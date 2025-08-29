Grand Marina, Saigon - di sản trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Từ dấu ấn Ba Son vang bóng một thời, Grand Marina, Saigon vươn lên như minh chứng cho hành trình tái sinh di sản, góp phần đưa TP.HCM bước vào kỷ nguyên thịnh vượng.

Từ xưởng đóng tàu Ba Son - cái nôi công nghiệp, lịch sử và phong trào cách mạng của TP.HCM - đến Grand Marina, Saigon hôm nay là hành trình xuyên suốt hơn 2 thế kỷ. Nơi từng vang vọng tiếng búa đập tàu giờ trở thành quảng trường ven sông mang tầm vóc quốc tế, để di sản được tiếp nối và cộng hưởng với tinh hoa toàn cầu.

Xưởng đóng tàu Ba Son - di sản hơn 230 năm

Gắn liền với dòng chảy của sông Sài Gòn, Ba Son là một trong những di tích lâu đời và mang ý nghĩa bậc nhất trong lịch sử hình thành và phát triển đô thị TP.HCM. Khởi nguồn từ năm 1791 dưới thời vua Nguyễn Ánh, xưởng ban đầu có tên là Chu sư (còn gọi là thủy xưởng), được xem là xưởng đóng tàu đầu tiên của Việt Nam, đặt nền móng cho ngành công nghiệp hàng hải trong nước.

Đến năm 1863, chính quyền Pháp cải tạo và mở rộng khu vực này thành Arsenal de Saigon - xưởng đóng tàu hiện đại hàng đầu Đông Dương lúc bấy giờ, còn được gọi là Xưởng Ba Son.

Suốt hơn 2 thế kỷ, Ba Son giữ vai trò trọng yếu cả về kinh tế lẫn quốc phòng: Là thương cảng chiến lược thời thuộc địa, trung tâm công nghiệp quốc phòng miền Nam giai đoạn kháng chiến và sau 1975 là Tổng Công ty Ba Son do Quân đội Nhân dân Việt Nam quản lý.

Bên cạnh vai trò công nghiệp, Ba Son còn là cái nôi phong trào đấu tranh công nhân tại Sài Gòn xưa . Những năm đầu thế kỷ 20, Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh đạo cách mạng kiên trung - từng làm việc tại đây và là người sáng lập Công hội đỏ đầu tiên, đặt nền móng cho phong trào đấu tranh giành quyền lợi người lao động tại Việt Nam. Những giá trị lịch sử - cách mạng ấy đã hun đúc nên một bản sắc văn hóa - lịch sử gắn liền với lòng yêu nước và tinh thần tự cường dân tộc.

Một trong những chứng tích còn lưu lại đến hôm nay là ụ tàu cổ dài 156 m, được xây dựng từ năm 1888 và được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1993. Không chỉ là chứng tích quý giá, công trình còn là biểu tượng cho sức lao động, trí tuệ và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người Việt.

Bước chuyển mình vào kỷ nguyên vươn mình của quốc gia

Với vai trò là thành phố đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM từ sau đổi mới đã bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, mở rộng theo định hướng hiện đại hóa và toàn cầu hóa, từng bước hình thành một “siêu đô thị” mang tầm vóc quốc tế.

Tiến trình đó cũng là bước ngoặt lớn đánh dấu cột mốc Ba Son chính thức khép lại sứ mệnh công nghiệp, mở ra chương mới trong hành trình hội nhập toàn cầu. Năm 2016, xưởng đóng tàu được di dời về khu vực cảng Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu, nhường lại quỹ đất ven sông quý giá này cho định hướng phát triển không gian đô thị hiện đại của TP.HCM.

Theo quy hoạch của thành phố, khu vực Ba Son được xác lập để trở thành khu đô thị phức hợp ven sông với quy mô hơn 25 ha, tích hợp đa chức năng, bao gồm: Nhà ở cao cấp, thương mại - dịch vụ, công viên ven sông, không gian cộng đồng và bảo tồn di sản. Đặc biệt, hơn 6.000 m2 đất sẽ được giữ lại để bảo tồn ụ tàu cổ và các di tích liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Sau sáp nhập địa giới hành chính địa phương, Ba Son nay thuộc phường Sài Gòn - khu vực lõi trung tâm được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ cao cấp của TP.HCM.

Đây là khu đất duy nhất tại TP.HCM hội tụ cả ba yếu tố: Di sản - vị trí - tiềm năng phát triển. Không chỉ là điểm giao thoa giữa chiều sâu lịch sử và tầm nhìn tương lai, Ba Son còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development), tận dụng lợi thế hạ tầng giao thông đa phương thức: Đường sắt đô thị (tàu metro), đường thủy (bến du thuyền), mạng lưới giao thông đường bộ kết nối khu trung tâm cũng như trục đường ven sông kết nối vùng lõi và vùng Đông trong tương lai.

