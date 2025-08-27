Masterise Homes - từ di sản bản địa đến chuẩn mực sống toàn cầu

Đằng sau danh hiệu quốc tế là hành trình bền bỉ của đội ngũ đặt tâm huyết vào từng chi tiết, với khát vọng đưa bất động sản hàng hiệu Việt Nam vươn tầm toàn cầu.

Tại giải thưởng “Kiến trúc và thiết kế châu Á 2025” (Asia Architecture Design Awards 2025 - AADA 2025), Masterise Homes ghi dấu ấn khi mang về chiến thắng kép cho hai dự án The Centric tại Hải Phòng và The Rivus tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Hoàng Triều - Phó giám đốc Khối Thiết kế Masterise Homes.

Góp phần vào đội ngũ kiến tạo ngôn ngữ thiết kế cho các công trình biểu tượng, ông Nguyễn Hoàng Triều - Phó giám đốc Khối Thiết kế Masterise Homes - đã mở ra những lát cắt về triết lý thiết kế. Nổi bật là sự dung hòa giữa giá trị văn hóa bản địa và chuẩn mực toàn cầu, cùng xu hướng thiết kế tương lai của BĐS hàng hiệu tại Việt Nam.

- Masterise Homes vừa được vinh danh tại một trong những giải thưởng thiết kế và kiến trúc danh giá bậc nhất khu vực. Đại diện Khối Thiết kế của Masterise Homes, ông có thể chia sẻ về triết lý thiết kế áp dụng cho các dự án giành giải, cũng như triết lý nói chung mà Masterise Homes đang theo đuổi?

- Trong quá trình kiến tạo dự án, chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc nền tảng trong phát triển sản phẩm, xoay quanh nhu cầu của khách hàng. Đó là tạo ra không gian sống tối ưu khả năng gắn kết và mang đến trải nghiệm, giá trị thực sự có chiều sâu.

Việc đảm bảo giá trị sống được thể hiện từ nhiều điểm chạm rất đời thường, đó là sự an toàn, gắn kết, dịch vụ thiết yếu thuận tiện. Giá trị cao hơn là sự kết nối con người với nhau, kết nối với bên trong mình và hơn nữa là gợi nhớ bản sắc dân tộc. Nói một cách đơn giản, chúng tôi làm sao để cư dân cảm thấy tiện lợi mà vẫn duy trì được chuẩn mực sống chất lượng cao, trong môi trường hài hòa, cân bằng giữa không gian cảnh quan, hạ tầng thuận tiện và cảm nhận giá trị bền vững. Không chỉ câu chuyện kiến trúc hay số lượng tiện ích, điều quan trọng hơn là cảm giác an toàn, gắn bó, tự hào.

Masterise Homes đề cao sự hài hòa giữa không gian cảnh quan, hạ tầng và mang đến giá trị sống có chiều sâu.

Trong danh mục bất động sản của Masterise Homes, mỗi dòng sản phẩm mà chúng tôi phát triển đều có tính cách, bản sắc riêng. Nhưng tất cả phải đảm bảo các tiêu chí cốt lõi, bao gồm: Sự tinh tế trong từng chi tiết; sản phẩm lấy cảm hứng từ di sản, kết nối nguồn cội với hiện tại và tương lai; chất lượng được công nhận, giá trị bảo chứng theo thời gian và được quốc tế ghi nhận.

- Với The Centric tại Hải Phòng, đâu là điểm khác biệt giúp dự án nhận giải “Thiết kế kiến trúc có ý tưởng xuất sắc nhất châu Á”? Việc vừa giữ “phần hồn” bản sắc Việt, vừa được công nhận trên trường quốc tế có phải thử thách lớn nhất với đội ngũ thiết kế Masterise Homes khi phát triển dự án?

- Sự tinh tế trong từng chi tiết và cảm hứng di sản là hai yếu tố quan trọng giúp chúng tôi định hình phong cách thiết kế cho The Centric. Masterise Homes mong muốn tạo dấu ấn đậm bản sắc Hải Phòng - thành phố có bề dày văn hóa và khí chất riêng. Chính những biểu tượng văn hóa đặc trưng của phố Cảng như sắc đỏ hoa phượng rực rỡ mỗi mùa hạ, hình ảnh Núi Voi hùng vĩ, làn nước trong vắt của Vịnh Lan Hạ… đã trở thành chất liệu cảm xúc cho từng không gian, phối cảnh, nhịp điệu của từng khối nhà.

The Centric là biểu tượng thương mại - giải trí - văn hóa mang đậm cảm hứng bản địa.

