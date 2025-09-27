Không gian nghệ thuật và phong cách sống tại Grand Marina, Saigon

“The House of Modern Legacy” là tuần lễ trải nghiệm nghệ thuật, ghi dấu cột mốc Masterise Homes khai trương 12 căn hộ hàng hiệu thuộc BST Marriott Residences phiên bản đặc biệt.

Trong ngành bất động sản, phần lớn sự kiện ra mắt vẫn đi theo khuôn mẫu quen thuộc như bản vẽ kỹ thuật, thông số căn hộ, không gian mẫu mô phỏng… Hiếm khi một sự kiện vượt khỏi khuôn khổ đó để vươn tới tầm vóc của hành trình trải nghiệm mang chiều sâu văn hóa và nghệ thuật sống. Thế nhưng, ngay bên bờ sông Sài Gòn, nơi từng vang vọng tiếng búa của xưởng đóng tàu Ba Son xưa, Masterise Homes đã có bước đi khác biệt khi dành trọn tầng 15 tại tòa Lake, Grand Marina, Saigon để giới thiệu 12 căn hộ hàng hiệu thực tế thuộc bộ sưu tập Marriott Residences phiên bản đặc biệt.

Hơn cả sự kiện khai trương thông thường, đây là tuần lễ trải nghiệm nghệ thuật sống được giám tuyển và sắp đặt như bản giao hưởng đa giác quan. Các không gian sống tinh hoa theo tiêu chuẩn Marriott toàn cầu tại đây trở thành nơi kiến trúc, lịch sử và những thương hiệu toàn cầu đối thoại trong cùng nhịp thở. Đó là ngôn ngữ hội họa phóng khoáng của Hom Nguyen, Cyril Kongo và dòng tranh Sài Gòn - Gia Định từ Saigon Antique Gallery cùng các nhà sưu tầm khác nhân dấu mốc 100 năm mỹ thuật.

Tất cả tạo nên không gian nơi mỗi căn hộ không chỉ để sống mà còn là tuyên ngôn nghệ thuật, bản sắc cá nhân và vị thế di sản. Đồng hành cùng Masterise Homes, những tên tuổi hàng đầu thế giới trong nghệ thuật phong cách sống như The Macallan, Franck Muller, Bvlgari, Canali, S.T. Dupont mang đến những bộ sưu tập tinh tuyển nhất, lần đầu tiên hiện diện trong sự kiện của một dự án bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.

Di sản tiếp nối di sản bên bờ sông Sài Gòn

Grand Marina, Saigon tọa lạc trên mảnh đất giàu ký ức nhất thành phố. Ba Son - di tích lịch sử quốc gia từng là xưởng đóng tàu lâu đời nhất Đông Dương - đã chứng kiến biết bao chuyến hải trình và sự đổi thay của TP.HCM. Trên nền ký ức ấy, Grand Marina, Saigon, được kiến tạo như di sản thời đại mới, nơi tinh hoa quá khứ hào hùng được tiếp nối trong hình hài biểu tượng sống mang tầm vóc quốc tế.

Chính tinh thần đó đã truyền cảm hứng để hình thành concept “The House of Modern Legacy”, nơi 12 căn hộ hàng hiệu thực tế thuộc bộ sưu tập Marriott Residences phiên bản đặc biệt được chuyển hóa thành 12 “lát cắt” của di sản đương đại. Từng không gian sống trở thành một chương kể, một tác phẩm giàu tính biểu tượng, được giám tuyển bởi nhà nghiên cứu nghệ thuật Ngô Kim Khôi.

Nhà nghiên cứu nghệ thuật Ngô Kim Khôi đảm nhiệm giám tuyển cho “The House of Modern Legacy”.

