Masteri Park Place định hình phong cách sống năng lượng tại TP.HCM

Giữa nhịp phát triển sôi động tại The Global City, Masteri Park Place là biểu tượng mới của phong cách sống thành thị hiện đại.

Tọa lạc tại “trái tim” khu đô thị The Global City, Masteri Park Place, phân khu cao tầng mới được Masterise Homes phát triển thuộc bộ sưu tập Masteri, kiến tạo không gian sống thời thượng và mang đến định nghĩa mới về phong cách sống đầy năng lượng.

Lợi thế kết nối từ vị trí trung tâm TP.HCM

Masteri Park Place là phân khu cao tầng đầu tiên tại The Global City sở hữu hai mặt giáp nước độc đáo, một mặt hướng sông Rạch Chiếc, một mặt nhìn ra kênh đào và hồ cảnh quan, mở ra tầm nhìn khoáng đạt. Tọa lạc tại tâm điểm khu đô thị The Global City, lõi trung tâm TP.HCM, dự án sở hữu lợi thế kết nối hiếm có.

Masteri Park Place là phân khu cao tầng đầu tiên tại The Global City sở hữu hai mặt giáp nước. Ảnh phối cảnh.

Tại Masteri Park Place, cư dân dễ dàng kết nối đến mọi nơi, chỉ 5-10 phút từ khu vực Thảo Điền và Thủ Thiêm cũ, hay chỉ 15 phút di chuyển từ phường Bến Thành, 30 phút từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành. Đồng thời, hàng loạt công trình trọng điểm trong mạng lưới kết nối vùng như cao tốc Long Thành - Dầu Giây hay Vành đai 3 đang trong giai đoạn hoàn thiện sẽ mở rộng khả năng kết nối linh hoạt từ dự án.

Masteri Park Place giao thoa những giá trị sống mới, hội tụ lợi thế từ sự kết nối, tiện nghi và tiềm năng tăng trưởng. Ảnh phối cảnh.

Các công trình như nút giao An Phú đang gấp rút hoàn thiện, đường Đỗ Xuân Hợp có kế hoạch mở rộng hay tuyến đường Liên Phường dự kiến thông xe ngay tháng 11 này. Những lợi thế đó mang đến sức bật hạ tầng cho các phân khu tại The Global City, khẳng định vị trí tâm điểm TP.HCM của khu đô thị này.

Trải nghiệm đa tầng giữa khu đô thị The Global City

Được phát triển theo triết lý thiết kế “Urban International Living”, Masteri Park Place gồm 4 tòa tháp căn hộ cao cấp cùng tòa tháp văn phòng hạng sang, với từng chi tiết được cá nhân hóa để trở thành “trạm sạc năng lượng” của thế hệ trẻ thành đạt. Không chỉ mang đến đa dạng lựa chọn 1-4 phòng ngủ, duplex đến penthouse, Masteri Park Place còn mở ra chuẩn mực sống mới với hệ tiện ích đa tầng kế thừa trọn vẹn lợi thế của The Global City, truyền cảm hứng cho cư dân mỗi ngày.

Không gian tại Masteri Park Place được thiết kế theo phong cách đương đại, màu sắc thời thượng, truyền cảm hứng.

Hơn 30 tiện ích nội khu đặc quyền kết nối liền mạch với hệ sinh thái “all-in-one” của The Global City chỉ cách vài bước chân: Từ công viên bờ sông và Vịnh Tình Yêu, Cầu Ánh Trăng lung linh đến kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á. Liền kề là trung tâm thương mại rộng 123.000 m2, trường học quốc tế, khu thể thao, dãy phố SOHO sôi động với chuỗi F&B, thời trang, café, văn phòng. Tất cả hình thành hệ tiện ích quốc tế toàn diện, tiếp sức cho phong cách sống năng lượng, hiện đại và đầy cảm hứng.

Chất lượng và pháp lý bảo chứng bởi Masterise Homes

Là dấu ấn tiếp theo thuộc dòng sản phẩm Masteri Collection - bộ sưu tập phong cách sống do Masterise Homes phát triển, Masteri Park Place tiếp tục khẳng định chất lượng và chuẩn mực sống quốc tế.

Masteri Park Place là dấu ấn tiếp theo thuộc bộ sưu tập Masteri, dòng sản phẩm được phát triển bởi Masterise Homes. Ảnh phối cảnh.

Masteri Park Place kế thừa tinh thần tinh tế đã được bảo chứng qua loạt dự án như Masteri Centre Point, Masteri Grand View (TP.HCM), Masteri Waterfront, Masteri West Heights, Masteri Lakeside, Masteri Grand Avenue (Hà Nội) hay Masteri Rivera Danang (Đà Nẵng).

Năng lực triển khai và nền tảng vững chắc của Masterise Homes trong việc hiện thực hóa cam kết tiến độ, chất lượng cũng là một trong những bảo chứng cho Masteri Park Place. Hệ sinh thái quản lý và vận hành chuẩn quốc tế từ Masterise Homes là một trong những điểm nhấn của dự án, mang đến trải nghiệm sống năng động, tiện nghi cho cộng đồng cư dân tương lai.

Tăng trưởng bền vững từ sức sống đô thị

Nhờ vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ và tính thanh khoản cao, các dự án do Masterise Homes phát triển luôn ghi nhận sức hút từ nhu cầu ở thực, đặc biệt trong nhóm khách hàng là giới trẻ thành đạt, chuyên gia quốc tế và các gia đình trẻ tìm kiếm nơi vừa đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi, vừa tận hưởng cuộc sống.

Tại trung tâm TP.HCM, The Global City - điểm đến biểu tượng của các lễ hội, sự kiện tầm cỡ - đang tạo ra sức hút với nhiều khách hàng. Riêng trong năm 2024, khu đô thị đã chào đón hơn 3 triệu lượt khách đến trải nghiệm tiện ích, sự kiện. Khu SOHO cũng nhanh chóng trở thành điểm đến mới của hàng trăm thương hiệu F&B, giáo dục và giải trí.

Khi khu đô thị hoàn thiện toàn bộ mọi phân khu và tiện ích, The Global City dự kiến đón khoảng 150.000 lượt người mỗi ngày đến sinh sống, làm việc, học tập và vui chơi - yếu tố củng cố tiềm năng tăng trưởng và khai thác bền vững cho Masteri Park Place.

Masteri Park Place định hình phong cách sống mới giữa trung tâm TP.HCM. Ảnh phối cảnh.

Với lợi thế kết nối, hệ tiện ích đa tầng, chất lượng bảo chứng từ Masterise Homes và sức sống đô thị hiện hữu, Masteri Park Place hội tụ các yếu tố sáng giá để không chỉ kiến tạo không gian sống thời thượng cho thế hệ trẻ thành đạt, mà còn là nơi tận hưởng trải nghiệm sống rực rỡ mỗi ngày.