The Centric được phân thành bốn tuyến phố, gồm “Đông hội nhập”, “Tây chất cảng”, “Nam hứng khởi” và “Bắc giao thương”. Trong đó, mỗi khu mang tính cách và biểu cảm riêng, giống như bốn sắc độ của đô thị đang chuyển mình. Từ đó, chúng tôi định hình The Centric như biểu tượng thương mại - giải trí - văn hóa mang niềm tự hào của người dân địa phương, thể hiện khát vọng vươn tầm của Hải Phòng năng động.

Thật ra, việc kết hợp tinh thần bản địa cùng hơi thở thời đại là thách thức, nhưng cũng trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho đội ngũ thiết kế của Masterise Homes. Chắt lọc tinh hoa từ bản sắc địa phương để đưa chất “sắt” kiên cường, phóng khoáng của người Hải Phòng vào từng đường nét thiết kế của dự án, chúng tôi xem The Centric là bản hòa ca giữa kiến trúc, nghệ thuật và văn hoá bản địa.

Song song với đó, Masterise Homes đảm bảo mọi tiêu chuẩn từ chức năng, độ bền vững đến trải nghiệm người dùng. Tất cả sản phẩm đều mang triết lý phát triển xuyên suốt, đó là kiến tạo phong cách sống chuẩn quốc tế - nơi cư dân tìm thấy sự cộng hưởng giữa giá trị cá nhân và dấu ấn không gian sống, giữa văn hóa địa phương và lối sống toàn cầu. Bản địa hóa không phải phần cộng thêm, mà là yếu tố cốt lõi để tạo ra phong cách sống phù hợp khách hàng Việt, nhưng vẫn đủ sức cạnh tranh với thị trường khó tính trên thế giới.

- Về dinh thự The Rivus vừa giành giải “Thiết kế nhà ở xuất sắc nhất châu Á 2025”, ông có thể chia sẻ những điều tâm đắc trong ngôn ngữ thiết kế để tạo nên chuẩn mực hàng hiệu cho dự án?

- Tôi đặc biệt tâm đắc khi mỗi chi tiết của dinh thự hàng hiệu The Rivus đều được chăm chút như tác phẩm thủ công tinh xảo, mang đậm tinh thần di sản của nhà mốt danh tiếng Elie Sabb. Chúng tôi cũng tin rằng tuyệt tác bất động sản hàng hiệu không chỉ cần ngôn ngữ thiết kế xuất sắc, mà phải được kiến tạo từ sự thấu hiểu và tôn vinh giá trị của mảnh đất nơi dự án tọa lạc. Tại The Rivus, kiến trúc và quy hoạch được thiết kế để hòa quyện cùng dòng chảy của hai con sông lớn ôm trọn khu đất là sông Đồng Nai và sông Tắc, tạo nên chuẩn mực sống hàng hiệu ven sông hiếm có.

Gần như toàn bộ dinh thự đều được bố trí hướng trực diện sông, bao quanh bởi mảng xanh và sân vườn rộng lớn. Các không gian được mở tối đa về phía mặt nước, để gió trời và ánh sáng tự nhiên trở thành một phần trong từng khoảnh khắc thường nhật của cư dân.

Dinh thự The Rivus sở hữu bến du thuyền định danh đầu tiên tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm thượng lưu dành cho chủ nhân.

The Rivus còn sở hữu bến du thuyền riêng trong nội khu và đường dạo ven sông dài 760 mét, kiến tạo chuẩn mực sống khác biệt - nơi thiên nhiên, kiến trúc và đặc quyền cá nhân hòa quyện thành nhịp sống xa hoa kín đáo và kiêu hãnh.

- Ông kỳ vọng gì về xu hướng thiết kế trong tương lai và Masterise Homes sẽ làm gì để bắt kịp xu hướng này?

- Tôi tin rằng trong tương lai, xu hướng thiết kế tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, cá nhân hóa sâu sắc, nhân văn hóa trải nghiệm, đồng thời đề cao việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường trải nghiệm gắn kết cộng đồng.

Điều đó cũng tương đồng với định hướng xuyên suốt của Masterise Homes. Chúng tôi nỗ lực ứng dụng bề dày kinh nghiệm quốc tế để kiến tạo chuẩn sống mang đậm phong cách toàn cầu, nhưng vẫn có chiều sâu bản địa. Các dự án của Masterise Homes có thể mang đậm cảm hứng Á Đông trong thiết kế kiến trúc, nhưng phải đạt chuẩn quốc tế trong chất lượng, dịch vụ và vận hành. Đó là nơi cư dân tìm thấy sự an tâm trong từng dịch vụ, sự chỉn chu trong từng trải nghiệm và cảm giác tự hào khi được sống trong không gian phản chiếu đúng phong cách sống và đẳng cấp của chính mình.