“Mỗi căn hộ Marriott Residences là một dấu ấn trải nghiệm tinh tế. Tôi muốn từng tác phẩm nghệ thuật, vật phẩm hàng hiệu từ hương thơm, đồng hồ đến những chai rượu quý đều được đặt để có dụng ý. Mục đích là tái hiện dòng chảy di sản từ Ba Son đến Sài Gòn đương đại. Đó là cách tôi trao cho mỗi không gian một linh hồn, một chất sống tinh hoa vượt thời gian”, ông chia sẻ và nhấn mạnh triết lý rằng một không gian sống chỉ thực sự trở thành tác phẩm khi được trao cho linh hồn.

12 không gian và 3 trụ cột nghệ thuật

Bước vào hành trình trải nghiệm “The House of Modern Legacy”, khách mời sẽ khám phá 12 không gian căn hộ được giám tuyển theo 3 trụ cột nghệ thuật qua dòng chảy quá khứ, hiện tại và tương lai.

4 căn hộ thuộc chủ đề “Đối thoại với thời gian” (The Dialogue of Time) tái hiện ký ức Sài Gòn qua tranh từ Saigon Antique. Không gian này được ví như một bộ sưu tập nghệ thuật kinh điển sống động, với tranh của nhóm họa sĩ thuộc trường phái mỹ thuật Gia Định gồm Duy Liêm, Nguyễn Trí Minh, Đào Mùi, Đỗ Xuân Doãn, Lê Chánh… Khi vẻ đẹp Sài Gòn xưa được đánh thức, giao hòa cùng phong vị đương đại, mỗi không gian trở thành tấm gương phản chiếu phong cách sống tinh hoa, nơi di sản quá khứ được tiếp nối để trở thành di sản đương đại và trường tồn cùng thời gian. Đó cũng là sự kiêu hãnh, niềm tự hào Grand Marina, Saigon trao gửi đến những chủ nhân tương lai của bộ sưu tập căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt.

Tác phẩm “A Better World” của họa sĩ Hom Nguyễn.

Tiếp nối hành trình, khách tham quan tiếp tục bước vào 2 căn hộ thuộc chủ đề “Nhịp đập đương đại” (The Pulse of Now) - không gian sống tôn vinh những dấu ấn đương thời, nơi tinh thần sống hôm nay trở thành tuyên ngôn của sáng tạo và bản lĩnh cá nhân. Không gian sống dành cho Quý ông (Gentlemen House) luôn có những bộ suit chuẩn mực Italy của Canali, phụ kiện xa xỉ đẳng cấp từ S.T. Dupont. Ngược lại, không gian sống dành cho quý bà (Lady House) tôn vinh nét thanh lịch, tinh tế và khí chất đương đại của người phụ nữ với bộ sưu tập nước hoa Allegra và chăm sóc cơ thể Art of Living lấy cảm hứng từ những cảm xúc muôn màu trong cuộc sống đến từ thương hiệu Bvlgari trứ danh Italy.

Tác phẩm Les Portes Du Paradis của họa sĩ Cyril Kongo.

Là chặng cuối của hành trình trải nghiệm, cánh cửa của 6 căn hộ thuộc chủ đề “Kiệt tác toàn cầu” (The Global Masterpiece) mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng về bán đảo Thủ Thiêm và dòng sông Sài Gòn, biểu tượng cho một tương lai đang thành hình, nuôi dưỡng khát vọng vươn tầm thế giới và tinh thần thời đại mới của TP.HCM. Tại đây, các tác phẩm nghệ thuật giá trị nhất trong bộ sưu tập của Hom Nguyen và Cyril Kongo đối thoại thị giác với mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn Vanguard Crazy Hours Hom Nguyen từ thương hiệu Franck Muller, kết nối tinh thần chế tác đỉnh cao Đông - Tây.

Masterise Homes mang chiều sâu nghệ thuật đương đại vào không gian sống chuẩn Marriott.

Giá trị của từng căn hộ Marriott Residences giờ đây không chỉ nằm ở vị trí di sản nơi dự án đang tọa lạc, mà còn ở cách chúng tái định nghĩa trải nghiệm sống - một trải nghiệm mà mọi giác quan đều được đánh thức.

