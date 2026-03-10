Hạ tầng hoàn thiện, các thương hiệu đồng loạt đổ về khu đông

Khu đông TP.HCM đang trở thành điểm đến nổi bật của cư dân và giới đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt, sức hút đổ về The Global City sau khi đường Liên Phường thông xe hai chiều.

Tháng 4/2025, Zumwhere Cafe chính thức khai trương tại The Global City, bổ sung thêm một mảnh ghép mới vào "bản đồ ẩm thực" của khu đô thị này nói riêng và khu đông TP.HCM nói chung. Chỉ ít tháng sau, thương hiệu tiếp tục mở Zumwhere - The Global City (dining) ở vị trí đối diện. Đáng chú ý, cả hai đều là những mặt bằng lớn, được đầu tư bài bản về không gian, concept lẫn vận hành.

Lý giải việc "đặt cược" cùng lúc hai cửa hàng quy mô tại một điểm đến, đại diện Zumwhere cho biết ngay từ giai đoạn khảo sát và làm việc với The Global City, đơn vị đã nhìn thấy tiềm năng hình thành một trung tâm "downtown" mới của TP.HCM - nơi có thể quy tụ cư dân cao cấp, khách doanh nhân, cộng đồng sáng tạo, đồng thời là điểm diễn ra những hoạt động sự kiện quy mô lớn.

Từ nhận định đó, việc triển khai song song Zumwhere Cafe và Zumwhere - The Global City được xem như bước đi chiến lược nhằm phủ trọn "day-to-night experience", đáp ứng nhu cầu đa dạng theo từng khung giờ trong ngày.

Zumwhere không phải cái tên duy nhất nhìn thấy cơ hội ở The Global City. Cùng thời điểm, nhà hàng Kingscross cũng khai trương tại khu nhà phố SOHO, ngay mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp. Hay thương hiệu Mân CHA cũng đã mở cửa hàng tại đây từ tháng 8/2025.

Sự đổ bộ của các thương hiệu cho thấy chiến lược tìm kiếm mặt bằng kinh doanh tại khu đông TP.HCM đang dần thay đổi. Nếu trước đây, khi mở rộng về khu đông, nhiều đơn vị thường ưu tiên Thảo Điền hoặc Thủ Thiêm (nay thuộc phường An Khánh), thì vài năm trở lại đây, khu vực An Phú (hiện là phường Bình Trưng) bắt đầu nổi lên với dư địa tăng trưởng còn lớn nhờ hạ tầng không ngừng được đầu tư mạnh mẽ.

Hàng loạt dự án trọng điểm đang được triển khai như Vành đai 3 TP.HCM, nút giao An Phú, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây..., cùng với tuyến đường Liên Phường vừa thông xe hai chiều, đã thu hút các đơn vị kinh doanh đến đây tìm kiếm cơ hội.

Chỉ tính riêng tổ hợp thương mại - văn phòng WIYO Complex rộng 8.000 m2 với 23 căn shophouse liền kề đã quy tụ hàng loạt thương hiệu từ ẩm thực (The Food Symphony, Sushi Way, Minh Ký...), trà - cà phê (District Coffee, Xing Fu Tang...), cho đến không gian làm việc chung (TOONG) và lưu trú (M-Village, The Hammock).

Hoạt động kinh doanh tại The Global City ngày càng nhộn nhịp hơn. Ảnh: Phương Lâm.

Những địa điểm này đều thu hút giới trẻ đến ăn uống và trải nghiệm. Khi lượng cư dân và du khách đổ về ngày một đông, The Global City dần trở thành một khu vực đầy hứa hẹn đối với các đơn vị kinh doanh. Mới nhất là nhà hàng Daddy Cool mang phong cách Mỹ thập niên 1990 vừa khai trương đầu tháng 2 đã ngay lập tức trở thành một trong những điểm check-in "hot" nhất TP.HCM.

Điểm chung của các thương hiệu quy tụ tại The Global City là đều đề cao trải nghiệm, dấu ấn cá nhân và phong cách sống, qua đó thu hút những người trẻ năng động, đam mê khám phá.

Các thương hiệu quy tụ tại The Global City đều đề cao tính trải nghiệm, dấu ấn cá nhân và phong cách sống, từ đó chinh phục nhóm khách trẻ năng động, ưa khám phá. Ảnh: Quỳnh Danh.

Và để hoàn thiện hệ sinh thái trải nghiệm nhằm giữ chân dòng khách cũng như tạo hiệu quả dài hạn cho hoạt động kinh doanh của các thương hiệu tại đây, nhà phát triển The Global City không ngại đầu tư hàng loạt tiện ích quy mô lớn.