Giá trị lịch sử được bảo tồn một cách hài hòa vào không gian quy hoạch, tạo nên bản giao hưởng nhịp nhàng giữa quá khứ - hiện tại - tương lai. Ba Son vì thế không mất đi, mà được tái sinh từ một xưởng công nghiệp đóng tàu để trở thành một quảng trường ven sông mang tầm vóc quốc tế, mang theo mạch nguồn di sản bước vào kỷ nguyên mới.

Grand Marina, Saigon - tinh hoa thế giới trên nền di sản

Tọa lạc ngay trên nền đất lịch sử Ba Son, Grand Marina, Saigon không chỉ là khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott quy mô lớn nhất thế giới, mà còn là sự tiếp nối mạch nguồn di sản, nơi ký ức hào hùng được chuyển hóa thành biểu tượng của kỷ nguyên phát triển mới.

Dự án là thành quả hợp tác chiến lược giữa Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế và Marriott International - tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, đồng thời là đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong phân khúc bất động sản hàng hiệu.

Với mong muốn kết nối con người với chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa Sài Gòn xưa, Masterise Homes và các đối tác hàng đầu thế giới đã đặt trọng tâm vào việc bảo tồn và tái hiện các giá trị lịch sử đặc hữu của vùng đất Ba Son ngay trong thiết kế kiến trúc của Grand Marina Saigon, giúp dự án gìn giữ và chuyển hóa di sản Ba Son thành một phần sống động trong không gian sống hiện đại.

Một trong những hạng mục tiêu biểu là công viên Lá Sen - hồ cảnh quan lớn nằm giữa tòa Lake và tòa Sea, tọa lạc ngay vị trí từng là ụ tàu xưa của Ba Son. Đội ngũ chuyên gia của dự án đã nỗ lực phục dựng lại nhiều yếu tố nguyên bản như độ nghiêng tự nhiên của nền đất, góc xéo mũi tàu và bảng tên nguyên thủy “bassin de radoub” (có nghĩa là “ụ tàu khô”) - nguồn gốc của tên gọi “Ba Son” ngày nay.

Sàn gỗ composite quanh hồ lấy cảm từ cấu trúc gỗ cổ điển từng dùng để sửa chữa tàu, trong khi đáy hồ được tạo hình mô phỏng thân tàu lịch sử. Không gian này không chỉ mang chức năng cảnh quan, mà còn là một “bảo tàng” ngoài trời thu nhỏ, nơi di sản được gìn giữ bằng hình thái sống động và đầy cảm hứng, những điểm nhấn sẽ trở thành nét thu hút đối với các du khách khi đến thăm tại đây.

Trải dài trên mặt đứng của các tòa tháp căn hộ hàng hiệu là hệ đèn LED hình cây gòn - nguồn gốc của tên gọi Sài Gòn. Hình ảnh rễ cây bám chắc và những nhánh gòn vươn cao lên bầu trời chính là ẩn dụ tượng trưng cho cội nguồn vững chắc và sự phát triển bền vững thịnh vượng của TP.HCM.

Mang theo câu chuyện của vùng đất trong dáng hình kiến trúc, được kiến tạo bởi những thương hiệu danh tiếng toàn cầu, mỗi căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott tại Grand Marina, Saigon là hiện thân sống động của một “di sản thời đại mới” - nơi di sản quốc gia được cộng hưởng bởi tinh hoa toàn cầu, để mỗi chủ nhân không chỉ tận hưởng một không gian sống sang trọng chuẩn 5 sao quốc tế, mà còn sở hữu một di sản có giá trị trường tồn theo thời gian.

Niềm tự hào của cư dân tại Grand Marina, Saigon không chỉ đến từ việc sống cùng một cộng đồng tinh hoa hay tận hưởng phong cách sống hàng hiệu chuẩn Marriott toàn cầu. Mà ở tầng sâu ý nghĩa, đó còn là đặc quyền được sống ngay trên vùng đất mang mạch nguồn lịch sử hơn 230 năm, nơi những giá trị di sản không chỉ là hồi ức, mà hiện hữu trong từng trải nghiệm thường nhật.

Sống tại Grand Marina Saigon cũng chính là lựa chọn trở thành một phần của hành trình tiếp nối di sản trong quá trình chuyển mình mạnh mẽ của TP.HCM. Từ chính lựa chọn ấy, mỗi chủ nhân căn hộ hàng hiệu hôm nay đang kiến tạo nên một di sản truyền đời đầy tự hào dành cho thế hệ tinh hoa kế thừa.