Đối thoại cùng những biểu tượng toàn cầu

Hiếm có sự kiện bất động sản hàng hiệu nào tại Việt Nam quy tụ nhiều thương hiệu hàng đầu quốc tế đến vậy. The Macallan mang tới những bộ sưu tập hiếm nhất trong lịch sử của thương hiệu.

“The Macallan luôn song hành cùng di sản và sự trường tồn. Mỗi bộ sưu tập của chúng tôi cũng như mỗi căn hộ, đều là kết tinh của thời gian và nghệ thuật, để lại di sản đương đại cho thế hệ tiếp nối”, đại diện thương hiệu The Macallan chia sẻ.

Siêu mẫu Lan Khuê ấn tượng với không gian đối thoại giữa nghệ thuật và phong cách sống trong căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt.

Ở một góc khác, Franck Muller góp mặt bằng những cỗ máy thời gian được gọi là “Master of Complications”. Với họ, đồng hồ còn là vật phẩm khắc họa cá tính, thể hiện di sản cá nhân. “Đồng hành cùng Masterise Homes cho phép chúng tôi kể câu chuyện tuyệt tác thời gian đó trong một không gian sống hàng hiệu của dự án - nơi nghệ thuật và phong cách hòa quyện”, đại diện thương hiệu khẳng định.

Cùng với đó, S.T. Dupont mang đến thế giới bật lửa và phụ kiện sang trọng. Canali mang tới chuẩn mực suit Italy thanh lịch, Bvlgari Allegra mở ra hành trình nghệ thuật mùi hương và sự hiện diện của Hom Nguyen - Cyril Kongo đưa nghệ thuật Việt - Pháp hòa nhịp vào cuộc đối thoại toàn cầu.

Cột mốc cho bất động sản Việt Nam và Đông Nam Á

Đại diện Masterise Homes nhìn nhận: “Đây là một bộ sưu tập đặc biệt xứng đáng đi cùng những trải nghiệm đặc biệt. Chúng tôi mong muốn đưa khách hàng đến gần hơn với phong cách sống hàng hiệu mang đậm bản sắc và chiều sâu văn hóa, ngay tại không gian sống thực tế được hoàn thiện theo tiêu chuẩn Marriott. Không đơn thuần là tham quan căn hộ, đây là hành trình khám phá nghệ thuật, di sản và phong cách sống hàng hiệu được cá nhân hóa. Qua đó, khách hàng sẽ cảm nhận rõ nét giá trị độc bản từ vị trí - không gian sống - dịch vụ và những đặc quyền mà dự án mang lại, cũng như hình dung một cách chân thực nhất về chuẩn sống hàng hiệu mà họ sẽ được tận hưởng trong tương lai tại Grand Marina, Saigon”.

Tầm view xuất sắc tại phòng ngủ căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt.

"The House of Modern Legacy" được đánh giá là một trong những sự kiện bất động sản hàng hiệu - nghệ thuật - phong cách sống quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, và hiếm có trong khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là một phần trong hành trình hiện thực hóa phong cách sống hàng hiệu chuẩn quốc tế tại Việt Nam của Masterise Homes, thông qua hợp tác chiến lược cùng Marriott International và hệ sinh thái thương hiệu toàn cầu.

12 căn hộ, 12 câu chuyện, 12 trải nghiệm độc bản, từ quá khứ đến hiện tại, từ nghệ thuật đến phong cách sống chuẩn Marriott, Masterise Homes đã làm điều chưa từng có: Biến căn hộ hàng hiệu thành tác phẩm nghệ thuật sống và biến buổi ra mắt thành sự kiện văn hóa mang tầm vóc lịch sử tại Grand Marina, Saigon.

Tuần lễ trải nghiệm “The House of Modern Legacy” tại khu căn hộ hàng hiệu Marriott Residences, Grand Marina, Saigon, Lake (số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn TP.HCM) diễn ra từ 27/9 đến 5/10. Khách hàng quan tâm liên hệ hotline 0828159159 để nhận hỗ trợ đăng ký tham quan.