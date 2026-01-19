Ra mắt phân khu Masteri Cosmo Central tại tâm điểm The Global City

Giữa đô thị sôi động, khát khao về không gian an cư tại trung tâm với đầy đủ tiện ích sống - làm việc - giải trí dành cho cư dân thành thị ngày càng trở nên rõ nét.

Đáp ứng thực tế đó, Masterise Homes ra mắt Masteri Cosmo Central - phân khu cao tầng cao cấp tọa lạc tại tâm điểm khu đô thị The Global City, trung tâm TP.HCM.

Là sản phẩm tiếp theo hiện thực hóa phong cách sống Masteri giữa lòng đô thị, Masteri Cosmo Central kiến tạo không gian sống lý tưởng cho cư dân thành thị năng động, đa bản sắc (cộng đồng Cosmo), mở ra chương mới giữa nhịp sống đô thị.

Sống hiệu năng trong từng khoảnh khắc tại vị trí tâm điểm kết nối

Tọa lạc tại tâm điểm The Global City, Masteri Cosmo Central sở hữu lợi thế kết nối hiếm có dành cho cộng đồng cư dân.

Vị trí trung tâm khu đô thị, kết nối trục giao thông nội đô và liên vùng của Masteri Cosmo Central giúp cư dân chỉ mất 5 phút di chuyển từ Thảo Điền, 20 phút di chuyển từ trung tâm phường Bến Thành, phường Sài Gòn, khoảng 30 phút từ sân bay quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất. Dự án còn kết nối khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu thông qua hệ thống cao tốc và tuyến Vành đai.

Masteri Cosmo Central - khu căn hộ cao cấp mới ra mắt tại trung tâm khu đô thị The Global City.

Tọa độ của dự án mở ra tầm nhìn khoáng đạt với lợi thế “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”, được ôm lấy bởi kênh đào nhạc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á, tiếp giáp tuyến đường lớn nội khu, trong đó có đường Liên Phường - “trục xương sống” của khu đông, kết nối các trục giao thông trọng điểm của thành phố.

Đặc biệt, Masteri Cosmo Central là tâm điểm của toàn bộ hệ tiện ích The Global City, cư dân dễ dàng tiếp cận cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện quốc tế… Có thể nói, tại Masteri Cosmo Central, khái niệm “tâm điểm kết nối” được tái định nghĩa. Hệ tiện ích nội khu, cùng tiện ích ngay thềm nhà và hệ tiện ích “all-in-one” của khu đô thị mở ra nhịp sống tiện nghi cho cộng đồng cư dân, nơi trải nghiệm trở nên liền mạch, khơi gợi những kết nối giữa lòng đô thị.

Sống trọn vẹn từng nhịp cộng hưởng giữa trung tâm TP.HCM

Với quy mô 6 tòa tháp cao 19-29 tầng, Masteri Cosmo Central mở ra bộ sưu tập căn hộ đa dạng gồm căn thương mại 3 tầng, căn hộ 1-4 phòng ngủ, căn duplex và penthouse sang trọng, cùng tòa tháp văn phòng hiện đại, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa không gian sống và làm việc.

Lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế Terra Tropical cùng không gian sống nuôi dưỡng mọi kết nối của Masteri Collection, Masteri Cosmo Central mang tới những gắn kết tự nhiên giữa mỗi cá nhân trong cộng đồng Cosmo. Dự án có kiến trúc được xếp lớp theo nhiều tầng chuyển động cùng tầm nhìn thoáng. Cư dân vừa an nhiên trong không gian riêng tư, vừa giao hòa với thế giới xung quanh, ngắm kênh đào nhạc nước, hít thở bầu không gian trong lành cùng khung cảnh xanh mát.

Thiết kế của Masteri Cosmo Central mang tinh thần nhiệt đới hiện đại, tối ưu ánh sáng và không gian.

Đáng chú ý, dự án sở hữu hệ tiện ích đa tầng, mang đến trải nghiệm thăng hoa trong mọi khoảnh khắc làm việc, kết nối và phát triển. Từ không gian co-working giúp cư dân tối đa hiệu năng làm việc đến hồ bơi vô cực, kênh đào nhạc nước đa sắc màu, công viên bờ sông hay tọa độ mua sắm, giải trí tại dãy shophouse khối đế, tất cả đều hiện diện ngay ngưỡng cửa.

Masteri Cosmo Central với tiện ích tối ưu hoá cho cuộc sống hiện đại, sống và làm việc trong cùng không gian.

Bên cạnh đó, quy hoạch vị nhân sinh bài bản của The Global City mang đến nhịp sống cộng hưởng cho cộng đồng cư dân Masteri Cosmo Central. Chỉ trong bán kính đi bộ 5 phút, cư dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích. Trong vài bước chân, gia chủ thỏa sức mua sắm tại trung tâm thương mại 123.000 m2, hòa mình vào không khí picnic của công viên bờ sông hoặc dạo bước đến khu nhà phố thương mại SOHO, nơi hội tụ nhiều thương hiệu nhà hàng, cà phê, thời trang… Tại Masteri Cosmo Central, mỗi cá tính đều được tôn vinh, mỗi chủ nhân đều được thể hiện lối sống cá nhân, đồng thời cộng hưởng với cộng đồng giàu bản sắc xung quanh.

Sống lan tỏa cảm hứng trong nhịp đập đô thị đa sắc màu

Không chỉ nuôi dưỡng phong cách sống kết nối, nhịp sống của Masteri Cosmo Central còn được khởi tạo và lan tỏa trong phong cách sống thành thị toàn cầu của khu đô thị The Global City.

Cư dân tại Masteri Cosmo Central sẽ được hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội âm nhạc quy mô lớn, triển lãm quốc tế, lễ hội ẩm thực - văn hóa đa quốc gia, hòa cùng chất sống đa sắc màu cùng sự ghé thăm của hàng triệu du khách quốc tế mỗi năm. Nhịp sống ấy thu hút và nuôi dưỡng tọa độ giao thoa những dòng chảy trải nghiệm, thúc đẩy khao khát sáng tạo của công dân thành thị, không ngừng dịch chuyển, không ngừng phát triển tại “trái tim” khu đô thị.

Masteri Cosmo Central, nơi cư dân thành thị sống trọn vẹn từng nhịp cộng hưởng.

Được phát triển bởi Masterise Homes và tiếp nối hành trình nâng tầm phong cách sống của Masteri Collection, Masteri Cosmo Central được xem là mảnh ghép màu sắc giữa The Global City, với cộng đồng cư dân đa bản sắc, nơi cộng hưởng hiệu năng và cùng nhau lan tỏa giá trị sống toàn cầu, mở ra chương mới cho nhịp sống đô thị giàu cảm hứng giữa trung tâm TP.HCM.

