Ông Bùi Cao Nhật Quân nợ Novaland gần 80 tỷ đồng

Báo cáo tài chính quý III cho thấy ông Bùi Cao Nhật Quân đang nợ Novaland hơn 76 tỷ đồng. Khoản này từng được thuyết minh là tiền đặt cọc chuyển nhượng đất.

Ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Thành Nhơn. Ảnh: NVL.

Trong báo cáo tài chính quý III/2025, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) ghi nhận tổng nợ vay tài chính ngắn và dài hạn hơn 64.200 tỷ đồng , tăng khoảng 2.700 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn chiếm khoảng 31.900 tỷ đồng , còn vay dài hạn hơn 32.350 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp có khoản phải thu ngắn hạn hơn 66.900 tỷ đồng , giảm 6% so với đầu năm.

Đáng chú ý, ngoài các khoản phải thu trị giá từ hàng chục đến cả trăm tỷ đồng với các công ty liên quan như Công ty TNHH Sài Gòn Gôn, CTCP Đầu tư Nova SQN, CTCP Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn..., Novaland còn có khoản phải thu 76 tỷ đồng với ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland.

Thực tế, khoản mục này đã xuất hiện trong báo cáo tài chính của Novaland từ năm 2020, nhưng đến quý III năm nay được chuyển từ dài hạn sang ngắn hạn. Doanh nghiệp từng thuyết minh đây là "tiền đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất".

Hiện ông Bùi Cao Nhật Quân đang nắm giữ hơn 75 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 3,86% vốn. Với thị giá khoảng 12.000 đồng/cổ phiếu, giá trị cổ phần của ông Quân vào khoảng 900 tỷ đồng .

Ông Bùi Cao Nhật Quân, sinh năm 1982 tại Đồng Tháp, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Western Washington (Mỹ). Ông gia nhập Novaland từ năm 2007, khi mới 25 tuổi. Giai đoạn 2015-2017, ông giữ chức Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, song đã từ nhiệm với lý do cá nhân và hiện không đảm nhiệm vị trí quản lý nào tại tập đoàn.

Trước đây, ông Quân cũng từng góp vốn và giữ vai trò điều hành tại nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái Novaland. Tuy nhiên, khoảng hai năm trở lại đây, sự hiện diện chính danh của ông tại các công ty liên kết đã thu hẹp đáng kể.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý III, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.683 tỷ đồng , giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính sụt giảm mạnh từ 3.898 tỷ cùng kỳ xuống còn 456 tỷ đồng , trong khi chi phí tài chính lại tăng từ 319 tỷ lên 1.449 tỷ đồng , khiến nguồn thu quý III của nhà phát triển bất động sản này giảm đáng kể. Khấu trừ thuế và chi phí, Novaland báo lỗ 1.153 tỷ đồng , đánh dấu quý thứ 4 liên tiếp thua lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.398 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ bàn giao tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...

Song, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 1.820 tỷ đồng , chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.