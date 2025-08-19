Hành trình kiến tạo di sản thời đại mới của Masterise Homes

Tại sự kiện ra mắt BST căn hộ Marriott Residences Special Edition, Masterise Homes tôn vinh giá trị của di sản Ba Son, viết tiếp câu chuyện thời đại mới qua Grand Marina, Saigon.

Ngày 16/8, sự kiện “Vị thế định di sản” tại khách sạn JW Marriott Hotel and Suites Saigon (TP.HCM) đánh dấu cột mốc ra mắt chính thức của bộ sưu tập căn hộ hàng hiệu Marriott Residences phiên bản đặc biệt tại tòa Lake, Grand Marina, Saigon.

Tiếp nối dòng chảy di sản

Tại sự kiện, Masterise Homes đã tái hiện hành trình phát triển và tiếp nối những giá trị lịch sử đã trường tồn suốt hơn 2 thế kỷ với thông điệp chủ đạo “Vị thế định di sản” đầy tính biểu tượng.

Lấy cảm hứng từ di sản hơn 200 năm của Ba Son - “cái nôi” của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam và một phần ký ức đô thị không thể thay thế của Sài Gòn, sự kiện mở màn bằng tiết mục múa “Khơi dòng di sản” kết hợp thước phim tái hiện dòng chảy lịch sử, được kể lại một cách sống động bằng sự hòa quyện giữa nghệ thuật và công nghệ.

Sự kiện giới thiệu BST căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt với chủ đề “Vị thế định di sản”.

Tiếp nối tinh thần ấy trong kỷ nguyên mới, những giá trị trường tồn được chắt chiu và gây dựng từ cốt lõi tinh hoa toàn cầu, kiến tạo nên một “di sản thời đại mới”, đó là Grand Marina, Saigon - dự án BĐS hàng hiệu Marriott & JW Marriott quy mô lớn nhất thế giới.

Đây được xem là một biểu tượng kiến trúc không chỉ khẳng định vị thế chủ nhân hôm nay, mà còn trở thành di sản truyền đời đầy tự hào cho thế hệ mai sau. Đó cũng chính là tinh thần đã thể hiện trọn vẹn trong BST căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt lần này.

Màn song ca thăng hoa của diva Mỹ Linh và ca sĩ Mỹ Anh tại sự kiện.

Trải nghiệm tại sự kiện càng trở nên trọn vẹn khi những khoảnh khắc xúc cảm được thể hiện qua màn trình diễn thăng hoa của diva Mỹ Linh và con gái - ca sĩ Mỹ Anh, như một ẩn dụ tuyệt đẹp cho tinh thần tiếp nối di sản âm nhạc đầy tự hào giữa 2 thế hệ.

Góp phần làm nên dấu ấn khó quên, ca sĩ Giang Hồng Ngọc - một cư dân tinh hoa của Grand Marina, Saigon - đã mang đến những giai điệu bất hủ và lời chia sẻ đầy chân thành về hành trình tận hưởng phong cách sống hàng hiệu mỗi ngày tại đây. Cô cũng khẳng định sự lựa chọn của mình với Grand Marina, Saigon là đúng đắn ngay từ những ngày đầu.

Sự kiện có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời nổi tiếng như ca sĩ Giang Hồng Ngọc.

Nơi cuộc sống mỗi ngày như kỳ nghỉ sang trọng

Nằm tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh, liền kề cầu Ba Son và cũng là quỹ đất di sản ven sông cuối cùng tại phường Sài Gòn (quận 1 cũ), Grand Marina, Saigon sở hữu vị trí kết nối trực tiếp với ga ngầm metro Ba Son theo mô hình TOD, đồng thời là điểm chạm văn hóa - xã hội phong phú khi chỉ cách mọi công trình biểu tượng của thành phố vài phút di chuyển. Dự án cũng sở hữu tầm nhìn “triệu USD” ra sông Sài Gòn, trục cảnh quan xanh đắt giá Thảo Cầm Viên với địa thế phong thủy thịnh vượng cho chủ nhân.

Vị trí đắc địa bên sông Sài Gòn của Grand Marina, Saigon.

Căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt tại tòa Lake là lựa chọn lý tưởng cho các cá nhân thành đạt yêu thích cuộc sống hàng ngày như những kỳ nghỉ sang trọng. Tại đây, chủ sở hữu được chăm sóc và phục vụ theo một quy trình đảm bảo tính cá nhân và an ninh cao theo tiêu chuẩn đặc quyền của Marriott International - tập đoàn dẫn đầu về BĐS hàng hiệu trên toàn cầu.

Hệ tiện ích nội khu 5 sao được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, và mỗi căn hộ trước khi bàn giao đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt từ chính Tập đoàn Marriott. Đây có thể được xem là bảo chứng cho một không gian sống chỉn chu đến từng chi tiết.

Bên trong căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt thực tế tại tòa Lake.

Điểm khác biệt tạo nên sức hút của BST này còn nằm ở chính sách đặc quyền được công bố tại sự kiện ra mắt: Các căn hộ hàng hiệu Marriott Residences được bàn giao toàn bộ nội thất nhập khẩu từ những thương hiệu châu Âu danh tiếng, tích hợp nhiều chi tiết thuộc tiêu chuẩn bàn giao dành riêng cho phiên bản đặc biệt như bộ sen tắm Private Wellness với chức năng phun mưa, 5 dải màu ánh sáng trị liệu của Gessi, hệ âm thanh âm trần thông minh Bose DesignMax…

Chủ sở hữu căn hộ Marriott Residences Special Edition còn được tự động nâng hạng thành viên Marriott Bonvoy Gold Elite, tận hưởng loạt đặc quyền tại hơn 7.000 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên 130 quốc gia cùng quyền truy cập vào ONVIA - nền tảng chỉ dành cho chủ sở hữu BĐs hàng hiệu thuộc Tập đoàn Marriott International.

Trên phương diện đầu tư tích sản, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, khách hàng luôn ưu tiên phân bổ danh mục vào những tài sản có tính ổn định cao, giữ giá tốt và có giá trị tăng trưởng dài hạn. Một sản phẩm như loại hình BĐS hàng hiệu hội tụ đủ yếu tố gồm tài sản cốt lõi (core asset) về pháp lý, vị trí lõi trung tâm, không gian sống đẳng cấp cùng dịch vụ ấn tượng, đi kèm bảo chứng bởi thương hiệu quốc tế... đang trở thành chiến lược ưu tiên của những khách hàng có gu và am tường.

Căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt là một minh chứng, khi những khách hàng có tài sản ròng cao từ TP.HCM, Hà Nội hay Việt kiều không chần chừ trước cơ hội sở hữu tài sản “hàng hiệu”, với niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn và giá trị khác biệt của dự án.