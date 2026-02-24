Khu đô thị chuẩn quốc tế đậm dấu ấn nghệ thuật là xu hướng tất yếu

Khi đô thị "all-in-one" chuẩn quốc tế, điểm đến giải trí, văn hóa, thể thao tầm cỡ thành xu hướng tất yếu, The Global City ngay trên đường Liên Phường là hình mẫu tiên phong tại TP.HCM.

Điểm chung của các khu đô thị chuẩn quốc tế không chỉ nằm ở quy mô hay mức độ đầu tư, mà còn ở triết lý phát triển bền vững: đặt con người vào trung tâm của mọi trải nghiệm. Kiến trúc, cảnh quan, nghệ thuật và cộng đồng được kết nối hài hòa, tạo nên bản sắc riêng biệt và giá trị trường tồn.

Trong không gian ấy, cư dân toàn cầu dễ dàng hòa nhập, sẻ chia phong cách sống, giao lưu văn hóa và sáng tạo, không bị giới hạn bởi ngôn ngữ hay khác biệt địa lý. Đô thị không chỉ là nơi ở, mà trở thành "hệ sinh thái sống" giàu cảm xúc và cảm hứng.

Đô thị "all-in-one": Không gian cộng hưởng của kiến trúc, nghệ thuật và cộng đồng

Tại Singapore, Marina Bay Sands là minh chứng tiêu biểu. Từ khu cảng cũ, nơi đây được tái thiết thành trung tâm văn hóa - nghệ thuật mang tầm quốc tế. ArtScience Museum với kiến trúc "bông sen" độc đáo thường xuyên hợp tác cùng Van Gogh Museum, British Museum, Disney, teamLab... đưa tinh hoa nghệ thuật thế giới đến gần công chúng châu Á.

Song song đó là chuỗi biểu diễn Broadway, hòa nhạc giao hưởng, nghệ thuật đương đại, cùng hệ thống không gian trưng bày công cộng và các lễ hội sáng tạo quy mô lớn, biến Marina Bay trở thành "sân khấu mở" của văn hóa toàn cầu.

Marina Bay Sands với hệ tiện ích toàn diện đã trở thành điểm đến toàn cầu mang tính biểu tượng của Singapore. Ảnh: Reuters.

Tại châu Á, Songdo International Business District (Hàn Quốc) được phát triển như một "thành phố thông minh", tích hợp công nghệ, môi trường bền vững và hệ sinh thái giáo dục - nghiên cứu quốc tế. Trong khi đó, Roppongi Hills (Tokyo) trở thành trung tâm sáng tạo với Mori Art Museum và cộng đồng nghệ thuật đương đại.

Tại Mỹ, Hudson Yards (New York) cho thấy cách tiếp cận tương tự. Được phát triển trên nền khu đường sắt và công nghiệp cũ phía tây Manhattan, dự án này đã tái định hình toàn diện khu vực thành một "trung tâm mới" với tổ hợp nhà ở, văn phòng, thương mại, văn hóa và nghệ thuật đương đại của New York. Thiết kế đô thị hiện đại gắn với trải nghiệm cộng đồng, kết hợp cảnh quan xanh, không gian đi bộ, quảng trường mở và các hoạt động nghệ thuật đường phố, tạo nên môi trường sống - làm việc - giải trí giàu cảm hứng.

Khu phức hợp Hudson Yards - trung tâm mới ở phía tây Manhattan. Ảnh: Reuters.

Những mô hình này cho thấy khu đô thị quốc tế "all-in-one" tích hợp nghệ thuật, văn hóa và cộng đồng chính là "linh hồn" của nhịp sống hiện đại.

The Global City, biểu tượng trung tâm, chuẩn sống toàn cầu tại TP.HCM

Trong bối cảnh đó, The Global City nổi lên như một trong những mô hình tiên phong, định hình là điểm đến - trung tâm sôi động và thịnh vượng hàng đầu Việt Nam.

The Global City được quy hoạch bài bản cùng hạ tầng kết nối tốt ngay giữa trung tâm TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dự án được thiết kế cảnh quan bởi WATG - đơn vị kiến trúc danh tiếng của Mỹ, theo những tiêu chuẩn khắt khe và bền vững toàn cầu, nhưng vẫn gìn giữ giá trị văn hoá truyền thống trong lối sống của người Việt.

Nổi bật là các hạng mục tiện ích đã và đang đi vào vận hành tạo nên địa điểm check-in ấn tượng, thu hút cộng đồng cư dân và du khách TP.HCM. Kênh đào nhạc nước quy mô hàng đầu Đông Nam Á, Vịnh Tình Yêu, tổ hợp giải trí - thể thao City Park, hệ thống công viên cây xanh thiết kế theo quy chuẩn quốc tế... tạo nên không gian sống - làm việc đầy cảm hứng và sáng tạo.

