Masterise Homes đạt top 3 thương hiệu BĐS giá trị bậc nhất ASEAN

Brand Finance đánh giá Masterise Homes thuộc top 3 trong số các thương hiệu bất động sản giá trị bậc nhất khu vực Đông Nam Á năm 2025.

Kết quả này được công bố trong báo cáo nghiên cứu tháng 9 của Brand Finance, một tổ chức định giá thương hiệu có trụ sở tại London (Vương quốc Anh). Chỉ số ấn tượng về giá trị thương hiệu là sự khẳng định uy tín và vị thế của Masterise Homes trong lĩnh vực phát triển bất động sản (BĐS) hàng hiệu ở quy mô khu vực cũng như trên thế giới.

Báo cáo của Brand Finance cho thấy giá trị thương hiệu Masterise Homes hiện đạt 499 triệu USD (hơn 12,67 nghìn tỷ đồng ), là một trong những doanh nghiệp BĐS tăng trưởng ổn định, bền vững về giá trị thương hiệu.

Giá trị thương hiệu được tạo nên từ 2 yếu tố là sức mạnh thương hiệu và doanh thu do thương hiệu mang lại. Xét về sức mạnh thương hiệu, báo cáo của Brand Finance đo lường 2 nhóm chỉ số: Cảm nhận khách hàng về thương hiệu và hành vi tiêu dùng. Trong các thước đo này, Masterise Homes nổi bật ở độ tin cậy, danh tiếng, sự gắn kết và đặc biệt là mức độ được khách hàng giới thiệu (word of mouth) - minh chứng cho chất lượng thương hiệu luôn cam kết. Đối với doanh thu mang lại thời gian qua, Masterise Homes chứng kiến sự tăng trưởng mạnh, dự báo tăng 168,8% thông qua việc mở rộng thị trường và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu nhiều phân khúc khách hàng.

Kết quả về thị phần cũng phản ánh sức mạnh thương hiệu: Masterise Homes dẫn đầu phân khúc cao cấp trở lên với 46% và mở rộng ảnh hưởng với 31% toàn thị trường, cho thấy khả năng chiếm lĩnh thị phần đáng kể.

Masterise Homes dẫn đầu thị phần phân khúc cao cấp trong năm 2025.

Giai đoạn 2024-2025, thương hiệu liên tục mở rộng danh mục BĐS hàng hiệu với đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng thành đạt trẻ, tầng lớp trung lưu, thượng trung lưu đến giới siêu giàu.

Có thể kể đến không gian đậm tinh thần “branded living” của Masterise như Masteri Trinity Square (Hà Nội), Masteri Rivera Danang (Đà Nẵng), Lumière Midtown (The Global City, TP.HCM) hay Lumière Prime Hills (Hà Nội)… cho đến dự án biểu tượng như Grand Marina, Saigon - khu căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott lớn bậc nhất thế giới (TP.HCM), The Rivus - dinh thự hàng hiệu Elie Saab tại Việt Nam (TP.HCM) hay The Grand, Hanoi với dấu ấn The Ritz-Carlton…

The Rivus là một trong những điểm nhấn sáng giá trong bộ sưu tập BĐS hàng hiệu của Masterise Homes.

Đà tăng trưởng mạnh khẳng định vị thế và năng lực phát triển dự án BĐS hàng hiệu quy mô, tầm cỡ của Masterise Homes. Bên cạnh không ngừng kiến tạo không gian sống chuẩn quốc tế, góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, đây sẽ là nền tảng vững chắc để thương hiệu tiếp tục nâng cao giá trị, sức mạnh tổng thể.

Thời gian qua, Masterise Homes khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt thị trường qua sản phẩm dự án liên tục nhận được sự công nhận của quốc tế với hàng loạt giải thưởng danh giá, cũng như tăng cường hợp tác chiến lược với thương hiệu quốc tế.

Hồi tháng 5, Masterise Homes được vinh danh tại International Property Awards 2025-2026 khu vực châu Á - Thái Bình Dương với 2 giải thưởng về quy hoạch tổng thể tốt bậc nhất và khu phức hợp tốt bậc nhất dành cho dự án The Global City. Nối tiếp thành công, thương hiệu tiếp tục ghi dấu ấn tại Asia Architecture Design Awards (AADA) 2025 với 2 hạng mục “Thiết kế ý tưởng kiến trúc xuất sắc châu Á” (dự án The Centric) và “Thiết kế nhà ở xuất sắc châu Á” (dự án The Rivus). Masterise Homes cũng nằm trong top 10 nhà phát triển BĐS tiêu biểu tại giải thưởng Hubexo Asia Awards 2025.

Masterise Homes còn khẳng định năng lực quốc tế và chất lượng dự án thông qua hợp tác chiến lược với Christie’s International Real Estate (CIRE), niêm yết toàn bộ danh mục BĐS hạng sang và siêu sang của thương hiệu lên mạng lưới phân phối BĐS cao cấp toàn cầu này.

Masterise Homes khẳng định uy tín và năng lực thông qua nhiều hợp tác quốc tế chiến lược.

Đại diện Masterise Homes chia sẻ: “Định giá thương hiệu top 3 thương hiệu BĐS giá trị bậc nhất khu vực Đông Nam Á năm 2025 là sự công nhận vị thế, uy tín của chúng tôi trên trường quốc tế. Đây không chỉ là thành quả từ chiến lược phát triển bền vững của thương hiệu, mà còn minh chứng cho tầm nhìn kiến tạo hàng hiệu trong BĐS, nâng tầm chuẩn sống cho đa dạng nhóm khách hàng, góp phần đưa BĐS Việt Nam ghi dấu trên bản đồ BĐS toàn cầu”.