Từ kênh đào nhạc nước quy mô hàng đầu Đông Nam Á, Vịnh Tình Yêu, tổ hợp giải trí - thể thao City Park rộng 12 ha, nông trại Mật Pet Farm, cho đến hệ thống công viên cây xanh thiết kế theo quy chuẩn quốc tế và không gian tổ chức lễ hội, concert quy mô lớn..., tất cả đã biến The Global City thành địa điểm check-in ấn tượng, không thể bỏ qua tại TP.HCM.

The Global City là một trong những địa điểm check-in ấn tượng, không thể bỏ qua tại TP.HCM. Ảnh: TGC.

Theo ghi nhận, năm 2025 được xem là giai đoạn bùng nổ khi lưu lượng khách đổ về đây gia tăng rõ nét, đặc biệt thông qua các chuỗi sự kiện, lễ hội và concert quy mô lớn. Đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua, chỉ trong 7 ngày cao điểm khu đô thị này đã đón khoảng 50.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí.

The Global City trở thành điểm đến sôi động của các hoạt động vui chơi, giải trí và sự kiện quy mô lớn tại TP.HCM. Ảnh: TGC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện thương hiệu Zumwhere cũng đánh giá The Global City là một trong những điểm đến giàu tiềm năng nhất khu đông hiện nay. Theo đơn vị này, khu đô thị được quy hoạch bài bản, hạ tầng kết nối thuận tiện, sở hữu không gian mở, cảnh quan ven sông và đặc biệt là chuỗi sự kiện cộng đồng diễn ra xuyên suốt năm. Nhờ đó, dự án không chỉ phục vụ cư dân nội khu mà còn thu hút lượng khách đáng kể từ các khu vực lân cận.

Từ thực tế vận hành, Zumwhere cho biết lượng khách và doanh thu tăng đều qua từng quý. Dù mới đi vào hoạt động chưa tròn một năm, giá trị hóa đơn trung bình tại đây đã tương đương một số chi nhánh khác, nhờ tệp khách có mức chi tiêu cao.

"Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng ở lưu lượng khách hiện tại và dư địa tăng trưởng khi khu đô thị tiếp tục hoàn thiện và tăng mật độ cư dân trong thời gian tới. The Global City vì thế không chỉ là một địa điểm mở thêm chi nhánh, mà là vị trí chiến lược dài hạn trong hành trình xây dựng thương hiệu F&B gắn liền với các không gian sống chuẩn quốc tế", đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

Zumwhere cho rằng The Global City là vị trí chiến lược dài hạn trong hành trình xây dựng thương hiệu F&B gắn liền với các không gian sống chuẩn quốc tế. Ảnh: Zumwhere.

Sự cộng hưởng giữa hệ sinh thái trải nghiệm quy mô lớn với cộng đồng thương hiệu được tuyển chọn đang tạo ra lực hút thương mại rõ nét, hình thành dòng khách ổn định, kéo theo dòng tiền đổ về liên tục, đưa The Global City trở thành một điểm đến kinh doanh có tính chiến lược tại khu đông TP.HCM.

Một trong những lợi thế lớn của The Global City nói riêng và khu đông TP.HCM nói chung trong việc thu hút dòng tiền đầu tư kinh doanh thời gian gần đây là sự hoàn thiện ngày càng rõ nét của hệ thống hạ tầng.

Trong đó, tuyến đường Liên Phường đi xuyên qua The Global City vừa thông xe hai chiều được xem như một cú hích lớn, giúp việc di chuyển từ khu đô thị này về Thủ Thiêm, Thảo Điền... được rút ngắn khoảng 10-15 phút.

The Global City thừa hưởng hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh ngay trung tâm TP.HCM, trong đó có tuyến đường Liên Phường đi xuyên tâm. Ảnh phối cảnh: TGC.

Ngoài khu nhà phố đã được bán và đưa vào vận hành, các phân khu căn hộ ra mắt từ năm ngoái đến nay gồm Masteri Grand View, Lumière Midtown, Masteri Park Place và gần nhất là Masteri Cosmo Central đều ghi nhận lượng quan tâm lớn. SOLA - phân khu villa compound duy nhất tại The Global City, hướng đến nhịp sống riêng tư nhưng vẫn giàu kết nối, thu hút sự quan tâm lớn của nhóm khách hàng tinh hoa.

Bán đảo SOLA là biểu tượng villa compound duy nhất tại The Global City. Ảnh phối cảnh.

Bên cạnh đó, tiến độ xây dựng nhanh chóng cũng củng cố niềm tin của thị trường, như trường hợp Masteri Grand View cất nóc chỉ sau khoảng một năm thi công.

Phân khu Masteri Grand View được cất nóc chỉ sau khoảng một năm thi công. Ảnh: TGC.

Khi các phân khu lần lượt cất nóc và hoàn thiện, cư dân về sinh sống hình thành nên cộng đồng, cộng hưởng với hoạt động kinh doanh nhộn nhịp và hạ tầng đồng bộ tạo ra một khu đô thị quốc tế với sức sống hiện hữu ở The Global City.