Tất cả hệ tiện ích được quy hoạch bài bản theo mô hình tích hợp giữa không gian sống, làm việc và giải trí, với nguyên tắc "15 phút đi bộ" nhằm đảm bảo các tiện ích thiết yếu từ thương mại, ẩm thực đến không gian văn hóa, giáo dục và y tế đều được bố trí trong bán kính tiếp cận thuận tiện.

The Global City sở hữu cấu trúc không gian đa tầng với sự đan xen giữa các phân khu cao tầng, thấp tầng và biệt thự. Mỗi phân khu mang phong cách kiến trúc riêng, tạo nên tổng thể hài hòa nhưng không trùng lặp.

Khu nhà phố thương mại SOHO - dự án duy nhất tại Việt Nam do Foster + Partners thiết kế - lấy cảm hứng từ hình thái nhà phố truyền thống, nhấp nhô về chiều cao, phản ánh nét đặc trưng của đô thị Việt Nam hiện đại.

Masteri Park Place kiến tạo phong cách sống năng động cho thế hệ trẻ, nơi thiên nhiên giao hòa cùng nhịp sống phồn hoa. Trong khi đó, LUMIÈRE Midtown mang tinh thần New York hiện đại, kết hợp thiết kế biophilic, đưa thiên nhiên vào không gian sống, tạo sự cân bằng giữa chuyển động và tĩnh tại.

Từ năm 2023 đến nay, The Global City liên tục trở thành tâm điểm của các sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn, từ các lễ hội âm nhạc, nghệ thuật đường phố, show thời trang, triển lãm, pop-up store, lễ hội ẩm thực cho đến các hoạt động cộng đồng.

The Global City sở hữu hệ tiện ích toàn diện, đáp ứng nhu cầu sống - làm việc - trải nghiệm của cư dân. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nổi bật là concert Anh trai vượt ngàn chông gai lập kỷ lục Guinness về số người mặc trang phục truyền thống Việt Nam; Sketch a Rose của ca sĩ Hà Anh Tuấn - người nghệ sĩ không ngừng làm mới mình qua những concept khác biệt, mang lại những trải nghiệm âm nhạc giàu cảm xúc; live concert SKYNote 2025: The Reflection - concert quy mô nhất năm của ca sĩ Quốc Thiên, tạo nên một quảng trường nghệ thuật giữa trung tâm đô thị; hay fanconcert Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy cũng góp phần lan tỏa tinh hoa văn hóa Kinh Bắc trong không gian đô thị hiện đại.

Hiện, khu đô thị này đã vận hành sôi động, quy tụ ngày càng nhiều cư dân và du khách. Khi toàn bộ các phân khu và hệ tiện ích hoàn thiện, The Global City dự kiến đón khoảng 150.000 người đến sinh sống, làm việc và học tập, hình thành một không gian đô thị sầm uất, gia tăng cơ hội giao thương.

Bên cạnh hệ tiện ích nội khu, lợi thế lớn của The Global City còn đến từ vị trí trung tâm và hạ tầng đồng bộ. Dự án thừa hưởng hệ thống hạ tầng đã hoàn thiện của khu đông TP.HCM, cùng các công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai như nút giao An Phú và dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đường Liên Phường đã được thông xe hai chiều, cộng hưởng cùng các hạ tầng hiện hữu, biến The Global City thành "trái tim mới" trong cấu trúc phát triển của khu đông TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đặc biệt, tuyến đường Liên Phường chạy xuyên qua dự án vừa được thông xe hai chiều, kết nối trực tiếp với đại lộ Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp, càng giúp cư dân The Global City dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện hữu, chuẩn quốc tế của khu đông.

Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để đến Thảo Điền qua đường Võ Nguyên Giáp, không còn phụ thuộc vào các điểm kẹt xe quen thuộc. Trong khi đó, thời gian di chuyển đến Thủ Thiêm hay vùng lõi trung tâm TP.HCM, nơi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đang từng bước hình thành, chỉ khoảng 15 phút.

Sự cộng hưởng giữa trục Liên Phường và hệ thống hạ tầng hiện hữu giúp The Global City trở thành điểm kết nối quan trọng của khu đông, đồng thời tạo nền tảng gia tăng giá trị trong dài hạn. Khi Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc hoàn thiện, khu vực The Global City - Rạch Chiếc được kỳ vọng hình thành quần thể đô thị - thể thao - giải trí quy mô lớn, gia tăng sức hút cho toàn khu vực.

Trong bối cảnh TP.HCM hướng tới vị thế thành phố toàn cầu, The Global City không chỉ là một dự án bất động sản, mà là ví dụ cho cách tiếp cận phát triển đô thị mới, nơi hạ tầng, tiện ích và chuẩn sống quốc tế cùng hội tụ để định hình diện mạo đô thị tương lai.