào năm 2008 theo quyết định giao đất năm 2004.

Năm 2016, UBND TP.HCM đã phê duyệt phương án giá đất theo giá thị trường cho khu đất 30,2 ha và khu đất dự án Lakeview City, với thời điểm xác định giá đất cho cả hai dự án là năm 2008.

Sau khi xác định giá trị quyền sử dụng đất và giá trị chênh lệch vị trí giữa hai khu đất, Novaland đã phải nộp thêm khoảng 53 tỷ đồng , số tiền này đã được ghi nhận vào sổ sách kế toán của công ty trong năm 2016.

Do đó, Novaland không đồng ý với yêu cầu đóng tiền thuê đất và tiền sử dụng đất theo phương án giá đất tại thời điểm tháng 4/2017.

Dù vậy, trên báo cáo tài chính soát xét năm 2024, đơn vị kiểm toán đã trích lập dự phòng số tiền 4.369 tỷ đồng cho dự án Lakeview City.