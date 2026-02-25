Giá trị an cư bền vững của Masteri Park Place giữa khu đô thị phức hợp

Khi thị trường BĐS bước vào chu kỳ tăng trưởng mới và nhu cầu của người mua ngày càng khắt khe, dòng tiền có xu hướng chảy về mô hình đô thị “all-in-one” tại trung tâm.

Tọa lạc tại “trái tim” The Global City - khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại trung tâm TP.HCM, phân khu căn hộ cao cấp Masteri Park Place là nơi chất lượng sống được bảo chứng bởi quy hoạch tiện ích bài bản và hạ tầng hoàn thiện.

Khi “nhà” phải nằm trong “phố”

Trên thế giới, những khu đô thị phức hợp như Canary Wharf (London) hay Hudson Yards (New York) từ lâu là thước đo cho sự thịnh vượng. Tại đó, giá trị bất động sản không chỉ nằm ở diện tích căn hộ, mà được định danh bởi hệ sinh thái "all-in-one" và khả năng kết nối không giới hạn.

Đồng điệu với xu hướng toàn cầu đó, thị trường TP.HCM ghi nhận sự chuyển dịch trong tâm lý người mua nhà. Khi quỹ đất để phát triển đại đô thị quy mô lớn tại trung tâm gần như cạn kiệt, dòng tiền thông minh bắt đầu đổ về "thành phố trong lòng thành phố" được quy hoạch bài bản. Chia sẻ về xu hướng, anh Minh Hoàng (38 tuổi, doanh nhân) cho biết: “Với tôi, ngôi nhà không còn bó hẹp trong diện tích của bốn bức tường, mà là cả không gian sống tiêu chuẩn quốc tế. Thay vì ưu tiên giá cả, tôi lựa chọn giá trị thực mà hệ sinh thái đồng bộ và cộng đồng văn minh mang lại. Sự minh bạch về pháp lý và quy hoạch bài bản chính là khoản đầu tư an toàn cho tương lai của gia đình”.

Chính tâm lý “chọn mặt gửi vàng” khiến khu đô thị tại trung tâm TP.HCM như The Global City được chú ý trên thị trường.

The Global City đang dần hoàn thiện tiện ích trong khu đô thị. Ảnh phối cảnh.

Không dừng lại ở lợi thế vị trí hay bản vẽ quy hoạch, dự án chứng minh vị thế khu đô thị biểu tượng của Đông Nam Á bằng tốc độ thi công bền vững. Hàng loạt cột mốc hạ tầng quan trọng xung quanh khu đô thị đang “về đích”: Đường Liên Phường thông xe 2 chiều giúp kết nối giao thông thông suốt; nút giao An Phú và sân bay Long Thành đang tăng tốc; đặc biệt là sự kiện cất nóc phân khu cao tầng đầu tiên Masteri Grand View vào ngày 29/1.

Đường Liên Phường xuyên tâm khu đô thị The Global City đã thông xe 2 chiều và phân khu cao tầng đầu tiên Masteri Grand View chính thức cất nóc.

Chính sự cộng hưởng từ hạ tầng hiện hữu cùng cột mốc cất nóc phân khu cao tầng đầu tiên là bảo chứng cho tiềm năng của khu đô thị. Đây là “bệ phóng” để các phân khu cao tầng tiếp theo như Masteri Park Place không chỉ kế thừa giá trị của khu đô thị, mà còn đón đầu nhịp tăng trưởng giá trị trong tương lai gần.

Masteri Park Place sở hữu vị trí đắc địa khi dọc theo kênh đào nhạc nước quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Ảnh phối cảnh.

Sống năng lượng và bền vững tại Masteri Park Place

Được thừa hưởng sức nóng từ hạ tầng của The Global City, phân khu cao tầng tại trung tâm khu đô thị - Masteri Park Place khẳng định giá trị an cư bền vững thông qua ưu thế nội tại độc bản.

Tọa lạc tại vị trí lõi đô thị, dự án sở hữu tầm nhìn hai mặt giáp thủy: Một hướng nhìn ra sông Rạch Chiếc, mặt khác ôm trọn kênh đào nhạc nước. Địa thế này mang đến đặc quyền tận hưởng kép cho chủ nhân khi vừa sở hữu không gian sống đầy năng lượng, vừa có tầm nhìn trực diện về phía biểu tượng giải trí bậc nhất khu vực.

Masteri Park Place sở hữu vị thế giáp thủy độc đáo: Một mặt giáp sông Rạch Chiếc, mặt khác giáp kênh đào nhạc nước sôi động. Ảnh phối cảnh.

Giá trị bền vững của Masteri Park Place còn đến từ hệ tiện ích đa tầng đẳng cấp quốc tế. Chỉ trong vài bước chân, cư dân tận hưởng năng lượng mát lành từ kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, công viên bờ sông ngay thềm nhà, hay tiếp cận trung tâm thương mại quy mô 123.000 m2, hệ thống trường học quốc tế và khu phố thương mại SOHO sầm uất. Đặc biệt, uy tín từ nhà phát triển Masterise Homes về tiến độ thi công, chất lượng bàn giao và dịch vụ vận hành chính là "điểm tựa" an cư vững chắc cho cư dân tương lai. Sự hội tụ của các giá trị thực này giúp Masteri Park Place khẳng định vị thế và hứa hẹn dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Mỗi góc căn hộ Masteri Park Place đều sở hữu không gian sống tràn đầy năng lượng. Ảnh phối cảnh.

Những cộng hưởng giữa nội lực và ngoại lực từ sự thay da đổi thịt từng ngày của The Global City đã giúp Masteri Park Place duy trì sức hút đến thời điểm hiện tại. Dự án kiến tạo giá trị an cư bền vững trong tương lai khi The Global City ngày càng hoàn thiện cột mốc hạ tầng và hệ tiện ích đẳng cấp. Độc giả tìm hiểu thêm về Masteri Park Place tại website.