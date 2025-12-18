Global Festive thắp sáng mùa lễ hội tại The Global City

Giữ vững tinh thần giao thoa giữa giá trị quốc tế và văn hóa bản địa, The Global City đưa nghệ thuật vào đời sống đô thị thông qua sự kiện Global Festive.

Sự kiện Global Festive được tổ chức bởi Masterise Homes, cùng sự phối hợp và đồng hành của phường Bình Trưng (TP.HCM). Lấy cảm hứng từ chủ đề “Around the world”, sự kiện diễn ra từ 13/12 đến 10/1/2026, mở ra không gian lễ hội đa sắc màu tại The Global City. Các biểu tượng và hoạt động mùa lễ hội trên thế giới được tái hiện một cách chọn lọc trong bối cảnh nghệ thuật đương đại, tạo nên trải nghiệm văn hóa - giải trí phong phú.

Chuỗi sự kiện khởi động với Light Up Festive (13-14/12), nơi ánh sáng trở thành chất liệu chủ đạo, đánh dấu khoảnh khắc khai mở mùa lễ hội. Tiếp nối là Global Wishmas (20-21/12 và 24/12), tái hiện phiên chợ Giáng sinh truyền thống, đưa du khách hòa mình vào không gian đậm chất châu Âu cổ điển.

Global Pulse (27-28/12) mang tinh thần trẻ trung và hiện đại, tôn vinh năng lượng của giới trẻ với điểm nhấn là Street Dance Battle đậm dấu ấn văn hóa hiphop Mỹ. Đêm Cheers to New Year (31/12) trở thành đại tiệc âm nhạc sôi động, nơi nhiều người dân và du khách cùng đếm ngược, chào đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Còn Global Cheer Fest (10/1) mang đến không khí sôi động đầu năm, lan tỏa tinh thần tích cực thông qua hoạt động cheerleading.

Giữ trọn tinh thần nghệ thuật, không gian Global Festive là sự giao thoa giữa dấu ấn quốc tế và nét văn hóa bản địa. Điểm nhấn là cây thông cao 12 m, được tạo thành từ 21 cây thông nhỏ, mang phong cách thiết kế hiện đại với vật liệu phản chiếu ánh sáng.

Lần đầu tiên, cộng đồng cư dân The Global City và du khách chứng kiến màn trình diễn 3D mapping trên các bức tường của nhà phố SOHO. Những câu chuyện Giáng sinh, hình ảnh lễ hội quen thuộc tạo nên bữa tiệc thị giác thú vị.

Trong bầu không khí lễ hội náo nhiệt, không thể thiếu bài hát Giáng sinh kinh điển. Sự kiện âm nhạc Balcony Show với sự góp mặt của ca sĩ nổi tiếng và DJ tài năng, sẽ là ngôn ngữ kết nối cảm xúc và khuấy động nhịp sống đô thị.

Sự kiện Global Festive - thắp sáng mùa lễ hội còn là không gian tôn vinh gian hàng truyền thống, được hỗ trợ bởi phường Bình Trưng. Hoạt động nằm trong chuỗi mục tiêu thúc đẩy định hướng “khơi mạch văn hóa, sáng tạo tương lai”, xây dựng lối sống hiện đại cho cộng đồng địa phương lẫn cư dân The Global City.

Không đơn thuần là chuỗi hoạt động giải trí cuối năm, Global Festive trở thành dấu ấn cho sự chuyển mình của các khu đô thị tại TP.HCM trong việc phát triển không gian văn hóa - nghệ thuật phục vụ cộng đồng. Thông qua sự kiện, Masterise Homes tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chiến lược phát triển đô thị gắn liền bảo tồn giá trị văn hóa, kiến tạo phong cách sống thành thị hiện đại, năng động theo chuẩn quốc tế.