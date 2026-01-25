WiFi Starlink của Elon Musk quá đắt với các hãng bay?

Được xem là "tiêu chuẩn vàng" của WiFi hàng không, Starlink lại bị nhiều hãng bay nghi ngại vì chi phí đầu tư quá lớn.

CEO Ryanair chụp ảnh cùng bức biếm họa cuộc khẩu chiến giữa ông và Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Elon Musk và CEO Ryanair Michael O’Leary đã có một cuộc khẩu chiến về chi phí lắp đặt WiFi Starlink, theo Reuters.

Musk chế nhạo O'Leary là một "kẻ ngốc" vì từ chối lắp dịch vụ Starlink cho hơn 600 máy bay của Ryanair. Trong khi đó, CEO của hãng hàng không lớn nhất châu Âu đáp lại rằng cơn giận dữ của Musk là sự thúc đẩy tuyệt vời cho lượng đặt chỗ tại Ryanair.

Từ đây, câu hỏi quen thuộc của ngành hàng không rằng Internet trên máy bay có thực sự cần thiết với mọi hãng đang được bàn luận.

Với các hãng hàng không đường dài, đặc biệt là nhóm theo đuổi khách cao cấp, WiFi tốc độ cao đang dần trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Gọi video, xem nội dung trực tuyến liền mạch và các đặc quyền cho hội viên là những yếu tố quan trọng để giữ chân hành khách.

Trong năm qua, Lufthansa, SAS và Virgin Atlantic đã ký hợp đồng sử dụng Starlink hoặc các đối thủ như Viasat và Intelsat. CEO Air France-KLM Ben Smith thậm chí cho rằng trên các đường bay xuyên Đại Tây Dương và tại thị trường Mỹ, WiFi đã là chi phí bắt buộc trong kinh doanh.

"Nếu muốn thu hút khách Mỹ, bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải có WiFi tốc độ cao. Nó gần giống như tiêu chuẩn của một khách sạn", ông nói với Reuters.

Lợi thế của Starlink đến từ hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp, giúp giảm độ trễ và cho phép gọi video, xem trực tuyến liên tục. CEO SAS Anko van der Werff đánh giá Starlink hiện là "tiêu chuẩn vàng" của WiFi hàng không.

Tuy nhiên, chi phí là rào cản lớn. Theo Valour Consultancy, giá dịch vụ vào khoảng 170.000 USD cho mỗi máy bay, chưa bao gồm phần cứng và chi phí lắp đặt. Với các hãng bay đường dài, khoản đầu tư này có thể được bù đắp thông qua mô hình "freemium", trong đó hành khách hạng cao được dùng miễn phí, nhóm còn lại được khuyến khích tham gia chương trình khách hàng thân thiết.

Ngược lại, bài toán của các hãng bay giá rẻ, chặng ngắn như Ryanair lại hoàn toàn khác. CEO Michael O’Leary cho rằng WiFi không phải yếu tố quyết định với hành khách của hãng. Ông cũng lập luận rằng các ăng-ten WiFi làm tăng trọng lượng và lực cản khí động học, từ đó đẩy chi phí nhiên liệu lên cao.

"Elon Musk có thể chê O’Leary là kẻ ngốc, nhưng với một hãng hàng không xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên việc cắt giảm mọi chi phí không cần thiết, quyết định nói không với WiFi không hẳn là phi lý", chuyên gia David Whelan từ Valour Consultancy nhận định.

Theo các chuyên gia, tranh cãi này phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ trong ngành hàng không: WiFi tốc độ cao đang trở thành tiêu chuẩn với các hãng dịch vụ đầy đủ, nhưng vẫn là lựa chọn xa xỉ với các hãng bay giá rẻ tập trung vào vận chuyển từ điểm A đến điểm B với chi phí thấp nhất.

Tại Việt Nam ngày 5/8/2025, Vietnam Airlines đã thử nghiệm dịch vụ WiFi trên một số chuyến bay quốc tế sử dụng tàu Airbus A350.

Hành khách có thể lựa chọn một trong 3 gói, gồm gói nhắn tin không giới hạn suốt hành trình với mức giá 5 USD (hơn 130.000 đồng), gói lướt web trong 1 tiếng giá 10 USD (hơn 260.000 đồng) và gói truy cập không giới hạn trong toàn bộ chuyến bay với mức phí 20 USD (hơn 520.000 đồng).

Vietnam Airlines áp dụng công nghệ Viasat giúp đảm bảo độ phủ sóng tương đối rộng và ổn định. Đây cũng là giải pháp kết nối Internet trên máy bay phổ biến, đang được nhiều hãng lớn sử dụng như JetBlue, Qantas hay American Airlines.