Sống năng lượng và tràn đầy cảm hứng mỗi ngày tại Masteri Park Place

Tọa lạc tại “trái tim” khu đô thị The Global City, Masteri Park Place là phân khu cao tầng cao cấp được kiến tạo như biểu tượng của năng lượng và cảm hứng sống hiện đại.

Giữa thành phố năng động, Masteri Park Place khơi dậy nguồn năng lượng kết nối - nơi con người, thiên nhiên và cảm xúc giao thoa, mang đến trải nghiệm sống rực rỡ và ý nghĩa mỗi ngày.

Năng lượng dồi dào từ hai dòng chảy

Sức hút của Masteri Park Place đến từ vị thế đắt giá, là phân khu cao tầng đầu tiên tại The Global City có vị trí ven sông, tận hưởng thế đất với hai mặt giáp thủy, nơi hội tụ của hai nguồn năng lượng dồi dào.

Một mặt dự án hướng ra sông Rạch Chiếc, nơi đón trọn khoảnh khắc bình minh và là nguồn năng lượng khởi sinh thuần khiết từ thiên nhiên. Với quy hoạch bài bản và không gian mở, các căn hộ Masteri Park Place đón trọn ánh ban mai, gió trời và sinh khí từ mặt nước.

Tầm nhìn ôm trọn dòng sông Rạch Chiếc giúp cư dân Masteri Park Place đón khoảnh khắc bình minh đầu tiên của thành phố. Ảnh phối cảnh.

Mặt còn lại hướng về cảnh quan xanh và kênh đào nhạc nước sôi động. Đây là mạch năng lượng của những cảm hứng và kết nối con người. Vị thế này cho phép cư dân của Masteri Park Place vừa tận hưởng không khí trong lành từ dòng sông tự nhiên, vừa dễ dàng hòa vào nhịp sống sôi động của đô thị hiện đại.

Hệ sinh thái nội khu tiếp năng lượng toàn diện

Tinh thần “Sống đầy mỗi bình minh” của Masteri Park Place được thể hiện rõ nét qua hệ thống tiện ích nội khu đa tầng, mang đến không gian sống thường nhật tràn đầy năng lượng. Cư dân có thể tận hưởng khoảnh khắc thư thái tại sàn nổi ngắm bình minh, các chòi Cabanas riêng tư, hay tổ hợp thư giãn ven hồ. Các tiện ích thể thao như sân bóng đa năng và lối xuống bến thuyền kayak mang đến những hoạt động thể chất dồi dào, giúp cơ thể tái tạo sức sống mỗi ngày.

Bố trí cạnh mảng xanh và mặt nước dọc kênh đào là không gian chung cho trẻ em khám phá, vui chơi. Ảnh phối cảnh.

Xen kẽ những góc riêng tư là không gian chung giúp thúc đẩy tinh thần kết nối cộng đồng. Những mối giao hảo được vun đắp một cách tự nhiên tại sảnh làm việc sang trọng, hay trong những buổi chiều sum họp ngoài trời. Khi người lớn vui vẻ trò chuyện, con trẻ có riêng một thế giới khám phá tại sân chơi trẻ em và câu lạc bộ thiếu niên, tạo nên những điểm chạm gắn kết gia đình tự nhiên, bền chặt.

Ở Masteri Park Place, cư dân dễ dàng tìm thấy những khu vực truyền cảm hứng như sàn nổi, vườn sinh thái, khu vườn trên cao hay không gian đọc sách, khơi dậy những cảm xúc hứng khởi, là nơi để cư dân tìm thấy sự tập trung cho công việc hay thỏa sức sáng tạo.

Bước ra bên ngoài, sức sống đô thị càng hội tụ rõ nét tại quảng trường thương mại và chuỗi cà phê, ẩm thực cao cấp nội khu. Cư dân không cần đi xa để tận hưởng nhịp sống hiện đại, mà có thể trải nghiệm mọi dịch vụ cao cấp ngay trong khuôn viên dự án.

Hệ sinh thái tiện ích sống động ngay thềm nhà dành cho thế hệ trẻ thành đạt theo đuổi phong cách sống quốc tế. Ảnh phối cảnh.

Tất cả hòa quyện thành hệ sinh thái đầy sức sống, phản chiếu tầm nhìn của Masterise Homes: Kiến tạo không gian sống chuẩn quốc tế, năng động, hiện đại. Masteri Park Place là nơi định hình phong cách sống của thế hệ không ngừng tiến về phía trước và khao khát một tổ ấm xứng tầm.

Sống trọn cảm hứng giữa đô thị biểu tượng tại trung tâm TP.HCM

Vị trí “trái tim” của Masteri Park Place trong lòng The Global City mang đến đặc quyền hưởng thụ trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích đô thị “all-in-one” đã được quy hoạch bài bản. Nhờ vậy, chỉ với vài bước chân, cư dân của Masteri Park Place được thỏa mãn nhiều nhu cầu từ làm việc, mua sắm, giải trí đến trải nghiệm văn hóa chuẩn quốc tế.

Quy hoạch bài bản và tiện ích “all-in-one” của The Global City cho phép cư dân của Masteri Park Place tận hưởng phong cách sống thành thị quốc tế. Ảnh phối cảnh.

Trong bán kính chỉ 15 phút đi bộ, những gia chủ của Masteri Park Place có thể hòa mình vào trung tâm thương mại 123.000 m2 sầm uất hay dạo bộ thư thái ven kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á dài 2km, cùng chuỗi ẩm thực, mua sắm tại khu nhà phố SOHO và các sự kiện văn hóa nghệ thuật diễn ra quanh năm.

Các tiện ích thiết yếu như trường học liên cấp, khu thể thao, bệnh viện quốc tế cũng nằm ngay trong khuôn viên đại đô thị, đảm bảo môi trường phát triển toàn diện. Đồng thời, dự án kết nối trực tiếp với các trục giao thông huyết mạch, giúp việc di chuyển đến các khu vực khác của thành phố hay sân bay quốc tế Long Thành, Tân Sơn Nhất trong tương lai trở nên nhanh chóng và thuận tiện, hoàn thiện bức tranh về một cuộc sống năng động, tiện nghi.

Sự giao thoa lý tưởng giữa nhịp sống đô thị và chất sống thiên nhiên giúp tái tạo sức sống cho gia chủ Masteri Park Place. Ảnh phối cảnh.

Có thể nói, The Global City không chỉ mang đến một nơi để sống, mà là lối sống năng động, hiện đại của khu đô thị biểu tượng tại trung tâm TP.HCM. Và ngay tại "trái tim" biểu tượng đó, Masteri Park Place kiến tạo nên phong cách sống năng lượng, tiếp sức cho hành trình mới mỗi ngày, đầy sức sống và giàu cảm hứng cho thế hệ trẻ thành đạt.