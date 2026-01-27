Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nội Bài sương mù dày đặc, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh

  • Thứ ba, 27/1/2026 09:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một số chuyến bay bị ảnh hưởng do sương mù dày đặc và trần mây thấp làm hạn chế tầm nhìn tại khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Sương mù làm suy giảm tầm nhìn trên đường băng, gây khó khăn cho hoạt động cất, hạ cánh của phi công. Ảnh: CAAV.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sáng 27/1, từ 6h45 đến 8h22, một số chuyến bay đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, sương mù.

Trong đó, 4 chuyến bay đi bị chậm giờ cất cánh do phải chờ điều kiện thời tiết đạt tiêu chuẩn khai thác. Ở chiều đến, 4 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh sang sân bay khác.

Hai chuyến của Vietnam Airlines và một chuyến của Pacific Airlines hạ cánh tại sân bay Cát Bi. Một chuyến của Turkish Airlines hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng.

Ngoài ra, một chuyến khác phải bay vòng, chờ thời tiết cải thiện trước khi hạ cánh xuống Nội Bài.

Từ 8h22, các chuyến bay cất cánh bình thường và đến 8h40, các chuyến bay hạ cánh bình thường.

Đơn vị khai thác sân bay Nội Bài khuyến khích hành khách chủ động theo dõi lịch bay trên hệ thống màn hình hiển thị tại nhà ga và cập nhật thông báo mới nhất từ các hãng hàng không.

Sương mù là hiện tượng thời tiết thường xuyên ảnh hưởng đến hoạt động bay tại các sân bay miền Bắc, đặc biệt vào mùa Đông - Xuân, khi độ ẩm cao và chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn.

Hiện tượng này làm suy giảm nghiêm trọng tầm nhìn trên đường băng, buộc nhà chức trách hàng không phải hạn chế hoặc tạm dừng cất, hạ cánh để đảm bảo an toàn.

Dù các sân bay lớn như Nội Bài được trang bị hệ thống hạ cánh bằng thiết bị (ILS), hoạt động bay vẫn phụ thuộc vào ngưỡng tầm nhìn tối thiểu theo quy định.

Khi sương mù vượt quá giới hạn cho phép, máy bay phải bay chờ, chuyển hướng sang sân bay dự bị hoặc lùi giờ khai thác, kéo theo tình trạng chậm chuyến dây chuyền trong ngày.

Diệu Thanh

